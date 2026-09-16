Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης για την πιθανή κάθοδο του Ηλία Κασιδιάρη στην κεντρική πολιτική σκηνή.

«Ο Υπουργός Υγείας νομίζω είχε μια πάρα πολύ καθαρή και ειλικρινή θέση, ο Άδωνις Γεωργιάδης. Δεν πήγε να κρυφτεί πίσω από τις ευθύνες. Καταρχάς, δεν είπε ότι έχει ο ίδιος, αλλά μίλησε για τις ευθύνες ευρύτερα του κράτους», είπε ο Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με τα όσα είπε χθες ο Άδωνις Γεωργιάδης, ζητώντας μάλιστα συγγνώμη από την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη επειδή δεν τον προστάτεψε το Κράτος.

«Το κράτος έχει διάφορες δομές, διάφορες υπηρεσίες και μάλιστα χωρίς να κρύψει τα λόγια του και αναλαμβάνοντας, θεωρώ αυτό δείχνει και πολιτικό θάρρος και μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Όταν βλέπεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να βελτιωθεί, να το λες και να το κάνεις, προανήγγειλε και κάποιες παρεμβάσεις. Άρα ας περιμένουμε να δούμε καταρχάς τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στον Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε ακόμα για την πρότασή του περί επιδόματος ανεργίας διάρκειας δύο μηνών που προκάλεσε σάλο, τις προτάσεις της αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ, την πατριωτική εισφορά, τους φόρους, τις 120 δόσεις, την ακρίβεια, τους ελέγχους, για τις τιμές των καυσίμων και το κόμμα Κασιδιάρη.

Αναλυτικά:

Για το αν υπήρχαν κάποια θετικά στοιχεία στις προτάσεις της Αντιπολίτευσης

«Πάμε να δούμε πρώτα τη μεγάλη εικόνα και όλες οι επιμέρους μικρότερες εικόνες έχουν και αυτές την αξία τους, όπως και αυτό το οποίο μου λέτε. Η μεγάλη εικόνα ποια είναι; Και αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθούν να πιαστούν από την οποιαδήποτε δήλωση οποιουδήποτε Υπουργού και, προφανώς, να τη διαστρεβλώσουν, γιατί εμένα την διαστρέβλωσαν. Ο μεν κύριος Τσίπρας είπε ότι «εγώ σας παρουσιάζω ένα πρόγραμμα που κοστίζει 7,5 δισ. σε βάθος τετραετίας», τα 4 χρόνια δηλαδή. Και ο τομεάρχης Οικονομικών του, αυτός δηλαδή που προφανώς το κατήρτισε ή, τέλος πάντων, συνέβαλε στην κατάρτισή του, είπε τέσσερις φορές σε μια συνέντευξη είπε τέσσερις φορές ότι -με επαναλήψεις κιόλας- το πρόγραμμα αυτό είναι 7,5 δισ. το χρόνο. Δηλαδή είναι σαν να βγαίνει, για να καταλάβετε, ο Πρωθυπουργός και να λέει ότι το πρόγραμμα μας είναι 2,2 δισ. για το 2027 και να βγαίνει μετά ο Υπουργός Οικονομικών και να λέει δεν είναι 2,2 δισ., είναι, ξέρω εγώ, 8 δισ. Αντιλαμβάνεστε τι θα είχε γίνει. Αυτό εμείς δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε εμείς ότι λέμε επειδή είμαστε Κυβέρνηση πάει και γίνεται νομοσχέδιο, κοστολογείται, άρα κάθε ευρώ είναι κοστολογημένο. Αυτό ο κύριος Τσίπρας. Και γι’ αυτό στη συνέχεια είχαμε τις φοβερές παλινωδίες, τα φοβερά μαργαριτάρια για την παγκόσμια βάση δεδομένων, για τα χρυσαφικά και τις θυρίδες που θα μας φορολογήσουν, για το ποιος είναι το 1%, όλος αυτός ο περίγελος… Όλος αυτός ο κουρνιαχτός που σηκώθηκε, όλη αυτή η αναστάτωση, όλες αυτές οι παλινωδίες, τα μαργαριτάρια... Στη συνέχεια πήγε ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ είπε ότι θα δώσει 13ο μισθό, 13η σύνταξη, θα μειώσει τον ΦΠΑ, χωρίς να λέει σε ποια προϊόντα και πόσο. Είπε όλα τα ευχάριστα, που όλοι θέλουμε να ακούμε και θα ήθελαν όλοι να μπορούμε να κάνουμε αν είχαμε πάρα πολλά λεφτά ή φύτρωναν από κάπου τα λεφτά. Βγαίνει ο εκπρόσωπός του, ο κύριος Τσουκαλάς, και λέει ότι το πρόγραμμα αυτό, μετά από πολλές πιέσεις συναδέλφων σας, είναι 4 δισ. την τετραετία. Μα μόνο ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη το χρόνο είναι 4 δισ. Δηλαδή, δύο από τα μέτρα που εξήγγειλε ο κύριος Ανδρουλάκης ετησίως κοστίζουν 4 δισ. με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου. Δηλαδή, αν δείτε τον Προϋπολογισμό του Κράτους κάθε μήνα δίνει το Κράτος 2,5 δισ. για την πληρωμή συντάξεων και 1,5 δισ. για την πληρωμή μισθών. Άρα, αν τάζεις έναν μισθό και μια σύνταξη παραπάνω είναι 4 δισ. το χρόνο. Και είπε ο εκπρόσωπος του ίδιου κόμματος ότι είναι 4 δισ. την τετραετία. Λοιπόν, επειδή αποκαλύφθηκε η προχειρότητα τους, αυτό εννοώ «με τη γίδα στην πλάτη». Δηλαδή, «πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη» ως προς το ότι δεν είχαν τη στοιχειώδη κοστολόγηση στο πρόγραμμά τους και μετά τις πολλές παλινωδίες πιάστηκαν από το οτιδήποτε μπορούσαν να πιαστούν».

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«Κανείς δε λέει το αντίθετο. Δεν θέλω να το ανοίξω το θέμα αυτό σκοπίμως και οποιοσδήποτε λέει το οτιδήποτε στο δημόσιο διάλογο το λέει με αυτό το δεδομένο. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο στο σχεδιασμό».

