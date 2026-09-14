Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαπραγματεύεται με έκπτωση περίπου 15% έναντι της εύλογης αξίας του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου.

Η Jefferies ξεκινά την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με σύσταση «αγορά» και τιμή-στόχο τα 55 ευρώ, εκτιμώντας ότι ο ελληνικός όμιλος υποδομών βρίσκεται στην αρχή ενός νέου κύκλου ανάπτυξης, με σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης της κερδοφορίας και της αποτίμησής του τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρίσκεται σε προνομιακή θέση για να διεκδικήσει σημαντικό μέρος ενός νέου χαρτοφυλακίου έργων ύψους 8-10 δισ. ευρώ, που αναμένεται να βγει στην αγορά μέσα στην επόμενη διετία. Το μέγεθος αυτό είναι συγκρίσιμο με το υφιστάμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του ομίλου, το οποίο ανέρχεται σε 8,8 δισ. ευρώ.

Η Jefferies θεωρεί ότι το μέγεθος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς και το καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της δημιουργούν υψηλά εμπόδια εισόδου για τους ανταγωνιστές και ενισχύουν σημαντικά τις πιθανότητες ανάληψης νέων έργων. Παράλληλα, εκτιμά ότι η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως την αξία του σχετικά «νεαρού» χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και υποδομών του ομίλου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Jefferies, η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαπραγματεύεται με έκπτωση περίπου 15% έναντι της εύλογης αξίας του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου. Πέρα από αυτό το περιθώριο ανόδου, ο οίκος βλέπει πρόσθετες δυνατότητες δημιουργίας αξίας από την ανάληψη νέων έργων, την έναρξη λειτουργίας περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σήμερα υπό ανάπτυξη και την αξιοποίηση των κεφαλαίων που άντλησε ο όμιλος το καλοκαίρι.

Καταλύτη αποτελεί και ο νέος επενδυτικός κύκλος στις ελληνικές υποδομές. Με τη στήριξη ευρωπαϊκών πόρων, των δημόσιων επενδύσεων και της αυξανόμενης συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων, η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βλέπει δυνητικά έργα ύψους 8-10 δισ. ευρώ να ωριμάζουν μέσα στην επόμενη διετία. Σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, οι συνολικές επενδυτικές ανάγκες σε οδικά έργα, ύδρευση, διαχείριση αποβλήτων και συναφείς υποδομές θα μπορούσαν να φθάσουν τα 40-50 δισ. ευρώ έως τα μέσα της δεκαετίας του 2030.

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Η Jefferies επισημαίνει ότι η ισχυρή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας έχει δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για τη διατήρηση υψηλών επενδύσεων στις υποδομές. Σε αυτό το περιβάλλον, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκτιμάται ότι διαθέτει σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τόσο λόγω της ηγετικής της θέσης όσο και λόγω της δυνατότητάς της να συμμετέχει σε ολόκληρη την αλυσίδα δημιουργίας αξίας, από την ανάπτυξη και την κατασκευή έως τη λειτουργία και την εκμετάλλευση των έργων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο διεθνής οίκος στη μετατροπή του χαρτοφυλακίου των υπό διεκδίκηση έργων σε κερδοφόρα ανάπτυξη. Οι προβλέψεις της Jefferies για τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι κατά 3%-6% υψηλότερες από τις μέσες εκτιμήσεις της αγοράς για το 2027 και το 2028. Παράλληλα, εκτιμά ότι το συγκεκριμένο μέγεθος κερδοφορίας μπορεί να αυξηθεί κατά περίπου 50% έως το 2030, αποκλειστικά από περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη.

Στην αποτίμησή της, η Jefferies αποδίδει αξία περίπου 52 ευρώ ανά μετοχή στο υφιστάμενο και υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και επιπλέον 3 ευρώ ανά μετοχή στις μελλοντικές αναθέσεις έργων. Πρόκειται για έργα στα οποία ο όμιλος είτε βρίσκεται σε ισχυρή ανταγωνιστική θέση για να υποβάλει προσφορά είτε είναι ο μοναδικός ενδιαφερόμενος μέσω προτάσεων που κατατίθενται με πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα.

Ο διεθνής οίκος παραλληλίζει, μάλιστα, το επενδυτικό προφίλ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με εκείνο μεγάλων ευρωπαϊκών ομίλων υποδομών, όπως η Ferrovial και η Vinci, θεωρώντας ότι πρόκειται για έναν όμιλο με δυνατότητα μακροχρόνιας και συσσωρευτικής δημιουργίας αξίας, του οποίου το χαρτοφυλάκιο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο του κύκλου ζωής του.