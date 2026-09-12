Σεισμική δόνηση ταρακούνησε το νησί του Ιονίου.

Σεισμός τώρα στην Κεφαλονιά μεγέθους 4,8 Ρίχτερ.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 20:51, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του νησιού και συγκεκριμένα 21 χλμ ΝΔ του Ληξουρίου ενώ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είχε εστιακό βάθος 10 χλμ.

Η δόνηση έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή προβλήματα από τον σεισμό.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να υπάρξει πληρέστερη εικόνα από τις καταγραφές των σεισμολογικών σταθμών.

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Η Κεφαλονιά βρίσκεται σε μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές της χώρας και οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά κάθε ισχυρή δόνηση, προκειμένου να αξιολογηθεί η εξέλιξη του φαινομένου.

Προς το παρόν, πάντως, η εικόνα που υπάρχει είναι ότι πρόκειται για έναν ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στη θάλασσα, χωρίς να έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στην επιφάνεια.

Οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ το ενδιαφέρον των σεισμολόγων στρέφεται πλέον στην καταγραφή τυχόν μετασεισμικής ακολουθίας.