Για πατριωτική εισφορά, μειώσεις φόρων

«Εισφορά. Δύο θέματα έχετε ανοίξει καταρχάς επί της αρχής. Επί της αρχής, είμαστε θετικοί σε κάθε πρόταση για μείωση φόρου, αλλά το θέμα είναι πόσες μπορούμε από αυτές να προτεραιοποιήσουμε ούτως ώστε να βγει ο λογαριασμός. Εμείς έχουμε μειώσει μέχρι τώρα 83 άμεσους και έμμεσους φόρους και αν συμπεριληφθούν σε αυτούς και οι φόροι που θα μειωθούν το 2027, φτάνουμε στους 91. Άρα είναι πολύ διαφορετικό να μειώνεις φόρους στην πράξη, φορολογικούς συντελεστές και είναι πάρα πολύ διαφορετικό το να το λες στα λόγια. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι τρίτο κόμμα. Μιλάει εκ του ασφαλούς ως προς την έκφραση προγραμματικού λόγου, γι’ αυτό και δεν το κοστολογεί. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχουν πατριωτικοί φόροι, έτσι; Υπάρχουν πατριωτικές ή τέλος πάντων σοβαρές και συνεπείς φοροελαφρύνσεις, πρωτίστως για την μεσαία τάξη. Γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό ότι ζούμε σε μία χώρα που από το 29% φόρο εισοδήματος που αφορά πάνω από 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας, δηλαδή μισθωτούς στον ιδιωτικό, στον δημόσιο τομέα, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, το 29%, φόρος που παραλάβαμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον έχει φτάσει στο 20% και αν έχεις ένα παιδί 18 %, αν έχεις δύο παιδιά στο μισό περίπου 16% και αν είσαι τρίτεκνος και πολύτεκνος μέχρι 20.000€, μηδέν. Και αν είσαι νέος, μηδέν. Και αν είσαι μέχρι 30 ετών, 9%. Θεωρώ λοιπόν ότι τέτοιες κινήσεις είναι πάρα - πάρα πολύ σημαντικές. Δηλαδή ο στόχος μιας κυβέρησης είναι να μειώνει τα βάρη από όλους, μηδενός εξαιρουμένου, προφανώς με έμφαση στη μείωση των βαρών στη μεσαία τάξη και στα χαμηλότερα εισοδήματα. Εμένα, η απάντησή μου είναι καθαρά όχι, δεν πιστεύω σε πατριωτικούς φόρους. Δεν πιστεύουμε ως κυβέρνηση στο να πάμε να τα πάρουμε από την μία τσέπη, να τα δώσουμε στην άλλη. Όταν κρίνουμε ότι υπάρχουν ζητήματα υπερκερδών, όταν κρίνουμε ότι υπάρχουν ζητήματα ανάγκης έκτακτης ενίσχυσης, σε αντίθεση με όλες αυτές τις προοδευτικές και ευαίσθητες με τον κόσμο πρώην κυβερνήσεις και όλους αυτούς τους δήθεν ευαίσθητους πολιτικούς χώρους, εμείς το κάναμε. Δηλαδή: Σας θυμίζω ότι σε αντίθεση με ότι συνέβαινε στο παρελθόν, είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που πήρε έκτακτα μέτρα για το ρεύμα, φορολογώντας τα υπερκέρδη των εταιρειών παροχής ενέργειας. Ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση που πήρε κάποια μέτρα έκτακτα για τα διυλιστήρια, τώρα μάλιστα, ξανά σε συνεννόηση με τα διυλιστήρια, δόθηκε περαιτέρω ενίσχυση στους πολίτες. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που πήρε μέτρα για τις τράπεζες, χωρίς όμως να πιστεύει ότι πρέπει να τιμωρήσουμε τις επιχειρήσεις. Στόχος δεν είναι να τιμωρήσουμε το επιχειρείν. Ο στόχος δεν είναι να πάμε να τα πάρουμε από τις «κακές» επιχειρήσεις για να τα δώσουμε στους υπόλοιπους. Ο στόχος είναι να ενισχύουμε όσο γίνεται τη μεσαία τάξη και να δίνουμε τα εργαλεία στις επιχειρήσεις, δηλαδή να τους μειώνουμε το μη μισθολογικό κόστος για να δίνουν καλύτερους μισθούς».

