Το «αντίο» του τραγουδιστή στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά μήνυμα θέλησε να στείλει ο Γιάννης Βαρδής στον Γιώργο Μαζωνάκη, γράφοντας το δικό του «αντίο» στον σπουδαίο καλλιτέχνη.

Ο Γιάννης Βαρδής, επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους μία κοινή τους στιγμή πάνω στη σκηνή, όταν τραγούδησαν το «Μακριά μου να φύγεις».

Αναρτώντας ένα σύντομο απόσπασμα της εμφάνισής τους, ο Γιάννης Βαρδής έγραψε: «Γεια σου ωραίε τύπε. Γεια σου φίλε μου. Άφησε με να σε αποκαλώ έτσι. Γιατί πλέον όλοι έτσι σε αισθανόμαστε. Σαν κάτι δικό μας. Πλέον είσαι και θα είσαι κομμάτι στη ζωή μας.

Ανέτρεψες κάθε κατεστημένο στα πρότυπα και τα στερεότυπα που υπήρχαν για τον όρο λαϊκός τραγουδιστής. Τα διέλυσες, τα κατέστρεψες και έφερες κάτι νέο. Κάτι που μέχρι τότε κανείς δεν μπορούσε να το κάνει. Γιατί απλούστατα δεν ήμασταν εσύ.

Τις τελευταίες μέρες με στοιχειώνει η σκέψη σου. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε άλλο και δεν μπορώ να ακούσω και τίποτε άλλο πέρα απ’ τα τραγούδια σου. Θα σε θυμόμαστε πάντα και θα ανταμώσουμε ξανά. Καλή δύναμη στην οικογένεια γιατί έχω βιώσει την απώλεια και ξέρω πολύ καλά ποσό πόνο έχει. #giorgosmazonakis #mazonakis».

{https://www.instagram.com/p/DdVerH4sbi0/?hl=el}

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, με τα αίτια του θανάτου του να ερευνώνται.