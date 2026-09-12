Απέκτησε παιδί με τον Michael Polansky, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα.

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Lady Gaga, η οποία απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον αρραβωνιαστικό της, Michael Polansky.

Την είδηση αποκάλυψε αρχικά το Page Six και στη συνέχεια επιβεβαίωσε πηγή στο People. Η 40χρονη τραγουδίστρια και ο 42χρονος επιχειρηματίας έχουν επιλέξει να κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τη νέα σελίδα της προσωπικής τους ζωής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το μωρό, όπως το φύλο, το όνομα ή η ακριβής ημερομηνία γέννησής του. Εκπρόσωποι της Lady Gaga δεν προχώρησαν άμεσα σε κάποιο σχόλιο.

Η είδηση έγινε γνωστή μετά την πρώτη δημόσια εμφάνιση της οικογένειας των τριών. Η Lady Gaga και ο Michael Polansky εθεάθησαν να κάνουν βόλτα στη Βόρεια Καλιφόρνια μαζί με το νεογέννητο, με την τραγουδίστρια να κρατά το μωρό σε μάρσιπο.

{https://x.com/PageSix/status/2098574021541408993}

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Το ζευγάρι είχε διατηρήσει ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ τους τελευταίους μήνες. Η Gaga είχε περιορίσει αισθητά τις δημόσιες εμφανίσεις της μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας της «The Mayhem Ball» τον Απρίλιο, ενώ τον Αύγουστο είχε φωτογραφηθεί με θαυμαστή στη Βόρεια Καλιφόρνια.

Η τραγουδίστρια έχει μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν για την επιθυμία της να δημιουργήσει οικογένεια. Σε συνεντεύξεις της είχε χαρακτηρίσει τη μητρότητα ως τον επόμενο μεγάλο ρόλο της ζωής της, ενώ είχε αναφερθεί και στον τρόπο με τον οποίο θα ήθελε να μεγαλώσει τα παιδιά της.

Όπως έχει εξηγήσει, τόσο η ίδια όσο και ο Polansky επιθυμούν τα παιδιά τους να έχουν την ελευθερία να διαμορφώσουν τη δική τους προσωπικότητα, χωρίς να αισθάνονται ότι πρέπει να ακολουθήσουν τον δρόμο των γονιών τους.

Η Lady Gaga και ο Michael Polansky γνωρίστηκαν το 2019 και δημοσιοποίησαν τη σχέση τους στις αρχές του 2020. Ο αρραβώνας τους έγινε γνωστός το 2024, όταν η τραγουδίστρια τον παρουσίασε ως αρραβωνιαστικό της κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Πηγή Page Six