Για τις 120 δόσεις

«Εμείς καταρχάς, σε αντίθεση με τα όσα λένε, εν προκειμένω το ΠΑΣΟΚ, στα λόγια, γιατί και αυτό έπρεπε να έχει μια πρόβλεψη και μια κοστολόγηση, προχωρήσαμε σε δόσεις, 72 δόσεις. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχουμε κάνει κάτι. Προφανώς το πρόγραμμα αυτό βγήκε με έναν συγκεκριμένο αριθμό δόσεων, θυμίζω ότι στον εξωδικαστικό υπάρχουν και άλλα προγράμματα που ξεκινάνε από 120 δόσεις εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα προφανώς από το πρόγραμμα των 72 δόσεων. Άρα υπάρχουν δυνατότητες για ρυθμίσεις, αλλά θέλω να είμαι σαφής. Κάθε πρωτοβουλία που παίρνουμε για το ιδιωτικό χρέος, κάθε πρωτοβουλία που φέρνουμε και ψηφίζουμε για την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών πρέπει να περνάει από δύο φίλτρα. Άρα να ικανοποιεί δύο παραμέτρους, δύο κριτήρια. Το ένα είναι προφανώς να στηρίξουμε όσο παραπάνω μπορούμε αυτούς που έχουν ανάγκη και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν οξυγόνο και εφόσον τηρούν τις ρυθμίσεις τους να επιβιώνουν, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, ελάχιστοι από αυτούς είναι ή κάποιοι τελοσπάντων. Υπάρχει όμως και μια άλλη συνθήκη που πρέπει να ικανοποιεί το κράτος για μένα. Να μην ξεχνάει τους συνεπείς. Να μην ξεχνάει αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια όχι επειδή τους περίσσευαν τα χρήματα, πλήρωναν, πληρώνουν, ρυθμίζουν, προσπαθούν. Άρα όλες αυτές οι προτάσεις - και δεν αναφέρομαι στις 120 δόσεις, αναφέρομαι σε όλα τα υπόλοιπα που κύριος Ανδρουλάκης που θυμίζουν λίγο τη λογική του «χαρίζω χρέη, χαρίζω οικόπεδα», δηλαδή του ρύθμιση για τη ρύθμιση μόνο και μόνο για να το πω - υπάρχουν και συνεπείς σε αυτή τη χώρα. Πρέπει δηλαδή να μην στείλουμε ένα μήνυμα ως κράτος ότι είτε είσαι συνεπής, είτε δεν είσαι συνεπής, έχεις πάνω κάτω την ίδια αντιμετώπιση. Άρα, ναι, να στηρίξουμε αυτούς που έχουν ανάγκη. Το ξαναλέω: Επί της αρχής, δεν υπάρχει πολιτικός και πολίτης που να μη θέλει να μειωθούν όσο παραπάνω φόροι, να δοθούν παραπάνω μισθοί, να δοθούν όχι 70 και 100 και 200 δόσεις αν γίνεται, αλλά κάθε μέτρο πρέπει να κοστολογείται και να βγαίνει ο λογαριασμός. Η διαφωνία μας δεν είναι επί της αρχής ή της φιλοσοφίας ούτε των 120 δόσεων. Καταρχάς είχε πει ο υπουργός Οικονομικών και εγώ και όλοι όσοι είχαμε βγει, ότι ο παραπάνω δημοσιονομικός χώρος είναι κάτι παραπάνω από 1 δισ. ήταν τελικά λίγο παραπάνω από 1,250, προστέθηκαν σε αυτά και μέτρα που είχαμε ήδη ανακοινώσει και τώρα εφαρμόζονται το 2027. Και βέβαια είναι και η ρήτρα, τα μέτρα της ενέργειας που πάνε από την ρήτρα διαφυγής, άρα δεν υπολογίζονται στις οροφές δαπανών και έτσι βγαίνουν τα 2,2 δισ., για να είμαστε και σαφείς με τον κόσμο. Κάθε ευρώ πρέπει να το κοστολογούμε. Άρα αυτό που είχαμε πει ότι ο παραπάνω χώρος είναι λίγο παραπάνω από 1,2, τέλος πάντων, ήταν λίγο παραπάνω από 1, ίσχυε και ισχύει. Τώρα, κοιτάξτε, είναι λογικό αυτό το οποίο με ρωτάτε. Δεν είναι παράδοξο, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο αλήθειες στην Ελλάδα, που και οι δύο δεν πρέπει να παραβλέπονται και κανείς να τις παραγνωρίζει. Ούτε οι κυβερνώντες, εμείς δηλαδή που έχουμε αυτή την ευθύνη για όσα χρόνια θέλουν οι πολίτες, ούτε οι αντιπολιτευόμενοι. Και μετά από πολλές δεκαετίες που ακολουθείτο η συνταγή η οποία οδήγησε στη χρεοκοπία, η Ελλάδα εφαρμόζει μία άλλη συνταγή. Δηλαδή, ενώ μειώνει φορολογικούς συντελεστές η κυβέρνηση, το κράτος, αυξάνει τα έσοδα λόγω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της ανάπτυξης της οικονομίας και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, δημιουργεί ένα ποσό, κάποια έσοδα που μπορεί να δώσει πίσω στους πολίτες. Και οι πολίτες, ενώ έχουν δει κάποιες αυξήσεις περισσότερο ή λιγότερο σημαντικές, βιώνουν μια πρωτοφανή πληθωριστική κρίση».

Για την ακρίβεια και την αντιμετώπισή της

«Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των Ελλήνων, και όχι μόνο των Ελλήνων. Και προφανώς και η πρώτη προτεραιότητα που πρέπει να έχουμε, για να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε. Και θα διαφωνήσω ως προς το εξής: Όλα τα μέτρα, περισσότερο ή λιγότερο, έχουν ως στόχευση να αυξήσουν… Δεν αντιλέγει κανείς ότι παρά το γεγονός ότι είμαστε από τις κυβερνήσεις που έχουμε κάνει όλες αυτές τις φοροελαφρύνσεις και όλες αυτές τις παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα, να αυξηθεί το εισόδημα των πολιτών, δεν αμφισβητείται αυτό, έχει αυξηθεί ο μέσος μισθός, αν δεν βάλουμε μέσα τον πληθωρισμό πάνω από 30% τα τελευταία χρόνια, αλλά επειδή έχουμε έναν από τους πιο επίμονους πληθωρισμούς, η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος από 30 -35% έχει φτάσει στο 10%. Άρα αυτό τα λέει όλα από μόνο του. Και επειδή η πολιτική ζωή μάλλον δεν είναι μέσοι όροι, δεν είναι στατιστική. Υπάρχουν συμπολίτες μας που περνάνε πολύ χειρότερα από αυτό το μέσο όρο, υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να είναι λίγο καλύτερα από το μέσο όρο. Άρα όλα τα μέτρα, ως βασική στόχευση έχουν την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών που είναι για εμένα η μόνη συνταγή η οποία μπορεί να περιορίσει, εγώ δεν λέω να εξαφανίσει- δεν υπάρχει κυβέρνηση που έχει εξαφανίσει ποτέ την ακρίβεια στην ιστορία- αλλά να περιορίσει την ακρίβεια. Άρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ενισχύουμε το εισόδημα των πολιτών με μόνιμα μέτρα, τα οποία μάλιστα θα μείνουν όταν θα υποχωρεί- ελπίζω κάποια στιγμή αυτό να γίνει πιο γρήγορα, με μεγαλύτερο ρυθμό- ο πληθωρισμός. Πάντως, κυβέρνηση που να έχει πετύχει ανάπτυξη και αύξηση των εισοδημάτων και αποπληθωρισμό, στην ιστορία δεν έχει περάσει. Άρα εμείς τι κάνουμε; Δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε από αυτά που έχουμε και όχι από αυτά που έχουμε στο μυαλό μας και από αυτά που μαζεύουμε από την ανάπτυξη της οικονομίας για να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις».

