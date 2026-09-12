Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο στις δύσκολες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, οι οποίες από τεχνική άποψη εξακολουθούν να βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση.

Για τον Οκτώβριο μετατίθεται ο επόμενος γύρος των διπλωματικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στη Ρώμη, ο οποίος επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί μέσα στον Σεπτέμβριο, όπως έκανε γνωστό την Παρασκευή αξιωματούχος της αμερικανικής διπλωματίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο στις δύσκολες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, οι οποίες από τεχνική άποψη εξακολουθούν να βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση.

Συνάντηση στην Ουάσιγκτον

Πριν από τον νέο κύκλο στη Ρώμη, οι πρεσβευτές του Λιβάνου και του Ισραήλ στις ΗΠΑ αναμένεται να συναντηθούν την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις και την πρόοδο στην εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

«Η επόμενη σειρά επίσημων διαπραγματεύσεων θα γίνει στη Ρώμη τον Οκτώβριο», διευκρίνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν στα τέλη Ιουνίου συμφωνία-πλαίσιο, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού σε «πιλοτικές ζώνες», από τις οποίες θα αποχωρούν οι ισραηλινές δυνάμεις. Το Ισραήλ εξακολουθεί να διατηρεί παρουσία σε ζώνη κατά μήκος του νότιου Λιβάνου.

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Βασική προϋπόθεση του σχεδίου αποτελεί ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν. Το σιιτικό κίνημα έχει απορρίψει επανειλημμένα τη συμφωνία και έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να παραδώσει τα όπλα του.

Από την πλευρά της, η Ουάσιγκτον επιμένει ότι η συμφωνία «παραμένει ο μόνος βιώσιμος μηχανισμός» για την αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου και την εξασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ.

Στη Ρώμη τον Οκτώβριο οι νέες συνομιλίες

Παρά την κατάπαυση του πυρός που θεωρητικά βρίσκεται σε ισχύ από τον Ιούνιο, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν σταματήσει πλήρως. Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πραγματοποιεί κατά διαστήματα αεροπορικά πλήγματα και χερσαίες επιχειρήσεις σε λιβανικό έδαφος.

Την Πέμπτη εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας βομβαρδισμούς εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ, καταστρέφοντας, σύμφωνα με το Ισραήλ, μεταξύ άλλων υπόγειο συγκρότημα που χρησιμοποιούσε η οργάνωση. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια ώστε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών USGS κατέγραψε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκαν ήδη δύο γύροι συνομιλιών στη Ρώμη υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Στα μέσα Αυγούστου η Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει ότι ο τρίτος γύρος θα διεξαγόταν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η αναβολή συνδέεται κυρίως με ζητήματα προγραμματισμού, μεταξύ άλλων λόγω της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στα τέλη Σεπτεμβρίου.