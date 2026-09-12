Η ιρανική πλευρά, πάντως, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το εάν στη συνάντηση θα εξεταστούν συγκεκριμένες προτάσεις για τον αποκλεισμό των Στενών ή για το καθεστώς διέλευσης των πλοίων.

Το Ιράν θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα στο Ομάν συνομιλίες με χώρες του Κόλπου με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ και την ασφάλεια των εμπορικών θαλάσσιων διαδρομών, όπως ανακοίνωσε η Τεχεράνη.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, μετά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, ως αντίποινα για τον πόλεμο που άρχισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, στις συνομιλίες πρόκειται να συμμετάσχουν το Ιράκ και άλλες χώρες που βρέχονται από τον Περσικό Κόλπο, με βασικό αντικείμενο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για το παγκόσμιο εμπόριο και τη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων.

«Η συνάντηση αυτή αναμένεται να προωθήσει μια καλύτερη κατανόηση μεταξύ των χωρών της περιοχής και να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινής περιφερειακής ασφάλειας», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την ατζέντα έδωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ. Όπως ανέφερε, στις συνομιλίες στο Ομάν θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Εξωτερικών του Ιράκ και άλλων αραβικών χωρών του Κόλπου.

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Στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθεί το ζήτημα των ασφαλών εμπορικών θαλάσσιων διαδρομών μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς ο αποκλεισμός τους έχει εντείνει τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στις θαλάσσιες μεταφορές και την ενεργειακή αγορά.

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα και αποτελούν βασική δίοδο για τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου χωρών της περιοχής.

Η Τεχεράνη παρουσιάζει τη συνάντηση της Δευτέρας ως μια προσπάθεια ενίσχυσης της συνεννόησης μεταξύ των κρατών της περιοχής σε μια περίοδο κατά την οποία η στρατιωτική αντιπαράθεση έχει αυξήσει σημαντικά τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα.

Η επιλογή του Ομάν για τη διεξαγωγή των συνομιλιών έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία, καθώς το σουλτανάτο έχει επανειλημμένα αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο σε περιφερειακές κρίσεις και στις επαφές μεταξύ του Ιράν και άλλων πλευρών.

Οι συνομιλίες της Δευτέρας αναμένεται, επομένως, να επικεντρωθούν τόσο στις πρακτικές προϋποθέσεις για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων όσο και στη δυνατότητα αποκλιμάκωσης της έντασης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.