Για τους ελέγχους στην αγορά και την εντατικοποίησή τους

«Βέβαια και πρέπει να γίνουν όλο και περισσότερα. Κατ΄ αρχάς είχαμε την πρωτοβουλία με περισσότερα από 1.600 προϊόντα, η οποία συνεχίζεται, στο ράφι. Εγώ δεν λέω ότι αυτό είναι πανάκεια. Γενικά όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, αρχής γενομένης από το καλάθι του νοικοκυριού του νυν υπουργού Υγείας, του Άδωνι Γεωργιάδη, στη συνέχεια τις πρωτοβουλίες που είχε πάρει ο Κώστας Σκρέκας, αν θυμάστε, με τις καθαρές τιμές τώρα ο Τάκης Θεοδωρικάκος με τη νέα ανεξάρτητη αρχή έχει πάρει αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Τους περισσότερους μήνες, προσέξτε τι θα πω, από τους τελευταίους 20 μήνες η Ελλάδα είναι πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στον πληθωρισμό τροφίμων, ενώ αν δείτε τα σωρευτικά στοιχεία τα οποία βγήκαν χθες, η Ελλάδα είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ακρίβεια; Όχι. Όταν έχεις σωρευτικά πληθωρισμό τροφίμων λίγο κάτω από το 40%. Μπορεί ο ευρωπαϊκός μέσος όρος να είναι λίγο παραπάνω. Αυτό δεν λέει κάτι για τον κόσμο που μας ακούει. Σίγουρα έχεις τεράστιο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά τι κάνεις; Πρώτον, αυξάνεις το εισόδημα όσο μπορείς παραπάνω. Μακάρι να μπορούσαμε και περισσότερο, να είχαμε τα λεφτά. Κάνεις ελέγχους. Θυμίζω ότι μέχρι το 2020 δεν είχαμε στελεχωμένη υπηρεσία ελέγχου της αγοράς. Και εικονικές εκπτώσεις βλέπαμε πριν το ‘ 20 και αισχροκέρδεια υπήρχε πριν το 2020. Δεν είχαμε καν ελεγκτές και υπηρεσία. Όλα αυτά έγιναν εν κινήσει τα τελευταία χρόνια κρίσεων και πολέμων. Και θα πω και τη μεγάλη εικόνα. Ο κόσμος καταλαβαίνω ότι ενδιαφέρεται για το καλύτερο δυνατό στο σπίτι του, στην τσέπη του και την οικογένεια του. Αυτό νοιάζει τον κόσμο. Είναι λογικό όταν έχεις να μεγαλώσεις παιδιά, όταν έχεις να ζήσεις, κοιτάς πόσο περισσότερο θα ενισχυθείς. Και είναι λογικό και πρέπει να ακούμε τις αιτιάσεις αυτές ακόμα και με έναν τρόπο περισσότερο έντονο, γιατί είναι υποχρέωσή μας να δίνουμε στον κόσμο όσα παραπάνω μπορούμε. Αλλά όλα αυτά δεν συζητώνται εν κενώ. Συζητώνται σε μία περίοδο όπου έχουμε τεράστιες προκλήσεις από το εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι ευμετάβλητη».

Για τις τιμές των καυσίμων και τα σενάρια περί της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης

«Επειδή διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα, για συσκέψεις κλπ. Καταρχάς να πούμε ότι αυτές οι συσκέψεις οι οποίες γράφονται είναι καθημερινές. Εννοώ όχι με το ίδιο υπουργείο κάθε μέρα. Σήμερα είναι μία άτυπη σύσκεψη σημαντική, η οποία επαναλαμβάνεται σε εβδομαδιαία σχεδόν βάση για την παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτύπωση των εξωγενών παραγόντων αλλά και της κατάστασης στη χώρα. Κυρίως για το βασικό παράγοντα ανόδου των τιμών που είναι η άνοδος της ενέργειας, που οδηγεί, συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Άρα αυτό που λέμε εισαγόμενη ακρίβεια δεν είναι για να δικαιολογηθούμε. Ισχύει για όλη την Ευρώπη, έτσι; Και προφανώς ο κόσμος θέλει στήριξη και το καταλαβαίνουμε. Άρα δεν πρόκειται σήμερα να έχουμε αποφάσεις. Αποφάσεις είχαμε για τον Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος του μήνα και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε αν χρειαστεί, που φαίνεται ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη. Προσέξτε. Τα λεφτά είναι συγκεκριμένα. Καταρχάς δεν χρειάζεται πανικός. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε κλίμα πανικού στον κόσμο. Έχουμε αποδείξει ως κυβέρνηση ότι έχουμε τη δυνατότητα, στο μέτρο του λογικού και του εφικτού, με πρώτο τον πρωθυπουργό, να διαχειριζόμαστε και να διαχειρίζεται τις πιο δύσκολες κρίσεις που έχουν συμβεί ποτέ αθροιστικά τα τελευταία χρόνια. Την πανδημία, τις παρεπόμενες συνέπειες της οικονομίας στην οικονομία από την πανδημία. Τρεις πολέμους. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο το βλέπαμε κάθε χρόνο. Όλα αυτά μαζί δεν τα θυμόμαστε ποτέ ξανά. Και σκεφτείτε κύριε Χατζηνικολάου, πόσο σημαντικό είναι την περίοδο των περισσότερων κρίσεων να έχουμε μια οικονομία που αναπτύσσεται με διπλάσιο μέσο όρο απ’ ότι ο ευρωπαϊκός και όχι μια οικονομία όπως μέχρι το ‘19 όπου είχαμε 600.000 παραπάνω ανθρώπους που δεν είχαν δουλειά. Ανέργους, διπλάσια ανεργία νέων και γυναικών απ’ ό, τι έχουμε σήμερα. Και πάρα πολύ σημαντικό: ήμασταν οι 27οι στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης. Οι κρίσεις αυτές δεν είναι κρίσεις Μητσοτάκη. Οι κρίσεις αυτές είναι κρίσεις που υποχρεούται η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως και κάθε κυβέρνηση να διαχειριστεί. Αλλά η οικονομία που έχουμε επί των ημερών Μητσοτάκη επιτρέπει στη χώρα, στην κυβέρνηση να στηρίζει τον κόσμο που έχει ανάγκη για να μειώνονται οι συνέπειες των κρίσεων αυτών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι δεδομένο. Δηλαδή το ότι έχουμε περίσσευμα για το ‘26 δεν είναι επειδή φύτρωσαν δύο «λεφτόδεντρα» ακόμα, του κ. Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη, το «τα βρήκαμε τα λεφτά». Το ότι έχουμε ακόμα παραπάνω από 100 και ίσως φτάσουμε και στα 200».

