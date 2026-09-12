Ψάχνουν την επιστροφή στις νίκες οι Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ το απόγευμα του Σαββάτου (12/9) για την 4η αγωνιστική της Super League και θα ψάξει την επιστροφή στις νίκες στο πρωτάθλημα. Οι Πειραιώτες στον πρώτο τους αγώνα μετά την αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και την πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ υποδέχονται τους Κρητικούς, οι οποίοι από την πλευρά τους θέλουν να κάνουν για μια ακόμη φορά την ζημιά.

Στην πρώτη του αποστολή, ο Βάσκος προπονητής συμπεριέλαβε τον Μπέιλι, ο οποίος δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του.

H αποστολή του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα, Γκονσάλες, Κλέιτον.

Ντεμπούτο Χατζηγιοβάνη στην αποστολή του ΟΦΗ

Με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη στην αποστολή θα ταξιδέψει ο ΟΦΗ για την Αθήνα ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό. Αναλυτικά η αποστολή: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Σιέλης, Κρίζμανιτς, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Χατζηγιοβάνης, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα, Κόντρο.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1 League.