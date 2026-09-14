Ο Αλκέτ Ριζάι είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτίει την ποινή του.

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. μετά το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από beach bar στην Ανάβυσσο, καθώς σε αυτό φέρεται να εμπλέκεται ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτίει την ποινή του, έπρεπε να επιστρέψει στη φυλακή σήμερα, ωστόσο δεν το έκανε και ως εκ τούτου κηρύχθηκε δραπέτης.

Για το περιστατικό, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ. συνελήφθη ο 41χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, καθώς και για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Συνελήφθη επίσης η 39χρονη σύζυγός του, για ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Αναφορικά με το χρονικό της υπόθεσης, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο Ριζάι πήγε στο beach bar μαζί με άλλους δύο άντρες. Λίγο πριν τις 5 το πρωί και ενώ είχε σταματήσει η μουσική στο κατάστημα καθώς έκλεινε οι τρεις άντρες πήγαν στο αυτοκίνητο και έβαλαν μουσική σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος βγήκε έξω και του έκανε παρατήρηση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη λογομαχία.

Στην συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ακολούθησε συμπλοκή κατά την οποία ο βαρυποινίτης φέρεται ότι έβγαλε όπλο και πυροβόλησε στον αέρα.

Τότε ένας Αφγανός, ο οποίος φέρεται να δούλευε ως ασφάλεια στην επιχείρηση, άνοιξε πυρ εναντίον του, όμως οι σφαίρες εξοστρακίστηκαν και προκάλεσαν τον τραυματισμό δύο άλλων εργαζομένων. Συγκεκριμένα τραυματίστηκε ένας 20χρονος Έλληνας, και ένας 41χρονος Πακιστανός, οι οποίοι πήγαν για τις πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας Καλυβίων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ακολούθως ο Ριζάι μαζί με τους δύο άντρες μπήκαν στο αυτοκίνητό τους και διέφυγαν όπως και ο Αφγανός, που αναζητείται από την Αστυνομία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dleufy4gf7ox?integrationId=40599y14juihe6ly}