Η ομιλία του Κώστα Αρβανίτη στη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κατάσταση της Ένωσης.

Σφοδρή κριτική στην πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άσκησε ο Κώστας Αρβανίτης, υποστηρίζοντας ότι από την ανάληψη της προεδρίας της Επιτροπής από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Ευρώπη βρέθηκε μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, μεταξύ της δίκαιης ανάπτυξης, της κοινωνικής ευημερίας και της ειρήνης και μιας διαφορετικής πολιτικής επιλογής.

«Ένα είναι το άκρο, ο φασισμός. Εγώ αυτό γνωρίζω. Και τον έχουμε πληρώσει ακριβά στην Ευρώπη», τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Left, απευθυνόμενος στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κατάσταση της Ένωσης.

«Αυτή η περιβόητη πολιτική με τη θεωρία των δύο άκρων δεν θα μας βγει σε καλό», ανέφερε, απευθυνόμενος στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Κώστας Αρβανίτης άσκησε σφοδρή κριτική στην πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι από την ανάληψη της προεδρίας της Επιτροπής από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Ευρώπη βρέθηκε μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, μεταξύ της δίκαιης ανάπτυξης, της κοινωνικής ευημερίας και της ειρήνης και μιας διαφορετικής πολιτικής επιλογής.

«Κυρία Φον ντερ Λάιεν, όταν αναλάβατε ήμασταν σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, για το αν η Ένωση θα ακολουθήσει πολιτικές δίκαιης ανάπτυξης, ευημερίας και ειρήνης. Και επιλέξατε τον άλλο δρόμο, του ακραίου νεοφιλελευθερισμού που οδηγεί την Ένωση σε μια κοινότητα όχι απλά των λίγων, αλλά των πολύ λίγων!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Αντιπρόεδρος της Left επέκρινε την επιλογή να δοθεί προτεραιότητα στους εξοπλισμούς και στη στρατιωτικοποίηση, αντί για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και του κοινωνικού κράτους.

«Δεν επενδύσατε στον πρωτογενή τομέα, μας φέρατε τη συμφωνία Mercosur. Δεν επενδύσατε στο κοινωνικό κράτος. Προσπαθήσατε και αλλάζετε την παραγωγική διαδικασία σε στρατιωτικοποίηση της οικονομίας και με συγκεκριμένα συμφέροντα», τόνισε.

Παράλληλα, επέκρινε την ενίσχυση συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη διαχείριση των πόρων των ασφαλισμένων.

«Κάνατε τα χρήματα των ασφαλισμένων καύσιμο για τα χρηματιστήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αντιπρόεδρος της Left υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει την ιδεολογική ατζέντα της Ακροδεξιάς, με αποτέλεσμα, όπως ανέφερε, να δημιουργούνται επικίνδυνες και ανιστόρητες ανατροπές στην Ευρώπη.

«Υιοθετήσατε πλήρως την ιδεολογική ατζέντα της Ακροδεξιάς, που σε συνδυασμό με τις πολιτικές σας δημιουργούν ανιστόρητες και επικίνδυνες ανατροπές στην Ευρώπη», σημείωσε.

Και συνέχισε, συνδέοντας ευθέως αυτές τις πολιτικές επιλογές με την ενίσχυση της Ακροδεξιάς και την επιστροφή φασιστικών δυνάμεων στην κεντρική πολιτική σκηνή:

«Η άνοδος της ακροδεξιάς και η δυναμική επάνοδος των φασιστών στην κεντρική πολιτική σκηνή – γιατί τους λέτε “αντιευρωπαϊστές”; Φασίστες είναι – είναι αποτέλεσμα των δικών σας συνειδητών επιλογών».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Κώστας Αρβανίτης ξεκαθάρισε τη θέση της Αριστεράς απέναντι στην πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Σε αυτή την πολιτική, η Αριστερά θα είναι απέναντι».