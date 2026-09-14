Η Αφροδίτη Λατινοπούλου απάντησε στο κάλεσμα του Αντώνη Ρέμου.

Ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, κατά τη διάρκεια της συναυλίας που έδωσε στη Θεσσαλονίκη, όταν ανέβηκαν στη σκηνή οι Gipsy Kings και η επικεφαλής της Φωνής Λογικής απάντησε με ανάρτησή της στο Instagram.

«Ένα πολιτικό πρόσωπο έπρεπε να είναι εδώ, ανάμεσά μας. Μόνο η Λατινοπούλου θα ήθελα να είναι εδώ, μαζί μας. Ε, ναι, με τους Gipsy Kings μόνο αυτή θα μπορούσε να ήταν. Θα ταίριαζε. Αφροδίτη όπου και αν είσαι, έπρεπε να ήσουν εδώ», είπε ο γνωστός τραγουδιστής, με αφορμή τον υποτιμητικό τρόπο με τον οποίο αναφέρεται κατά καιρούς στους Ρομά η πολιτικός.

«Τι έμαθα; Μίλησε για μένα ο Ρέμος;», ανέφερε στην αρχή του βίντεο η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και παρέθεσε το σχετικό απόσπασμα από τη συναυλία του τραγουδιστή. Στη συνέχεια η Αφροδίτη Λατινοπούλου τονίζει: «Αντώνη, θα ήθελα να ήμουν εκεί, αλλά δεν ήρθα σε ένδειξη διαμαρτυρίας γιατί το συγκρότημα ονομάζεται Gipsy Kings. Αν λεγόταν Roma Kings ή αν μετονομαστεί σε Roma Kings με πολύ χαρά να έρθω. Μην μας πουν και ρατσιστές. Κατάλαβες».