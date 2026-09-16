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Συγκινημένη η Ιουλία Καλλιμάνη κατά τη διάρκεια της συναυλίας της. Την αφιέρωσε στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στον Γιώργο Μαζωνάκη αφιέρωσε την χθεσινή της συναυλία η Ιουλία Καλλιμάνη, και με βαθιά συγκίνηση τραγούδησε μερικές από τις μεγαλύτερές του επιτυχίες.

Η ερμηνεύτρια, ανέβηκε στη σκηνή εμφανώς επηρεασμένη από τον πρόωρο και αιφνίδιο θάνατο του συναδέλφου της και μιλώντας στο κοινό ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Γιώργο, αφιερωμένη αυτή συναυλία σήμερα για εσένα…», είπε κοιτώντας προς τον ουρανό.

{https://www.tiktok.com/@musicloungegr/video/7685938016971410710}

Στη συνέχεια, η Ιουλία Καλλιμάνη, ξεκίνησε να ερμηνεύει το τραγούδι «Ώρες μικρές», μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ από πίσω της φαινόταν η φωτογραφία του ερμηνευτή.

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Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Ιουλία Καλλιμάνη, προχώρησε σε μία ιδιαίτερα συμβολική και συγκινητική κίνηση, αφήνοντας να πετάξει στον ουρανό ένα λευκό περιστέρι: «Άσε το πουλάκι να πάει να συναντήσει τον Γιώργο», είπε στο κορίτσι που στάθηκε στο πλευρό της κρατώντας το λευκό περιστέρι.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σε ιατρείο του Κολωνακίου.

Τα αίτια του θανάτου του ερμηνευτή ερευνώνται, ενώ τη Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία του, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, τραγουδώντας τις επιτυχίες του.