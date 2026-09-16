Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σφοδρή κριτική στους δύο προφυλακισμένους γιατρούς του Κολωνακίου, στο ιατρείο των οποίων έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, ασκούν οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και ο πρόεδρός τους, Γιώργος Μαθιόπουλος.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν, όταν οι διασώστες έφτασαν στο ιατρείο, φέρεται να βρήκαν έναν από τους γιατρούς να πραγματοποιεί ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη χρησιμοποιώντας, όπως υποστηρίζουν, μόνο το ένα χέρι, ενώ ο τραγουδιστής φέρεται να βρισκόταν σε ημικαθιστή θέση.

Οι διασώστες, σύμφωνα με τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, προχώρησαν σε τρεις κύκλους καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, επιχειρώντας να επαναφέρουν τον 54χρονο τραγουδιστή.

Παράλληλα, τοποθέτησαν λαρυγγική μάσκα, χρησιμοποίησαν ασκό Ambu για την παροχή οξυγόνου και προχώρησαν σε απινίδωση με αυτόματο απινιδωτή.

Τι απαντούν για το φορείο

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς των γιατρών περί έλλειψης φορείου, οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ διευκρινίζουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε με καρέκλα λόγω του ανελκυστήρα του κτιρίου.

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Όπως αναφέρουν, το ασανσέρ ήταν παλαιού τύπου και δεν είχε τις απαιτούμενες διαστάσεις για να χωρέσει το φορείο. Το φορείο, ωστόσο, υπήρχε και βρισκόταν έξω από το ασθενοφόρο.

«Οι διασώστες ακολούθησαν το πρωτόκολλο»

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υποστήριξε ότι οι διασώστες που έφτασαν στο ιατρείο ακολούθησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για ένα επείγον περιστατικό και, ειδικότερα, για περίπτωση ανακοπής.

«Απαράδεκτες οι απολογίες των γιατρών, γιατί εμείς ως διασώστες το πρωτόκολλο που τηρήσαμε ήταν αυτό που κάνουμε όταν πηγαίνουμε σε ένα επείγον περιστατικό και κυρίως ανακοπή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε, «όταν φτάσαμε στο σημείο, οι διασώστες έκαναν τρεις κύκλους καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Βάλανε λαρυγγική μάσκα, χρησιμοποίησαν αυτόματο απινιδωτή, οξυγόνο, προσπάθησαν να ενημερωθούν από τους γιατρούς τι διαδικασία και τι πράξεις γινόντουσαν».

«Όταν έφτασαν οι διασώστες ήταν σε ανακοπή»

Αναφερόμενος στην κατάσταση στην οποία βρήκαν τον Γιώργο Μαζωνάκη οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαθιόπουλος δήλωσε «Όταν έφτασαν ήταν σε μυδρίαση, άσφυγμος, σε ανακοπή».

Ο ίδιος εξήγησε ότι σε ένα περιστατικό ανακοπής οι διασώστες δεν μπορούν απλώς να παραλάβουν και να μεταφέρουν τον ασθενή, αλλά πρέπει πρώτα να εφαρμόσουν επί τόπου τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Εμείς δεν πηγαίνουμε στο σημείο για να μεταφέρουμε έναν ασθενή όταν είναι σε ανακοπή. Πρώτα εφαρμόζουμε στο σημείο το πρωτόκολλο που προβλέπεται, γιατί αν έχει μια πιθανότητα να πάρει εμπρός να αναταχθεί ο ασθενής, εκείνη τη στιγμή μπορεί να γίνει δικός μας», είπε.

Και κατέληξε «Αν είχαν κάνει αυτό που έκαναν οι διασώστες όταν ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή, γιατί δεν ξέρουμε τι ώρα έγινε ανακοπή, αν το είχαν κάνει αυτό, μπορεί να είχε επανέλθει».

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