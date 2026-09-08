Το «λίφτινγκ» του Ζαππείου αξίας 25,26 εκατ. ευρώ, η Star Bulk, ο Ελληνοαμερικάνος που εποπτεύει τις Big Four, η Αφοί Βελάνη, η Γιώτης και η ανάκληση της άδειας της Elgre-Microfinance

Το «λίφτινγκ» του Ζαππείου

Σε ένα μεγάλο εργοτάξιο αναμένεται να μετατραπεί το επόμενο διάστημα το Ζάππειο Μέγαρο, καθώς μπαίνει στην τελική ευθεία η εκτεταμένη ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός του, ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027.

Το έργο, συνολικού συμβατικού ύψους 25,26 εκατ. ευρώ, ανέλαβε η CERS Κατασκευαστές Μηχανικοί ΑΤΕ, η οποία υπέγραψε τη σχετική σύμβαση με την Κτιριακές Υποδομές ΑΕ. Στόχος είναι το ιστορικό κτίριο της Αθήνας να αποκτήσει ανανεωμένους χώρους και σύγχρονες υποδομές, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εκτεταμένο «λίφτινγκ» του Ζαππείου, με σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού να κατευθύνεται στις καθαυτό κατασκευαστικές εργασίες. Η σχετική δαπάνη για τις κατασκευαστικές εργασίες ανέρχεται σε 14,59 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 2,63 εκατ. ευρώ αφορούν γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος. Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται ακόμη περίπου 856.000 ευρώ για είδη εστίασης, έπιπλα και είδη διακόσμησης, τα οποία θα συμπληρώσουν την ανακαίνιση και την αναβάθμιση των χώρων του Μεγάρου. Παράλληλα, προβλέπονται περίπου 1,55 εκατ. ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες και 740.000 ευρώ για άλλες συμβατικές υποχρεώσεις,.

Το μεγάλο στοίχημα είναι ο χρόνος μέσα στον οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Ο ανάδοχος έχει στη διάθεσή του 330 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαΐου 2027. Το περιθώριο είναι ιδιαίτερα στενό, καθώς μόλις έναν μήνα αργότερα, την 1η Ιουλίου 2027, αρχίζει η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι το Ζάππειο θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό και έτοιμο να υποδεχθεί τις ανάγκες και τις διοργανώσεις που θα συνδεθούν με την Προεδρία. Για τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης του έργου, η CERS έχει καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους 1,062 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

Κύριος του έργου είναι η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, ενώ οι Κτιριακές Υποδομές ΑΕ έχει αναλάβει το ρόλο του φορέα υλοποίησης και οικονομικής διαχείρισης.

Η Star Bulk

Μπορεί να έχουν περάσει 16 χρόνια από την εποχή που ο Σπύρος Καπράλος, Πρόεδρος σήμερα της ναυτιλιακής Star Bulk ήταν CEO του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ωστόσο οι συμπάθειες του τόσο στον κύκλο των χρηματιστών, όσο και ανάμεσα στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το σχετικό ρεπορτάζ διατηρούνται. Αυτό αποδέχθηκε χθες στη διπλή εκδήλωση που διοργάνωσε η Star Bulk εν όψει της εισαγωγής της στο Euronext Athens. Το πρωί παρεχώρησε συνέντευξη Τύπου στο The Ilisian παρουσία χρηματιστηριακών και ναυτιλιακών συντακτών και το απόγευμα παρέθεσε cocktail στο Μουσείο της Ακρόπολης σε χρηματιστές και μέλη της αγοράς. Ο ιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk, εφοπλιστής Πέτρος Παππάς, ήταν εξαιρετικά διαχυτικός και ειλικρινής στην πρωινή εκδήλωση. Εάν θέλουμε να συνοψίσουμε τα όσα απάντησε μιλώντας στα «πηγαδάκια» με τους δημοσιογράφους, οι προβλέψεις τους είναι μάλλον γκρίζες. Οι τιμές των πλοίων είναι ακριβές και όχι συμφέρουσες, το κόστος ναυτιλιακών καυσίμων αποτελεί μια διαρκώς διογκουμένη δαπάνη λόγω των ρυθμιστικών απαιτήσεων και η προσφορά πλοίων το 2027 ενδέχεται να ξεπεράσει τη ζήτηση.

