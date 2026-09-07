Θόλο παραμένει το τοπίο για το Market Pass, ένα μέτρο για το οποίο υπήρξαν αρκετές κυβερνητικές αναφορές πριν από το καλοκαίρι.

Τρεις μήνες μετά τις πρώτες πληροφορίες για το νέο Market Pass και ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ενεργοποίηση του μέτρου μέσα στον Σεπτέμβριο, το τοπίο παραμένει θολό για χιλιάδες νοικοκυριά που περιμένουν την ενίσχυση για την αγορά τροφίμων και βασικών αγαθών.

Το θέμα του νέου Market Pass δεν αποτέλεσε τελικά μέρος των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, παρά το γεγονός ότι μέχρι και τους προηγούμενους μήνες μέχρι και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου είχε αναφερθεί εκτενώς στο συγκεκριμένο μέτρο.

Τι είχε ανακοινωθεί για το Market Pass

Τον Μάιο, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για νέο κύκλο του Market Pass, με τη μορφή ψηφιακού voucher για την αγορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Το ποσό είχε υπολογιστεί περίπου στα 40 ευρώ τον μήνα, ενώ το μέτρο θα συνδεόταν με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Μάλιστα, ο σχεδιασμός προέβλεπε αναδρομική ισχύ, με ορισμένους δικαιούχους να μπορούν να λάβουν ακόμη και σημαντικά ποσά συγκεντρωμένα στην πρώτη καταβολή.

Τότε, το χρονοδιάγραμμα έδειχνε προς τον Σεπτέμβριο. Στη συνέχεια, όμως, το χρονοδιάγραμμα άρχισε να μετακινείται.

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Καμία νέα εξαγγελία από την κυβέρνηση

Η απουσία αναφοράς στο Market Pass από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ δημιουργεί νέα δεδομένα για το μέτρο. Ενώ πριν από λίγους μήνες παρουσιαζόταν ως παρέμβαση που θα ενεργοποιούνταν το φθινόπωρο, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί συγκεκριμένη επίσημη ημερομηνία έναρξης.

Έτσι, το Market Pass που είχε παρουσιαστεί ως μέτρο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα φαίνεται να μετακινείται χρονικά, με τον Σεπτέμβριο να απομακρύνεται και την πρώτη πληρωμή να μετατίθεται.

Μένει να φανεί εάν το μέτρο μπήκε μόνιμα στο συρτάρι ή η έναρξή του μετακυλήθηκε σε μεταγενέστερο χρόνο.