Τελικά, το να πούμε «ευχαριστώ» δεν απαιτεί χρόνο, κόπο ή ιδιαίτερη προσπάθεια.

Μπορεί να πρόκειται για μια κίνηση που διαρκεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα, ωστόσο το να σηκώσει κάποιος το χέρι του για να ευχαριστήσει έναν οδηγό που του έδωσε προτεραιότητα φαίνεται πως λέει περισσότερα για την προσωπικότητά του απ’ όσα θα μπορούσε κανείς να φανταστεί.

Η συγκεκριμένη χειρονομία είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη στους δρόμους. Ένας οδηγός σταματά και αφήνει κάποιον άλλο να περάσει και, ως απάντηση, εκείνος σηκώνει το χέρι του σε ένδειξη ευγνωμοσύνης. Μια τόσο απλή ανταλλαγή μοιάζει ασήμαντη, όμως σύμφωνα με την ψυχολογία συνδέεται με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τους γύρω μας και ανταποκρινόμαστε στις πράξεις τους.

Η ψυχολόγος Λετίσια Μαρτίν Εντζούτο εξηγεί ότι πίσω από αυτή την καθημερινή συμπεριφορά βρίσκονται στοιχεία όπως η παρατηρητικότητα, ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η διάθεση για αμοιβαιότητα.

Δεν θεωρούν δεδομένη την καλοσύνη των άλλων

Το να πει κάποιος «ευχαριστώ», ακόμη και χωρίς να χρησιμοποιήσει λέξεις, σημαίνει ότι έχει αντιληφθεί πως ένας άλλος άνθρωπος έκανε μια μικρή παραχώρηση για χάρη του.

Όπως εξηγεί η ψυχολόγος, τέτοιες καθημερινές κινήσεις μπορούν να αποκαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με τους άλλους. Το άτομο που ευχαριστεί δεν αντιμετωπίζει την πράξη του άλλου ως κάτι αυτονόητο, αλλά αναγνωρίζει ότι ο οδηγός σταμάτησε και του έδωσε τη δυνατότητα να περάσει.

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Η αναγνώριση τέτοιων μικρών πράξεων αποτελεί, σύμφωνα με την ίδια, σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη υγιών κοινωνικών σχέσεων.

Παρατηρούν περισσότερο όσα συμβαίνουν γύρω τους

Ένα από τα χαρακτηριστικά που φαίνεται να συνδέονται με αυτή τη συμπεριφορά είναι η αυξημένη επίγνωση του περιβάλλοντος.

Για να ευχαριστήσει κάποιος έναν οδηγό, θα πρέπει πρώτα να έχει αντιληφθεί την κίνησή του, να κατανοήσει την πρόθεσή του και στη συνέχεια να ανταποκριθεί κατάλληλα.

Οι άνθρωποι που είναι περισσότερο προσεκτικοί στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις συχνά αναγνωρίζουν ευκολότερα μικρά σημάδια ευγένειας και συνεργασίας στην καθημερινότητά τους. Έτσι, μια απλή χειρονομία στον δρόμο μπορεί να αποτελεί έκφραση της γενικότερης ευαισθησίας ενός ανθρώπου απέναντι στους κοινωνικούς κανόνες.

Η σημασία του σεβασμού

Το «ευχαριστώ» αποτελεί επίσης έναν απλό τρόπο να δείξουμε στον άλλον ότι εκτιμήσαμε αυτό που έκανε.

Όσοι συνηθίζουν να εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους φαίνεται να είναι περισσότερο πρόθυμοι να αναγνωρίζουν την προσπάθεια, τη συνεργασία και την καλή διάθεση των άλλων.

Αυτή η στάση μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία πιο ισορροπημένων σχέσεων και να ενισχύει ένα κλίμα αμοιβαίας συνεργασίας, ακόμη και ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν γνωρίζονται.

Μια μικρή χειρονομία μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση

Το ενδιαφέρον είναι ότι η ευγνωμοσύνη δεν χρειάζεται να εκφράζεται σε μια σημαντική ή μακρά αλληλεπίδραση. Ακόμη και μια στιγμιαία επαφή ανάμεσα σε δύο αγνώστους μπορεί να αποκτήσει θετικό χαρακτήρα.

Όταν κάποιος σηκώνει το χέρι του για να πει ευχαριστώ, ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι πίσω από το τιμόνι υπάρχει ένας άνθρωπος που επέλεξε να του δώσει χώρο ή προτεραιότητα.

Η ψυχολόγος συνδέει αυτή τη συμπεριφορά και με την ενσυναίσθηση, καθώς προϋποθέτει την ικανότητα να αντιληφθούμε την πρόθεση του άλλου και να ανταποκριθούμε σε αυτήν.

Το «ευχαριστώ» μπορεί να κάνει καλό και σε εμάς

Η έκφραση ευγνωμοσύνης δεν φαίνεται να ωφελεί μόνο εκείνον που τη δέχεται. Σύμφωνα με την ψυχολόγο, η ευγνωμοσύνη συνδέεται γενικότερα με θετικές επιδράσεις στην ψυχολογική ευεξία.

Ακόμη και μια τόσο απλή κίνηση, όπως το να σηκώσουμε το χέρι μας όταν ένας οδηγός μάς αφήνει να περάσουμε, μπορεί να ενισχύσει μια θετική διάθεση και να δημιουργήσει μια ευχάριστη στιγμή και για τις δύο πλευρές.

Παράλληλα, όταν οι άνθρωποι βλέπουν ότι οι πράξεις καλοσύνης τους αναγνωρίζονται, είναι πιθανότερο να τις επαναλάβουν. Με αυτόν τον τρόπο, μια μικρή πράξη ευγένειας μπορεί να ενισχύσει έναν ευρύτερο κύκλο αμοιβαιότητας και σεβασμού.