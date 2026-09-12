Αποδοκιμασίες από τους φίλους των Πειραιωτών.

Ο ΟΦΗ σόκαρε και τον Ολυμπιακό καθώς επικράτησε 0-1 των Πειραιωτών το βράδυ του Σαββάτου 12/9 στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να ξεκινάει με το αριστερό την πορεία του στον πάγκο των «ερυθρόλευκων».

Ο ΟΦΗ έδειξε από πολύ νωρίς τις... διαθέσεις του, όταν μόλις στο 5ο λεπτό ο Φούντας βρήκε δίχτυα μετά από γύρισμα του Ντίκμαν, αλλά το γκολ δεν μέτρησε καθώς ήταν υψωμένη η σημεία του α’ βοηθού, με τον φορ της κρητικής ομάδας να είναι ακάλυπτος.

Στο 12’ ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη καλή στιγμή του με το σουτ του Πουέρτα που δεν απείλησε τον Χριστογεώργο, για να ακολουθήσει ένα διάστημα έντονης πίεσης των Πειραιωτών που δεν μπόρεσαν να το μετουσιώσουν σε γκολ. Στο 21’ ο Ζότα δεν πρόλαβε στο δεύτερο δοκάρι στο γύρισμα του Τικνιζάν, ενώ στο 27’ το σουτ του Πορτογάλου κόντραρε πάνω στα σώματα.

Ο ΟΦΗ είχε τεράστια ευκαιρία στο 39’ με το σουτ του Φούντα που ακούμπησε ο Ορτέγα και την έστειλε στη ρίζα του δοκαριού, ενώ στο 45’+2’ ο Αρμάντο Γκονσάλες μπήκε στη φάση ανάμεσα σε Μπουχαλάκη και Πούγγουρα και έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα πήρε ύψος και έφυγε άουτ.

Ο ΟΦΗ ήταν ακόμη πιο πειστικός στο δεύτερο μέρος, έχοντας άλλη μία ευκαιρία με το σουτ του Αθανασίου στο 50’ που μπλόκαρε ο Ορτέγα, ενώ στο 55’ ο Φούντας σούταρε με το δεξί από το ύψος της περιοχής, η μπάλα πέρασε μόλις άουτ.

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Στο 64’ ο Χριστογεώργος επενέβη σωτήρια σε πολύ καλό γύρισμα του Τικνιζάν κι έδιωξε προ του Ζόα, ενώ δύο λεπτά μετά ήρθε το γκολ για την κρητική ομάδα. Σε γρήγορο τρανζίσιον, ο Αθανασίου πέρασε ωραία πάσα από τα αριστερά στον Κόντρο, ο οποίος γύρισε κι «εκτέλεσε» για το 1-0 του ΟΦΗ.

Στο 81’ οι φιλοξενούμενοι λίγο έλειψαν να βρουν και δεύτερο γκολ, όταν από γύρισμα του Αθανασίου, ο Πιρόλα λίγο έλειψε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, αλλά ο Ορτέγα έκανε σπουδαία επέμβαση, κρατώντας το σκορ στο 0-1. Στα τελευταία λεπτά ο Ολυμπιακός πίεσε για να βρει γκολ ισοφάρισης (με αποκορύφωμα την ευκαιρία του Γιάρεμτσουκ στο 90'+4'), όμως η άμυνα του ΟΦΗ «απορρόφησε» τις επιθέσεις των «ερυθρόλευκων» και κράτησε το προβάδισμα ως το φινάλε.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγκουαθίλ): Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Πέντερσεν, Φρόιλερ (67’ Έσε), Πουέρτα (74’ Σα), Φορτούνης (74’ Μπέιλι), Σίλβα, Τσικίνιο (83’ Ζέλσον Μαρτίνς), Γκονσάλες (67’ Γιάρεμτσουκ).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Νικολάου (13’ λ.τρ. Κρίζμανιτς), Πούγγουρας, Κωστούλας, Ντίκμαν, Ανδρούτσος (69’ Κανελλόπουλος), Μπουχαλάκης (77’ Καραχάλιος), Φούντας (77’ Θεοδοσουλάκης), Αϊτόρ, Κόντρο. (69’ Χατζηγιοβάνης).