Για τους έμμεσους φόρους και γιατί δεν έχουν μειωθεί

«Πάμε και σε αυτό. Σε αντίθεση με αυτούς που εξαγγέλλουν μειώσεις φόρων στα λόγια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει 23 έμμεσους φόρους, είναι στους 91 που σας είπα πριν, στην πράξη. Και μακάρι να είχαμε την οικονομική δυνατότητα, τη δημοσιονομική δυνατότητα, το δημοσιονομικό περιθώριο να μειώσουμε και άλλους. Πάμε λοιπόν στον φόρο για τα καύσιμα. Ακόμα και αν μειώναμε το φόρο αυτό στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι κατά 10 λεπτά, δηλαδή, οι πολίτες θα έβλεπαν λιγότερο όφελος στην τσέπη τους από αυτό το οποίο βλέπουν, από τα έκτακτα μέτρα που παίρνουμε και παρατείνονται μήνα μήνα και θα δούμε τι θα γίνει για τον Οκτώβριο. Άρα όσοι υποστηρίζουν ότι η λύση είναι στη μείωση του Ειδικού φόρου Κατανάλωσης από την αντιπολίτευση, είτε κοροϊδεύουν τον κόσμο γιατί δεν γίνεται να πάρουμε όλα τα μέτρα, δηλαδή δεν βγαίνει ο λογαριασμός, είτε πρέπει να μας πουν για ποιο λόγο ζητάνε κάτι που θα έχει μικρότερο όφελος, αφενός από τα μέτρα που παίρνουμε στην πράξη για τους πολίτες και δεύτερον που θα βρούμε ακόμα και αυτό να κάναμε μόνο του ως μέτρο είναι κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχει αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο, ξεπερνάει τις οροφές δαπανών. Η χώρα αν ξεφύγει των οροφών δαπανών θα μπει σε καθεστώς επιτήρησης. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για να πάρεις ένα τέτοιο μέτρο πρέπει να πεις ποιο είναι το αντίμετρο, δηλαδή ποιον φόρο θα βάλεις μόνιμο φόρο, όχι έκτακτο φόρο για να πάρεις αυτό το μέτρο. Αυτά είναι πολύ σοβαρά για να τα λέμε και να τα συζητάμε στο πόδι».

Για την υπόθεση Μαζωνάκη, τις παράνομες ιατρικές πράξεις σε ινστιτούτα αισθητικής και ιατρεία και την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας

«Να εκφράσω, καταρχάς, και πάλι τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, στους δικούς του ανθρώπους. Ήταν ένας πολύ αγαπητός καλλιτέχνης και σε μένα και σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας, σε πάρα πολύ κόσμο. Ένας μοναδικός καλλιτέχνης και όλο αυτό ήταν μια σοκαριστική είδηση. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχάς το τι έγινε και το τι δεν έγινε θα το βρει η Δικαιοσύνη. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πολύ σοβαρά, για ένα πολύ σοβαρό κακούργημα. Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει συμβεί. Δεν είναι δικιά μου δουλειά, ούτε εμένα ούτε κανενός στο πολιτικό σύστημα να κάνει τον δικαστή. Δυστυχώς ζούμε στην εποχή των τηλεδικαστηρίων, των ραδιοδικαστηρίων και των δικαστηρίων της γειτονιάς από πολιτικούς οι οποίοι πηγαίνουν σε γειτονιές και παριστάνουν τους εισαγγελείς. Δηλαδή μιλάνε στον κόσμο λες και είναι εισαγγελείς. Ο κόσμος αυτό που θέλει είναι δικαιοσύνη. Κυρίως η οικογένεια του τραγουδιστή, του γνωστού τραγουδιστή, του εκλιπόντος, του Γιώργου Μαζωνάκη και κάθε ανθρώπου, κάθε οικογένειας που χάνει τον δικό της άνθρωπο. Άρα ας αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να πει τι έχει γίνει και τι δεν έχει.

Ο Υπουργός Υγείας νομίζω είχε μια πάρα πολύ καθαρή και ειλικρινή θέση, ο Άδωνις Γεωργιάδης. Δεν πήγε να κρυφτεί πίσω από τις ευθύνες. Καταρχάς, δεν είπε ότι έχει ο ίδιος, αλλά μίλησε για τις ευθύνες ευρύτερα του κράτους. Το κράτος έχει διάφορες δομές, διάφορες υπηρεσίες και μάλιστα χωρίς να κρύψει τα λόγια του και αναλαμβάνοντας, θεωρώ αυτό δείχνει και πολιτικό θάρρος και μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Όταν βλέπεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να βελτιωθεί, να το λες και να το κάνεις, προανήγγειλε και κάποιες παρεμβάσεις. Άρα ας περιμένουμε να δούμε καταρχάς τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας. Ως προς αυτά τα οποία έχουν ακουστεί, είδα χθες και μια ανακοίνωση… Το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας δεν καταργήθηκε, αλλά έγινε υπαγωγή του στην πραγματικότητα, δηλαδή βασικά, η δουλειά του Σώματος δεν έπαψε να υφίσταται. Έγινε η υπαγωγή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο πλαίσιο της υπαγωγής όχι μόνον του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, αλλά όλων των επιμέρους ελεγκτικών μηχανισμών διαφόρων Υπουργείων, στη βάση μιας σχετικής σύστασης του ΟΟΣΑ. Άρα, διάφοροι ελεγκτικοί μηχανισμοί εντάχθηκαν στην ΕΑΔ και η αρμοδιότητά του δεν καταργήθηκε, γίνονται οι έλεγχοι από την ΕΑΔ. Καταρχάς, η μεταβίβαση της αρμοδιότητας από τις Περιφέρειες στους Ιατρικούς Συλλόγους που είναι η δεύτερη κατηγορία ελέγχων, έχουμε δύο ελέγχους από το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας πλέον που έχει μεταφερθεί αυτή η αρμοδιότητα στην ΕΑΔ και έχουμε και την αρμοδιότητα ελέγχων από τους Ιατρικούς Συλλόγους. Αυτή η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε από τις Περιφέρειες στους Ιατρικούς Συλλόγους το 2011, ήταν η κυβέρνηση τότε του ΠΑΣΟΚ, γιατί κρίθηκε τότε ότι θα γίνονται πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι από τους Ιατρικούς Συλλόγους και αυτή είναι αρμοδιότητα για την αδειοδότηση, τον έλεγχο και την εποπτεία όλων αυτών και των ιδιωτικών φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ιατρεία, πολυιατρεία, διαγνωστικά κέντρα. Εκεί, ισχυρίζεται ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών που είχε την αρμοδιότητα, ότι είχε κάνει συγκεκριμένους ελέγχους. Έχουν ειπωθεί όσα έχουν ειπωθεί από όλες τις πλευρές. Το ξαναλέω, δεν μπορώ να κάνω τώρα ούτε τον κριτή, ούτε τον αξιολογητή όλων αυτών των δεδομένων. Ήρθε λοιπόν ο Υπουργός Υγείας, πέραν όλων αυτών που σας είπα και προανήγγειλε εκ νέου παρεμβάσεις για να κλείσουν όσα κενά και όσες τρύπες υπάρχουν».

