Ο υπουργός απέφυγε να προαναγγείλει συγκεκριμένες αποφάσεις, παραπέμποντας και στις συζητήσεις που αναμένονται στο τέλος της εβδομάδας στο Δουβλίνο, όπου θα συνεδριάσουν το Eurogroup και το Ecofin.

Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο συνέχισης των μέτρων στήριξης για το diesel κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, λέγοντας πως η κυβέρνηση έχει δημοσιονομικές εφεδρείες και ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η επαναφορά της «Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης» στα διυλιστήρια δεν βρίσκεται μετ’ επιτάσεως στο τραπέζι των μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για την αντιμετώπιση των πιέσεων από τις τιμές των καυσίμων. Άφησε ανοικτή την επιλογή συνέχισης της επιδότησης στο diesel κίνησης, αλλά και της στήριξης στο πετρέλαιο θέρμανσης, ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.

Ο υπουργός απέφυγε, ωστόσο, να προαναγγείλει συγκεκριμένες αποφάσεις, παραπέμποντας και στις συζητήσεις και τις αποφάσεις που αναμένονται στο τέλος της εβδομάδας στο Δουβλίνο, όπου θα συνεδριάσουν το Eurogroup και το Ecofin. Οι ευρωπαϊκές αποφάσεις αποτελούν παράμετρο που θα συνεκτιμηθεί πριν οριστικοποιηθούν οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο νέας έκτακτης φορολόγησης των κερδών των διυλιστηρίων, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι η Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις άμεσες προτεραιότητες του οικονομικού επιτελείου.

Πρόκειται για τον μηχανισμό που εφαρμόστηκε στα αυξημένα κέρδη του κλάδου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Κανονισμού 2022/1854 και θεσπίστηκε στην Ελλάδα με το άρθρο 114 του ν. 5007/2022.

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Η εισφορά δεν επιβαλλόταν στο σύνολο των κερδών. Ως βάση αναφοράς χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος των φορολογητέων κερδών των ετών 2018-2021, προσαυξημένος κατά 20%, ενώ στο ποσό των κερδών που υπερέβαινε αυτό το όριο επιβαλλόταν συντελεστής 33%.