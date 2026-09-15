Λιγοστεύουν οι σεισμοί στο Αιγαίο – «Ας αρκεστούμε στην παρατήρηση» λέει ο καθηγητής Σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Μια χαρακτηριστική μεταβολή στη σεισμικότητα του Αιγαίου επισημαίνει ο καθηγητής Σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο οποίος σε νέα ανάρτησή του αναφέρεται στη σταδιακή μείωση των σεισμών που καταγράφεται από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Όπως σημειώνει, το Αιγαίο φαίνεται να «αδειάζει» σταδιακά από σεισμούς, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφονται όλο και λιγότερες σεισμικές δονήσεις και ταυτόχρονα μικρότερα μεγέθη. Ο κ. Παπαδόπουλος συνοδεύει την ανάρτησή του με εικόνα της σεισμικότητας του τελευταίου 24ώρου, έως τις 14:00 της 15ης Σεπτεμβρίου, με στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Μάλιστα όπως τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος τα επιστημονικά δεδομένα μπορούν να επιδέχονται περισσότερες από μία ερμηνείες. Όπως αναφέρει, «στην επιστήμη προχωράμε με παρατήρηση των φαινομένων και με την ερμηνεία τους», ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως τονίζει, «η ερμηνεία δεν είναι μονοσήμαντη». Σε κάθε περίπτωση εξηγεί ότι η η σημερινή εικόνα της σεισμικότητας από μόνη της δεν οδηγεί σε ένα και μοναδικό συμπέρασμα. Για τον λόγο αυτό, ο ίδιος παρακινεί σε παρακολούθηση των δεδομένων, χωρίς βιαστικές εκτιμήσεις.

Τι δείχνει η εικόνα του τελευταίου 24ώρου

Η σεισμολογική εικόνα που δημοσιεύει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος αποτυπώνει ότι η σεισμική δραστηριότητα εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με την εικόνα που είχε διαμορφωθεί προηγουμένως, τόσο ως προς τον αριθμό των σεισμών όσο και ως προς τα μεγέθη τους. Ο ίδιος, ωστόσο, δεν συνδέει τη συγκεκριμένη εικόνα με κάποια επικείμενη σεισμική εξέλιξη και δεν προχωρά σε πρόβλεψη για το τι μπορεί να ακολουθήσει. «Συνεπώς, για να αποφύγουμε παρεξηγήσεις, ας αφήσουμε τις ερμηνείες και ας αρκεστούμε στην παρατήρηση», αναφέρει εμφατικά.

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

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