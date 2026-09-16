Νέες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην υλοποίηση του Market Pass.

Νέα καθυστέρηση καταγράφεται στον σχεδιασμό για το Market Pass 2026, καθώς το αρχικό χρονοδιάγραμμα για την ενεργοποίηση του μέτρου έχει ήδη μετακινηθεί. Η ενίσχυση δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, αφήνοντας ανοιχτά τα ερωτήματα για το πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα και, κυρίως, πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχοι.

Το αρχικό σενάριο προέβλεπε ότι οι διαδικασίες θα προχωρούσαν μέσα στον Σεπτέμβριο. Αυτό το χρονοδιάγραμμα πλέον δεν ισχύει, ενώ δεν αποκλείεται η τελική υλοποίηση του μέτρου να μεταφερθεί ακόμη περισσότερο χρονικά.

Τον Οκτώβριο η πλατφόρμα, το 2027 οι πληρωμές

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σχεδιασμός που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι προβλέπει το άνοιγμα της πλατφόρμας για τις αιτήσεις εντός Οκτωβρίου.

Ωστόσο, η έναρξη των αιτήσεων δεν σημαίνει απαραίτητα και άμεση καταβολή της ενίσχυσης. Με βάση το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, οι πρώτες πληρωμές εκτιμάται ότι μπορεί να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2027.

Έτσι, το Market Pass που είχε αρχικά συνδεθεί με ενίσχυση των νοικοκυριών μέσα στο 2026 κινδυνεύει να μετατραπεί σε μέτρο με αιτήσεις μέσα στο φθινόπωρο και καταβολές αρκετούς μήνες αργότερα.

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Γιατί καθυστερεί το νέο Market Pass

Για να ενεργοποιηθεί ο νέος κύκλος της ενίσχυσης απαιτείται να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές διαδικασίες και να τεθεί σε λειτουργία το νέο σύστημα.

Το υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής αναμένεται να προχωρήσει στην ενεργοποίηση της διαδικασίας μόλις ολοκληρωθούν τα απαιτούμενα βήματα, με τα πρώτα vouchers να εκδίδονται στη συνέχεια για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει οριστική ημερομηνία για την έναρξη των αιτήσεων ούτε για την πρώτη πληρωμή. Η απουσία του μέτρου από το πακέτο των εξαγγελιών της ΔΕΘ εντείνει έτσι την αβεβαιότητα γύρω από το χρονοδιάγραμμα.

Το μόνο δεδομένο είναι ότι η αρχική πρόβλεψη για καταβολή της ενίσχυσης τον Σεπτέμβριο έχει πλέον μετατεθεί, ενώ παραμένει ανοιχτό το πότε ακριβώς θα ολοκληρωθεί ο νέος κύκλος του Market Pass.