Ευκαιρίες για arbitrage

Οι συμμετέχοντες στην απογευματινή εκδήλωση της Star Bulk σχολίαζαν στα «πηγαδάκια» τις ευκαιρίες για arbitrage που μπορεί να δημιουργήσει η παράλληλη διαπραγμάτευση της μετοχής σε Αθήνα και Νέα Υόρκη. Οι δύο αγορές λειτουργούν με διαφορετικές συνθήκες ρευστότητας, προσφοράς και ζήτησης, γεγονός που μπορεί να δημιουργεί, έστω και πρόσκαιρα, μικρές αποκλίσεις στην τιμή της ίδιας μετοχής. Ρόλο στην όλη διαδικασία παίζει και η διαφορετική ταχύτητα διακανονισμού, καθώς στο Nasdaq ισχύει T+1, ενώ στην Αθήνα T+2. Στο ερώτημα ποια αγορά θα δίνει τον τόνο στην τιμή, ο Nasdaq έχει σαφές προβάδισμα λόγω της πολυετούς παρουσίας της Star Bulk στη Νέα Υόρκη και της μεγαλύτερης συναλλακτικής της βάσης. Για την Αθήνα, το μεγάλο στοίχημα θα είναι η ρευστότητα και οι όγκοι συναλλαγών που θα καταφέρει να προσελκύσει η μετοχή. Σε κάθε περίπτωση, οι χρηματιστές εκτιμούν ότι σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές δύσκολα θα διατηρούνται για πολύ, καθώς το ίδιο το arbitrage θα λειτουργεί εξισορροπητικά, περιορίζοντάς τες γρήγορα.

Στην Αθήνα ο Jim Logothetis

Στην Αθήνα θα βρεθεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ο διακεκριμένος ομογενής Jim (Demetrios) Logothetis, πρόεδρος του Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) των ΗΠΑ, με αφορμή το «Επετειακό Συμπόσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2026». Η παρουσία του στην ελληνική πρωτεύουσα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Logothetis ηγείται του ανεξάρτητου εποπτικού οργανισμού των ΗΠΑ για τους ορκωτούς ελεγκτές και τις ελεγκτικές εταιρείες που ελέγχουν εισηγμένες επιχειρήσεις στις αμερικανικές κεφαλαιαγορές. Στο πεδίο εποπτείας του PCAOB βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι αμερικανικές ελεγκτικές εταιρείες των Big Four — Deloitte, PwC, EY και KPMG. Ο ομογενής πρόεδρος διατηρεί στενούς δεσμούς με την Ελλάδα και μιλά άπταιστα ελληνικά. Το PCAOB δημιουργήθηκε από το αμερικανικό Κογκρέσο το 2002, μέσω του νόμου Sarbanes-Oxley, στον απόηχο μεγάλων εταιρικών και λογιστικών σκανδάλων, όπως εκείνα της Enron και της WorldCom. Αποστολή του είναι η προστασία των επενδυτών και του δημοσίου συμφέροντος, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία των ανεξάρτητων ελέγχων. Ο Demetrios Logothetis ανέλαβε την προεδρία του PCAOB τον Ιανουάριο του 2026, με τη θητεία του να ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2030, έπειτα από επαγγελματική διαδρομή 40 ετών στην Ernst & Young.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του έχει θέσει σε κίνηση έναν ευρύτερο μετασχηματισμό του PCAOB με ορίζοντα το 2030. Η στρατηγική του συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο «Αναβάθμιση, Αποσαφήνιση και Μετασχηματισμός» (Advance, Clarify, Transform – A-C-T), με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας των ελέγχων και της προστασίας των επενδυτών, τη σαφέστερη διατύπωση των εποπτικών απαιτήσεων και τον εκσυγχρονισμό του τρόπου άσκησης της εποπτείας. Κεντρική θέση στον σχεδιασμό κατέχουν η τεχνολογία, η αξιοποίηση δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο αποτελεσματικότερους ελέγχους και ταχύτερη προσαρμογή στις αλλαγές που συντελούνται στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η έλευση του στην Αθήνα είναι μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων με τις ηγεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της ΕΛΤΕ.

