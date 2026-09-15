Από τις 4,3 εκατ. νέες μετοχές της δημόσιας προσφοράς, 1.743.504 μετοχές, ή το 41% του συνόλου, κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές.

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η δημόσια προσφορά της Star Bulk Carriers στην Ελλάδα, με τη ζήτηση να υπερκαλύπτει κατά περίπου έξι φορές τις προς διάθεση μετοχές και τα συνολικά έσοδα από την έκδοση να διαμορφώνονται στα 107,8 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία διάθεσης συνολικά 4,4 εκατ. νέων κοινών μετοχών ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Από αυτές, 4,3 εκατ. μετοχές διατέθηκαν μέσω της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, ενώ επιπλέον 100.000 μετοχές διατέθηκαν παράλληλα σε περιορισμένο κύκλο προσώπων. Η τελική τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 24,50 ευρώ ανά μετοχή και ήταν κοινή για ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές.

Τα συνολικά έσοδα για τη Star Bulk από την έκδοση των νέων μετοχών, πριν από την αφαίρεση των σχετικών δαπανών, ανέρχονται σε 107,8 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 105,4 εκατ. ευρώ προήλθαν από τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και περίπου 2,5 εκατ. ευρώ από την παράλληλη διάθεση. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ζήτηση από την επενδυτική κοινότητα. Οι έγκυρες εντολές στην τιμή διάθεσης αντιστοιχούσαν σε 26.788.512 μετοχές, συνολικής αξίας 656,3 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η δημόσια προσφορά να υπερκαλυφθεί κατά περίπου έξι φορές.

Από τις 4,3 εκατ. νέες μετοχές της δημόσιας προσφοράς, 1.743.504 μετοχές, ή το 41% του συνόλου, κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές. Η συνολική ζήτηση από τη συγκεκριμένη κατηγορία είχε ανέλθει σε 10.618.424 μετοχές. Στους ειδικούς επενδυτές κατανεμήθηκαν 2.556.496 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 59% της προσφοράς, έναντι συνολικής ζήτησης για 16.070.088 μετοχές.

Στις δύο οντότητες υφιστάμενων μετόχων που ελέγχονται από μέλη της οικογένειας του διευθύνοντος συμβούλου της Star Bulk, Πέτρου Παππά, κατανεμήθηκαν 148.800 νέες μετοχές. Οι δύο οντότητες είχαν εκδηλώσει συνολική ζήτηση για 248.000 μετοχές, η οποία ικανοποιήθηκε κατά 60%, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των επενδυτών και της σημαντικής υπερκάλυψης της έκδοσης.

Στη δημόσια προσφορά συμμετείχε για ίδιο λογαριασμό και η Optima bank, η οποία υπέβαλε αίτηση για 400.000 νέες μετοχές και τελικά ανέλαβε 52.000 μετοχές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι υπόλοιποι ανάδοχοι δεν υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής για ίδιο λογαριασμό.