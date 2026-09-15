Αναδρομικές καταβολές που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μπορεί να κυμαίνονται από 240 έως και 1.200 ευρώ προβλέπονται για τους δικαιούχους του νέου Market Pass.

Σε διαρκείς μεταθέσεις οδηγείται το νέο Market Pass 2026, καθώς το αρχικό χρονοδιάγραμμα για την έναρξη του μέτρου έχει ήδη αλλάξει. Το πρόγραμμα δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, γεγονός που ενισχύει τα ερωτήματα για το πότε θα προχωρήσει και πότε θα φτάσει τελικά στους δικαιούχους.

Η απουσία του από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, σε συνδυασμό με τις συνεχείς καθυστερήσεις, αφήνει πλέον ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο νέας μετάθεσης, με το 2027 να βρίσκεται πλέον στο τραπέζι - και βλέπουμε.

Την ίδια ώρα, πάντως, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σχεδιασμός προβλέπει να ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής εντός Οκτωβρίου, ενώ οι πρώτες πληρωμές τοποθετούνται προς το 2027. Σίγουρα πάντως το αρχικό χρονοδιάγραμμα για καταβολή εντός Σεπτεμβρίου έχει πλέον μετατεθεί.

Στόχος του υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής είναι να ενεργοποιηθεί ο νέος κύκλος ενίσχυσης μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων τεχνικών διαδικασιών και την ενεργοποίηση του νέου συστήματος, με τα πρώτα vouchers να δίνονται στους δικαιούχους εφόσον επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του νέου κύκλου ενίσχυσης εκτιμάται ότι θα είναι κυρίως νοικοκυριά που λαμβάνουν ή έλαβαν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από τον Μάρτιο του 2024 και μετά, είτε συνεχόμενα είτε διακεκομμένα.

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Στην ίδια κατηγορία αναμένεται να ενταχθούν άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνα νοικοκυριά, άτομα με αναπηρία και γενικότερα πολίτες με πολύ χαμηλά εισοδήματα που πληρούν τα κοινωνικά και περιουσιακά κριτήρια του προγράμματος.

Παράλληλα,στο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν και πολίτες που είχαν λάβει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα έστω και για έναν μήνα από τον Μάρτιο του 2024 και μετά, ακόμη και αν σήμερα δεν είναι πλέον δικαιούχοι της συγκεκριμένης παροχής. Για τους συγκεκριμένους προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών ποσών, ανάλογα με το διάστημα επιλεξιμότητάς τους.

Η διαδικασία προβλέπεται να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τους δικαιούχους, καθώς τα στοιχεία θα αντλούνται από τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων των κοινωνικών παροχών.

Πώς θα χρησιμοποιείται το voucher

Η ενίσχυση θα χορηγείται μέσω ψηφιακού voucher, το οποίο θα διαθέτει μοναδικό κωδικό ή barcode και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε ψηφιακή είτε σε εκτυπωμένη μορφή.

Το voucher θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγορές τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπωλεία και λοιπά καταστήματα τροφίμων. Δεν θα μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά ούτε να χρησιμοποιηθεί για αγορές καπνικών προϊόντων, αλκοόλ ή τυχερών παιχνιδιών.

Πόσα χρήματα θα πάρουν οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ενίσχυση αναμένεται να ξεκινά από 40 ευρώ τον μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και να αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων.

Η πρώτη πληρωμή, εφόσον πραγματοποιηθεί προς το τέλος του φθινοπώρου, εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνει και αναδρομικά ποσά, ενώ στη συνέχεια οι καταβολές θα πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση. Το τελικό ύψος της ενίσχυσης θα καθοριστεί με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια, τη σύνθεση του νοικοκυριού και τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος.

Αναδρομικά έως και 30 μηνών

Αναδρομικές καταβολές που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μπορεί να κυμαίνονται από 240 έως και 1.200 ευρώ προβλέπονται για τους δικαιούχους τουνέου Market Pass.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η αναδρομική ισχύς της επιδότησης ενδέχεται να καλύπτει διάστημα έως και 30 μηνών, με αφετηρία την 1η Μαρτίου 2024.

Ενδεικτικά, για μηνιαία ενίσχυση ύψους 40 ευρώ, τα αναδρομικά διαμορφώνονται ως εξής:

- 6 μήνες: 240 ευρώ

- 12 μήνες: 480 ευρώ

- 18 μήνες: 720 ευρώ

- 24 μήνες: 960 ευρώ

- 30 μήνες: 1.200 ευρώ

Το συνολικό κόστος του προγράμματος εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 400 εκατ. ευρώ, με στόχο τη στήριξη περισσότερων από 200.000 ευάλωτων νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.