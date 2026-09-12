Ανακτήθηκαν «πολύ σημαντικά» στοιχεία.

Σε μια σημαντική αποκάλυψη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προχώρησε σε δηλώσεις της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Συγκεκριμένα, όπως τόνισε το πρωί του Σαββάτου 12/9 στην εκπομπή «Καλημέρα», έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

«Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία, για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών, είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης» ανέφερε αρχικά η Κωνσταντία Δημογλίδου για να προσθέσει:

«Αυτή η υπόθεση αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν άμεσα αντανακλαστικά από την πλευρά της Αστυνομίας. Ήταν πολύ βασικό στοιχείο για να προχωρήσουμε την έρευνα και να αντιληφθούμε ότι δεν μας δίνονται οι πληροφορίες όπως πραγματικά συνέβησαν στον χώρο αυτό. Υπήρχε μεγάλη απόκλιση στον χρόνο ο οποίος δόθηκε προφορικά στην Ελληνική Αστυνομία και στον πραγματικό χρόνο κατά τον οποίο ο άνθρωπος αυτός έφτασε και εισήλθε στο ιατρείο».

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