Σχετικά με τη δήλωση Κασιδιάρη για ίδρυση νέου κόμματος

«Και τα δύο έχουν σημασία. Προφανώς η πολιτική αντιμετώπιση είναι η μεγάλη συζήτηση. Ως προς το νομικό σκέλος, ήμασταν η Κυβέρνηση που βρήκε αίθουσα για να δικαστεί η Χρυσή Αυγή, γιατί κάποιοι πριν από μας δεν έβρισκαν. Είμαστε η Κυβέρνηση που επανέφερε τις ποινές τέτοιων αδικημάτων, τέτοιων εγκλημάτων, όπως η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο μέγιστο όριο κάθειρξης των 20 ετών, ως προς το μάξιμουμ της ποινής. Είμαστε η Κυβέρνηση που έφερε δύο νομοθετικές παρεμβάσεις στη Βουλή και ψηφίστηκαν από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κάποιους άλλους βουλευτές, ούτως ώστε να μπορεί ο Άρειος Πάγος, εφόσον κρίνει, να μην επιτρέπει σε ένα κόμμα το οποίο έχει είτε τύποις, είτε επί της ουσίας αρχηγό, κάποιον που έχει καταδικαστεί για αδικήματα όπως η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Το αν θα αποφασίσει το Α ή κάτι άλλο ο Άρειος Πάγος ή το Β ή οτιδήποτε, αυτό είναι στη διακριτική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης και δεν μπορώ να το προεξοφλήσω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε φέρει πολύ πριν από τη σημερινή συζήτηση, ένα νομοθετικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα στον Άρειο Πάγο να προστατεύσει τη Δημοκρατία από τέτοιες εγκληματικές περιπτώσεις. Γιατί, ο Άρειος Πάγος δεν αποκλείει κάποιον για τις ιδέες του, όσο αποκρουστικές και να είναι. Αποκλείει κάποιον, εφόσον κρίνει, για τις πράξεις του, τις εγκληματικές πράξεις. Παράλληλα, υπάρχει και το ζήτημα της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, άρα όχι του κόμματος του όποιου κόμματος, αλλά του προσώπου. Εκεί η παρεπόμενη αυτή ποινή καταργήθηκε από τον Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παράλληλα ο ποινικός κώδικας του κ. Τσίπρα, το πλαίσιο ποινής για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, το πήγε, από 10 έως 20 έτη, σε 5 έως 15 έτη, όπως και όλα τα βαριά κακουργήματα, πέραν όσων επισύρουν ισόβια τα πήγε μέχρι 15 έτη. Εμείς επαναφέραμε το πλαίσιο στο 10-20, αλλά κάθε ένας που έχει δικαστεί, υποχρεωτικά εφαρμόζεται ο επιεικέστερος νόμος που έχει εφαρμοστεί έστω και για μία μέρα. Άρα δικάστηκαν και στη Χρυσή Αυγή με τον επιεικέστερο νόμο, ασχέτως αν εμείς τον αυστηροποιήσαμε στη συνέχεια και παράλληλα επαναφέραμε μέσω του Συντάγματος τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, η οποία όμως ισχύει μετά την αμετάκλητη απόφαση. Ο κύριος Κασιδιάρης έχει πει ότι έχει κάνει αναίρεση, άρα εκκρεμεί η αμετάκλητη απόφαση. Άρα θεωρητικά μπορεί να κατέβει ο ίδιος ως βουλευτής σε μία μόνο Περιφέρεια, όπου εκεί θα μπορούσε για να βγει να μαζέψει πάρα πολλές χιλιάδες ψήφους, ως ανεξάρτητος βουλευτής. Που πρακτικά είναι αδύνατο. Τώρα, για το αν μπορεί να κατέβει ένα κόμμα με τον κύριο Κασιδιάρη, ουσία ή τύποις αρχηγό υπάρχει σαφές νομοθετικό… Το κόμμα Κασιδιάρη εν πάση περιπτώσει, με μπροστινό είτε με κανονικό αρχηγό, το αν μπορεί να κατέβει ή όχι, θα το απαντήσει ο Άρειος Πάγος. Δεν μπορώ να μιλήσω για κάτι το οποίο είναι αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης».

