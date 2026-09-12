Οι ερευνητές διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι η μελέτη καταγράφει συσχετίσεις και δεν αποδεικνύει σχέση αιτίου και αποτελέσματος.

Ο στόχος των 10.000 βημάτων την ημέρα έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια ως ένας άτυπος «χρυσός κανόνας» για τη σωματική δραστηριότητα. Νέα έρευνα, ωστόσο, δείχνει ότι για την υγεία δεν έχει σημασία μόνο πόσο περπατάμε, αλλά και πόσο γρήγορα.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Sports Medicine, το γρηγορότερο περπάτημα μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη ακόμη και σε ανθρώπους που δεν καταφέρνουν να φτάσουν καθημερινά τα 10.000 βήματα.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα σχεδόν 65.000 ανθρώπων, με μέση ηλικία περίπου 61 ετών, οι οποίοι φόρεσαν συσκευές καταγραφής της δραστηριότητάς τους για επτά συνεχόμενες ημέρες.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες, ανάλογα με το αν έκαναν λιγότερα από 5.000, από 5.000 έως 7.500, από 7.500 έως 10.000 ή περισσότερα από 10.000 βήματα την ημέρα. Παράλληλα, οι επιστήμονες κατέγραψαν τον ρυθμό των βημάτων τους κατά το πιο δραστήριο μισάωρο της ημέρας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι έκαναν λιγότερα από 5.000 βήματα ημερησίως, αλλά κινούνταν με ρυθμό τουλάχιστον 80 βημάτων το λεπτό, παρουσίαζαν παρόμοια μείωση του κινδύνου θανάτου με εκείνους που πραγματοποιούσαν 5.000 έως 7.500 βήματα με πιο αργό ρυθμό, περίπου 60 βημάτων ανά λεπτό.

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Με άλλα λόγια, η μεγαλύτερη ένταση μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αντισταθμίσει τον μικρότερο αριθμό βημάτων.

Επιπλέον, μεταξύ όσων έκαναν λιγότερα από 7.500 βήματα ημερησίως, η διατήρηση ενός πιο γρήγορου ρυθμού για τουλάχιστον 30 λεπτά συνδέθηκε με σταδιακά χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.

Αυτό δεν σημαίνει, πάντως, ότι τα περισσότερα βήματα δεν έχουν σημασία. Η μελέτη έδειξε ότι όσοι πραγματοποιούσαν από 7.500 έως 10.000 βήματα την ημέρα είχαν συνολικά τον χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, ανεξάρτητα από την ταχύτητα με την οποία περπατούσαν.

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και για τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακές παθήσεις.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα ευρήματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για όσους δυσκολεύονται να βρουν χρόνο για μεγάλους περιπάτους. Μικρότερης διάρκειας αλλά πιο γρήγορο περπάτημα μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική επιλογή.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι η μελέτη καταγράφει συσχετίσεις και δεν αποδεικνύει σχέση αιτίου και αποτελέσματος.

Πηγή Ιndependent