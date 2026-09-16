Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η προηγούμενη τοποθέτησή της, επανέρχεται με νέα ανάρτηση.

Με νέα ανάρτησή της στο Facebook, η Αφροδίτη Μάνου θέλησε να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοούσε στην αρχική τοποθέτησή της σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις στα social media.

Η τραγουδοποιός υποστήριξε πως τα σχόλια που έκανε δεν αφορούσαν προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά την πορεία της πολιτιστικής ζωής στη χώρα. Όπως ανέφερε, δεν είχε πρόθεση να στραφεί εναντίον του εκλιπόντος καλλιτέχνη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχω τίποτα με τον Μαζωνάκη, έγραψα».

Τι αναφέρει η νέα ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Στη νέα της ανάρτηση, η Αφροδίτη Μάνου τόνισε ότι η ανατροφή, ο χαρακτήρας και η ευαισθησία της δεν θα της επέτρεπαν, όπως ανέφερε, να επιτεθεί σε έναν άνθρωπο που είχε φύγει από τη ζωή μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η αρχική της τοποθέτηση παρερμηνεύτηκε και απέδωσε τις αντιδράσεις σε «λειτουργικό αναλφαβητισμό», «φθόνο», «φανατισμό» και «ιδεολογική τύφλωση».

Αναφερόμενη ειδικότερα στον Γιώργο Μαζωνάκη, υποστήριξε πως ο ίδιος «θα ήταν ο τελευταίος να κατηγορήσει κανείς για την κατάντια της πολιτισμικής μας ζωής», στρέφοντας την κριτική της σε άλλους παράγοντες που, κατά την άποψή της, επηρέασαν την πολιτιστική ζωή μετά τη Μεταπολίτευση.

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Η ίδια αναφέρθηκε και στην προσωπική της εμπειρία από λαϊκά προσκυνήματα, σημειώνοντας ότι έχει παρευρεθεί δύο φορές, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, σε λαϊκό προσκύνημα: στις κηδείες του Γιώργου Σεφέρη και του Γεωργίου Παπανδρέου.

«Αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης που έχω και που διαμορφώνει την άποψή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Αφροδίτη Μάνου εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους του Γιώργου Μαζωνάκη, γράφοντας: «Καλό κατευόδιο στον αποθανόντα καλλιτέχνη και συλλυπητήρια στους οικείους του».

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους φίλους που, όπως ανέφερε, επικοινώνησαν μαζί της για να της εκφράσουν τη συμπαράστασή τους, κάνοντας λόγο για «οχετό ύβρεων» που δέχθηκε και εξακολουθεί να δέχεται.

Η ανάρτησή της συνοδευόταν από φωτογραφία από την κηδεία του Γιώργου Σεφέρη, στις 22 Σεπτεμβρίου 1971. Η ίδια σημείωσε ότι βρισκόταν τότε ανάμεσα στο πλήθος, προσθέτοντας με αυτοσαρκαστική διάθεση: «Και ναι. Αλλιώς τα φανταζόμουνα! Η χαζή...».

{https://www.facebook.com/photo?fbid=4505649889713608&set=a.1482259925385968}

Η αντίδραση του Σωτήρη Τσαφούλια

Η αρχική ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου είχε προκαλέσει αντιδράσεις στα social media, μεταξύ άλλων και από τον σκηνοθέτη Σωτήρη Τσαφούλια.

Σε σχόλιό του, ο κ. Τσαφούλιας άσκησε κριτική στην τοποθέτησή της, υποστηρίζοντας ότι η προσπάθεια υποτίμησης του πένθους άλλων ανθρώπων επειδή δεν συμβαδίζει με τα προσωπικά γούστα κάποιου «δεν είναι πολιτισμός», αλλά «αλαζονεία».

«Το να προσπαθείς όμως να μειώσεις το πένθος των άλλων, μόνο και μόνο επειδή δεν συμβαδίζει με τα δικά σου γούστα, δεν είναι πολιτισμός. Είναι αλαζονεία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος χαρακτήρισε, επίσης, την αρχική τοποθέτηση της Αφροδίτης Μάνου «άστοχη» ή, όπως σημείωσε, «τουλάχιστον λυπηρή», αναφερόμενος και στην ιδιότητά της ως τραγουδοποιού.