Σχετική με την πολιτική αντιμετώπιση ενός ακροδεξιού κόμματος

«Δεν είπα για την πολιτική συζήτηση όμως που είναι πιο σημαντική, όλα αυτά τα νομικά πρέπει να τα αναλύσουμε. Δεν μπορεί να γίνει σε ένα λεπτό. Μπορεί να είναι λίγο κουραστικά, αλλά πρέπει να είμαστε σαφείς. Για μένα αυτή είναι η μεγάλη κουβέντα. Είναι δικό μας χρέος, κύριε Χατζηνικολάου. Γι’ αυτό και επιμένω και εγώ προσωπικά πάρα πολύ και όλο και περισσότεροι Υπουργοί στην Κυβέρνηση. Τέτοια φαινόμενα, ακραία, εδώ δεν μιλάμε για ένα ακροδεξιό κόμμα, εδώ μιλάμε για κάτι παραπάνω από ένα ακροδεξιό... Είναι λάθος και να το χαρίζουμε ακόμα και σε ένα… είναι κάτι παραπάνω από το άκρο. Βασίζονται στην παραπληροφόρηση, η οποία διαχέεται κυρίως μέσω της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ύπαρξης της ανωνυμίας, πολλές φορές. Βγήκε μια έρευνα της Eurostat, όπου η Ελλάδα, οι χρήστες του διαδικτύου είναι οι τελευταίοι σε διασταύρωση πληροφορίας. Οι τελευταίοι… είμαστε τελευταίοι, δηλαδή στο τι ψάχνουμε και ελέγχουμε και διασταυρώνουμε και βέβαια σε μια οργή που καλλιεργούμε… που καλλιεργούν, καλλιεργούμε πληθυντικός ευγενείας, καλλιεργούν εκείνοι και πολλές φορές τροφοδοτείται και από μια μειοψηφία μέσων μαζικής ενημέρωσης. Άρα η αντιμετώπιση είναι πολιτική, πέραν από νομική. Το τι θα αποφασίσει η Δικαιοσύνη είναι δικό της θέμα. Πρέπει να εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας και κυρίως στα νεότερα παιδιά που μπορεί να «ψαρώνουν» από τέτοιες… να πιστεύουν τέτοιες υπερβολές και τέτοιες συμπεριφορές, ότι κανένα πρόβλημά τους δεν θα λύσει ούτε η οργή ούτε ο φασίζων λόγος, τα προβλήματα λύνονται με πολιτικές, μετρημένες πολιτικές. Τα προβλήματα λύνονται με διάλογο. Και να σας πω και κάτι; Όχι ο Κασιδιάρης για να μην παρεξηγηθώ, αλλά μέρος της «πλατείας» κυβέρνησε τη χώρα. Η Αριστερά με ένα ακροδεξιό κόμμα. Το ξαναλέω, όχι, καμία σχέση με τον Κασιδιάρη και κανένα πρόβλημα δεν λύθηκε των πολιτών και ειδικά των νέων ανθρώπων. Οι νέοι μετά την κυβέρνηση της Αριστεράς με την ακροδεξιά, είχαν ανεργία σε αυτή τη χώρα που ξεπερνούσε το 30%, είχαν ανεργία 36%, οι νέοι είχαν φόρο πολύ μεγαλύτερο του 25%, 29%. Εγώ δεν λέω ότι τους λύσαμε όλα τα προβλήματα, αλλά έχουμε πλέον μειώσει κάτω από το μισό την ανεργία των νέων. Έχουμε δημιουργήσει δουλειές, τις καλύτερες δυνατές που μπορούμε να δημιουργήσουμε με την πολιτική μας, γιατί τις δουλειές δεν τις νομοθετεί η Κυβέρνηση. Δημιουργούνται από μια πολιτική που εφαρμόζεται. Έχουμε μηδενίσει τον φόρο για ένα νέο άνθρωπο μέχρι 25 ετών και για νέους μέχρι 30 το έχουμε πάει στο 9%. Όλα αυτά δεν είναι αρκετά για έναν νέο. Οι νέοι χρειάζονται και άλλη στήριξη. Έχουν τεράστιο ζήτημα με το στεγαστικό, αλλά αυτά που λέμε εμείς είναι εφαρμόσιμα και είναι κατόπιν ενός σχεδίου. Αυτά τα οποία λένε τα πολύ άκρα είναι λόγια του αέρα και επικίνδυνα».

Για την προσωπική του θέση για το επίδομα ανεργίας

«Για το θέμα αυτό καθεαυτό δεν νομίζω ότι έχει νόημα να επεκταθούμε, γιατί ήταν μια προσωπική πρόταση, που τη στιγμή που την είπα, καταρχάς, πολύ σημαντικό, ότι είπα a priori ότι είναι προσωπική πρόταση. Δεν ανακάλυψα την προσωπική θέση μετά από κάποιες ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης. Το είπα από την αρχή, άρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι το θυμήθηκα εκ των υστέρων για να δικαιολογήσω το ότι είπα ό,τι είπα, σε μια προσωπική συνέντευξη vidcast, όχι προφανώς, δηλαδή, στο βήμα του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, ούτε καν σε μια συνέντευξη όπως η σημερινή σε εσάς ή η αντίστοιχη χτεσινή, το βράδυ, για παράδειγμα στο ACTION24. Θέλω να πω, δηλαδή, δεν είναι μόνο το βήμα του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, είναι και οι συνεντεύξεις όλες, οι πολιτικές, που εμφανίζομαι και εκπροσωπώ την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, όπως και όλοι οι υπόλοιποι Υπουργοί για το χαρτοφυλάκιό τους. Το δεύτερο, δηλαδή, είναι αυτό».

Για τη δήλωση Βορίδη που ακολούθησε και δημιούργησε την εικόνα ότι «κάτι τρέχει» στο εσωτερικό της Κυβέρνησης σχετικά με το θέμα, παρότι η Νέα Δημοκρατία έχει ταχθεί υπέρ της ενίσχυσης της εργασίας, είπε: «Που είναι και ο πυρήνας της πρότασης αυτής. Δηλαδή να στηρίζουμε τους ανθρώπους αυτούς και να μην τους αφήνουμε κιόλας, αλλά βοηθώντας τους να βρουν δουλειά. Προσέξτε, είναι δεδομένο, το κάνω πάλι σαφές. Κάθε φορά το κάνω, γιατί ζούμε στη χώρα της κοπτοραπτικής, στη χώρα που η κοπτοραπτική «παίζει τα ρέστα της» από μια μειοψηφία Μέσων, αλλά δυστυχώς έχουν παίξει πολύ κακό ρόλο, δεν υπάρχει τέτοιο στο πρόγραμμα. Ούτε τέτοιος προγραμματισμός, δηλαδή, ούτε κάτι τέτοιο σχεδιάζουμε. Το είπα, μάλιστα και όταν το εξέφρασα.

