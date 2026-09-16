Η ΔΟΕ θα προχωρήσει σε απεργιακή κινητοποίηση στις 30 Σεπτεμβρίου επιχειρώντας να αναδείξει τα τεράστια προβλήματα που καταγράφονται στις τάξεις με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Σε τροχιά απεργιακής κινητοποίησης στις 30 Σεπτεμβρίου κινείται η ΔΟΕ, με τα κενά στα σχολεία, τα προβλήματα στις υποδομές και τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο. Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί προσανατολίζονται στην κήρυξη απεργίας την Τετάρτη 30 του μήνα θέλοντας να διαμαρτυρηθούν για τα σημαίνοντα προβλήματα που καταγράφονται με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων περιλαμβάνονται η άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, καθώς και η θέσπιση ανώτατου αριθμού 15 μαθητών στα νηπιαγωγεία και 20 στα δημοτικά σχολεία. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί ζητούν την εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με εκείνα των μόνιμων εκπαιδευτικών, την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αλλά και μαζικούς μόνιμους διορισμούς.

«Πρώτο κουδούνι» σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία με 8000 κενά και τεράστια προβλήματα

Όπως τόνισε και στη πρόσφατη συνέντευξη Τύπου της ΔΟΕ ο πρόεδρος Νικόλας Βουρδουμπάς «Η σχολική χρονιά ξεκίνησε και φέτος με προβλήματα στο δημόσιο σχολείο. Πρόκειται για μία συνειδητή πολιτική υποβάθμισης, απαξίωσης, εμπορευματοποίησης, μια πολιτική που θεωρεί την εκπαίδευση κόστος, μια πολιτική που λειτουργεί με όρους εξοικονόμησης» επισημαίνοντας ότι τα κενά αποτελούν «μορφωτικό πλήγμα» και όχι απλούς αριθμούς.

Αναφερόμενος στους μόνιμους διορισμούς που πραγματοποιήθηκαν φέτος, σημείωσε ότι η αναλογία αφυπηρετησάντων λόγω συνταξιοδότησης και νεοδιορισθέντων επανήλθε στο 1 προς 1. Επίσης, έκανε λόγο για «συνειδητή πολιτική στοιβάγματος μαθητων», αφού, όπως είπε, αντί να βελτιώνεται η αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό, τη στιγμή που υπάρχουν 29.000 λιγότεροι μαθητές, τα τμήματα δέχονται περισσότερους μαθητές ανά τάξη, συγχωνεύονται και συμπτύσσονται σχολεία.

Αναφέρθηκε στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετώπισαν και φέτος οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. «Είναι πρόκληση, σε μία χώρα που μπορεί να φιλοξενήσει 40 εκατ. τουρίστες, να μη μπορεί να στεγάσει κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων που μορφώνουν τα παιδιά του ελληνικού λαού», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βουρδουμπάς. Σημείωσε, δε, ότι κατά την περυσινή χρονιά κατεγράφη ρεκόρ αύξησης παραιτήσεων, οι οποίες ξεπέρασαν τις 2.000 και ρεκόρ μείωσης αιτήσεων στους πίνακες του ΑΣΕΠ κατά 21.000.

Όσον αφορά στις υποδομές των σχολείων, σημείωσε ότι δίνονται ελάχιστα τα χρήματα για την κατασκευή νέων κτιρίων, ενώ για το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» σημείωσε ότι πρόκειται για «μερεμέτια» που αφορούν 238 σχολεία για φέτος, στο σύνολο των 14.000 σχολικών μονάδων πανελλαδικά.