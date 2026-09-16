«Δεν αρκούν οι ετεροχρονισμένες διαπιστώσεις», τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Ο κ. Γεωργιάδης χθες στο Mega αναγνώρισε για πρώτη φορά «κρατική ευθύνη» στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και δήλωσε πως «δεν θα ήταν αντίθετος στην επανίδρυση του ΣΕΥΥΠ που είναι πιο εστιασμένο στην Υγεία» από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην οποία έχουν μεταφερθεί ή αρμοδιότητες του ΣΕΥΥΠ. Ο Υπουργός Υγείας όμως δεν έκανε καμία αυτοκριτική για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στον τομέα αυτό», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας που ιδρύθηκε το 2001 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με Υπουργό τον Αλέκο Παπαδόπουλο, δεν σταμάτησε να λειτουργεί μόνο του.

Καταργήθηκε τον Αύγουστο του 2019 με τον νόμο 4622/2019 (νόμος για το Επιτελικό Κράτος), και οι αρμοδιότητές του μεταφέρθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) από την κυβέρνηση Μητσοτάκη», προσθέτει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει: «Ο Υπουργός Υγείας δε νοιώθει την ανάγκη να μας ενημερώσει πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας από το 2019 έως σήμερα σε ιδιωτικές δομές υγείας, πόσες παραβάσεις διαπιστώθηκαν και πόσες κυρώσεις επιβλήθηκαν;».

Καταλήγοντας σημειώνει: «Απαιτείται άμεση αποκατάσταση της εποπτείας στις δομές υγείας και όχι ετεροχρονισμένες διαπιστώσεις για τις ελλείψεις».