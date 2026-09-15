Το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα στην Ζάκυνθο έκλεισε εκτάκτως μετά τον αγιασμό λόγω επίθεσης ψύλλων με τους μαθητές να μην έχουν μπει μέχρι σήμερα μάθημα στις τάξεις.

Κανονικά θα λειτουργήσει από αύριο, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Σχολείο Ορεινής Ζώνης στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας απεντόμωσης λόγω εντοπισμού ψύλλων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ζακύνθου, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και εκδόθηκε το σχετικό πιστοποιητικό από την εταιρεία που ανέλαβε την απεντόμωση, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την επαναλειτουργία της σχολικής μονάδας. Η σχολική μονάδα είχε τεθεί εκτός λειτουργίας προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που είχε εντοπιστεί με την παρουσία ψύλλων στους χώρους του σχολείου.

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Επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία

Μετά την ολοκλήρωση της απεντόμωσης και την έκδοση του απαιτούμενου πιστοποιητικού, μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να επιστρέψουν κανονικά στις αίθουσες από την Τετάρτη. Ο Δήμος Ζακύνθου υπογραμμίζει ότι προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής ήταν η ασφάλεια και η προστασία της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών, γι’ αυτό και προχώρησε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στόχος ήταν να διασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη επαναλειτουργία του σχολείου. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το Δημοτικό Σχολείο Ορεινής Ζώνης στον Άγιο Λέοντα επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία και οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία τους.

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Η ανακοίνωση του Δήμου Ζακύνθου

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