Για το αν πρόκειται να γίνει αυτό μετά τις εκλογές, όπως λέει η Αντιπολίτευση

Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό, στον σχεδιασμό. Σας το ξαναλέω, το είπα από την πρώτη στιγμή και το ξεκαθάρισα και την επόμενη μέρα. Για εμένα η συζήτηση που κακώς προέκυψε στη συνέχεια, αλλά, δυστυχώς, πρέπει να λέμε και τα αυτονόητα είναι για το αν μπορεί ένας πολιτικός και, ειδικά, ένας νέος πολιτικός που έχει ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό μεταξύ άλλων νέων υποψηφίων ότι θα είναι και υποψήφιος, όταν δηλώνει ότι μιλάει προσωπικά, σε μια προσωπική συνέντευξη, να εκφράζει τη γνώμη του. Πραγματικά δεν περίμενα να ακούσω το 2026, δηλαδή 52 χρόνια μετά την Μεταπολίτευση, από ανθρώπους, ακόμα και από άλλα κόμματα και, ειδικά, από ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, που με τις τεράστιες διαφορές που έχουμε, δεν έχει αμφισβητήσει ποτέ κανείς τις δημοκρατικές του ευαισθησίες, ότι δεν «δικαιούσαι να ομιλείς» επειδή κατέχεις μία θέση. Για εμένα αυτό είναι το οποίο μένει και ήταν έτσι και μια πολύ καλή ευκαιρία για να ξανασυστηθούμε, όχι ως προς το τι θέση έχει ο καθένας, εγώ σέβομαι να βγει κάποιος και να πει, αφού ακούσει όλα όσα είπα, γιατί διαστρεβλώθηκαν αυτά που είπα, ότι «ξέρεις κάτι κύριε, αυτά που λες δεν μου αρέσουν». Αφού τα ακούσεις όμως όλα, έτσι; Κάποιος άλλος να πει ότι «αυτά που μου λες μου αρέσουν. Συμφωνώ, διαφωνώ». Ούτως ή άλλως, δεν είναι ούτε μια τάση, ούτε μια κυβερνητική θέση. Είναι μια προσωπική άποψη ενός ανθρώπου που πολιτεύεται. Αλλά το να βγαίνει κάποιος και να λέει, κύριε Χατζηνικολάου και μάλιστα να εκπροσωπεί δημοκρατικά κόμματα, ότι δεν «δικαιούσαι να ομιλείς», αυτό πραγματικά ξεπερνάει κάθε όριο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά σέβεται τους στοιχειώδεις κανόνες της Δημοκρατίας».

Για δηλώσεις που είχαν γίνει πριν τις εκλογές του 2023 από τον κ. Κατρούγκαλο

Καμία σχέση το ένα με το άλλο, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ο κ. Κατρούγκαλος ήταν ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός που εφάρμοσε μια πολιτική και προανήγγειλε, στην πραγματικότητα τότε, μια επιβεβαίωση αυτής της πολιτικής και σε περίπτωση που προανήγγειλε την επανάληψη της πολιτικής αυτής. Δηλαδή, καμία σχέση. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Αν έβγαινα εγώ, ακόμα και σε μια προσωπική συνέντευξη, και έλεγα ότι διαφωνώ με τα μέτρα της ΔΕΘ και θα έπρεπε να κάνουμε κάτι άλλο στην Οικονομία ή διαφωνώ με το τάδε νομοσχέδιο οποιουδήποτε Υπουργείου, είτε του Εργασίας είτε οποιουδήποτε άλλου, τότε αυτό δεν είναι προσωπική θέση, ακόμα και αν έλεγα ότι είναι προσωπική θέση. Όταν λέει ένας νέος πολιτικός, ένας μεγαλύτερης ηλικίας πολιτικός, ένας οποιοσδήποτε πολίτης, είτε είναι πολιτικός είτε οτιδήποτε άλλο, ότι κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση, να κάνουμε τη συζήτηση από το μηδέν, για το Δημογραφικό, για το ζήτημα εργασίας, γιατί όλες οι επιχειρήσεις λένε ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενο, είναι εντελώς διαφορετικό. Το καταλαβαίνετε. Γι’ αυτό, κι ακόμα και τις προσωπικές μας θέσεις, επειδή ξέρουμε και σε τι χώρα ζούμε, προσέχουμε πάρα πολύ για ποια θέματα θα τις εκφράζουμε. Δεν θα πήγαινα ποτέ να πω μια προσωπική θέση, όχι ότι έχω κάτι διαφορετικό να πω, γιατί «φοβάμαι» πλέον με αυτούς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το σημείο στίξης, 3,5 χρόνια τώρα, για το Μεταναστευτικό. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι. Δεν θα έλεγα κάτι για την εξωτερική πολιτική, που πέραν όλων των άλλων είναι και η πιο αποτελεσματική στην ιστορία της Μεταπολίτευσης. Άρα, νομίζω ότι όλη αυτή η κουβέντα συντηρήθηκε κάποιες μέρες λόγω της απελπισίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης και, συγκεκριμένα, πρωτίστως, του κ. Τσίπρα, της ΕΛΑΣ και δευτερευόντως του ΠΑΣΟΚ. Γιατί; Γιατί στην πραγματικότητα πιάστηκαν «με τη γίδα στην πλάτη» στη ΔΕΘ, κύριε Χατζηνικολάου, ξεγυμνώθηκαν. Δεν εννοώ ότι τους πιάσανε με χρήματα. Εννοώ ότι αποκαλύφθηκε η προχειρότητα των προγραμμάτων τους από τους ίδιους. Ο κ. Τσίπρας βγήκε δημοσία θέα -ως έχει δικαίωμα- και παρουσίασε ένα πρόγραμμα που ο ίδιος το αποκαλούσε κοστολογημένο και ότι κοστίζει 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ».

Σχετικά με το ενδεχόμενο να υπάρξει κίνδυνος στο τραπεζικό σύστημα από τον υπερδανεισμό μεγάλων επιχειρήσεων

«Οι κανόνες είναι σαφείς. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λεπτομέρεια, γιατί δεν είναι και δική μου αρμοδιότητα, ούτε της Κυβέρνησης με την έννοια της εκπροσώπησης που έχω εγώ. Είναι σαφές ότι από ένα τραπεζικό σύστημα, το οποίο είχε capital controls και μια οικονομία, η οποία είχε κλειστό χρηματιστήριο μέσα σε κάτι παραπάνω από 10 χρόνια, έχουμε φτάσει στο να έχουμε τον Πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερρακάκη και ένα σταθερό τραπεζικό σύστημα, το οποίο κανείς δεν αμφισβητεί, που μέρα με τη μέρα κάνει βήματα μπροστά και αυτό είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο ίδιος ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, μια σειρά από παρεμβάσεις του, έχει τεκμηριώσει αυτά τα δεδομένα. Από κει και πέρα, αν υπάρχουν σημειακά ζητήματα, προφανώς οι αρμόδιοι πρέπει να τα δουν. Δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να τοποθετηθώ επί συγκεκριμένου».