Οι Singer και τα ενυπόθηκα δάνεια

Η Αφοί Βελάνη, η γνωστή εταιρεία που έχει συνδέσει το όνομά της με τις ραπτομηχανές Singer έκλεισε το 2025 με οριακή υποχώρηση των πωλήσεων και κάμψη της κερδοφορίας της. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 2,211 εκατ. ευρώ, έναντι 2,247 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση 1,57%. Η εικόνα στο μικτό αποτέλεσμα ήταν καλύτερη, καθώς ενισχύθηκε στις 848 χιλ. ευρώ από 831 χιλ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο να ανεβαίνει στο 38,35% από 36,99%. Τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν έτσι στις 281,5 χιλ. ευρώ από 371,3 χιλ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας πτώση 24,18%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στις 211,5 χιλ. ευρώ, έναντι 290,3 χιλ. ευρώ το 2024. Καλύτερα από την ελληνική εταιρεία πηγαίνει το Vel Investment Fund AIFLNP V.C.I.C. Limited, το κυπριακό fund που δημιουργήθηκε το 2018 από την οικογένεια Βελάνη. Στο τιμόνι του fund βρίσκεται ο Κώστας Βελάνης, πλαισιωμένος από στελέχη της αγοράς. Το Vel Investment Fund έχει επιδείξει έντονη δραστηριότητα στην αγορά πακέτων ενυπόθηκων δανείων, αναζητώντας χαρτοφυλάκια στα οποία τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές υπεραξίες. Σε ορισμένα από τα χαρτοφυλάκια που απέκτησε περιλαμβάνονταν ακίνητα σε περιοχές υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος, για μέρος των οποίων, κατά τις ίδιες πληροφορίες, βρέθηκαν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα αγοραστές.

Η Elgre-Microfinance

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της Elgre Ίδρυμα Μικροχρηματοδοτήσεων (Elgre-Microfinance) και έθεσε την εταιρεία σε ειδική εκκαθάριση, με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων. Σύμφωνα με την απόφαση, η εποπτική αρχή διαπίστωσε σοβαρές παραβάσεις του θεσμικού πλαισίου, με κυριότερη τη διαρκή κεφαλαιακή ανεπάρκεια. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είχαν υποχωρήσει από 213,2 χιλ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025 σε μόλις 13 χιλ. ευρώ τον Μάρτιο του 2026, έναντι ελάχιστου απαιτούμενου ορίου 250 χιλ. ευρώ. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και τις αναφορές της ELGRE για σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου, δεν προσκομίστηκαν στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ολοκλήρωσή της. Παράλληλα, καταγράφηκαν ελλείψεις στη διοίκηση και στις κρίσιμες λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου μετά από αποχωρήσεις στελεχών. Καθοριστικό στοιχείο αποτέλεσε και το γεγονός ότι η Elgre-Microfinance, παρότι είχε αδειοδοτηθεί τον Μάρτιο του 2025, δεν είχε χορηγήσει καμία μικροχρηματοδότηση.

ΓΙΩΤΗΣ: Νέα διανομή στους μετόχους

Σε νέα διανομή κεφαλαίων προς τους μετόχους της προχωρά η ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ, συνεχίζοντας την πολιτική αξιοποίησης αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφάσισε προ ημερών τη διανομή έκτακτων αποθεματικών ύψους 1,59 εκατ. ευρώ, τα οποία είχαν προκύψει στη χρήση του 2020.Η νέα διανομή έρχεται σε συνέχεια σημαντικών ποσών που κατευθύνθηκαν προς τους μετόχους την τελευταία διετία. Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του 2025, στην κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας καταγράφονται διανεμηθέντα μερίσματα 2,12 εκατ. ευρώ το 2024 και 3,18 εκατ. ευρώ το 2025, τα οποία εγκρίθηκαν με έκτακτες γενικές συνελεύσεις. Οι συγκεκριμένες διανομές της διετίας 2024-2025 ανήλθαν συνολικά σε 5,3 εκατ. ευρώ. Εάν συνυπολογιστεί και η νέα απόφαση για τα 1,59 εκατ. ευρώ, το ποσό των συγκεκριμένων διανομών προς τους μετόχους φθάνει τα 6,89 εκατ. ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία. Η νέα έκτακτη διανομή πραγματοποιείται, μάλιστα, σε μια περίοδο κατά την οποία η ΓΙΩΤΗΣ εμφανίζει ενισχυμένη κερδοφορία και σημαντική κεφαλαιακή βάση. Στη χρήση του 2025 η εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη 5,56 εκατ. ευρώ, έναντι 4,52 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ σε επίπεδο ομίλου τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 7,24 εκατ. ευρώ από 5,38 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2025 σε 62,67 εκατ. ευρώ, παρά τις διανομές που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της χρήσης.