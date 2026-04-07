Η Lady Gaga και η Doechii συνεργάζονται στο τραγούδι «Runway», για την ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

Νέο τρέιλερ για την επερχόμενη ταινία «The Devil Wears Prada 2» (Ο Διάβολος Φοράει Prada 2) με το τραγούδι «Runway» από τη Lady Gaga και την Doechii κυκλοφόρησε η 20th Century Studios.

Η ταινία «The Devil Wears Prada 2» ακολουθεί τη Μέριλ Στριπ ως αρχισυντάκτρια του περιοδικού «Runway», Μιράντα Πρίστλεϊ, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με την παρακμή της έντυπης δημοσιογραφίας και προσπαθεί να βρει τα πατήματά της σε μια βιομηχανία που πεθαίνει.

Η αρχισυντάκτρια του «Runway» συναντά την πρώην βοηθό της (Έμιλι Μπλαντ), η οποία είναι τώρα ένα ισχυρό στέλεχος ομίλου πολυτελών ειδών με χρήματα διαφημίσεων, τα οποία η Πρίστλεϊ χρειάζεται απεγνωσμένα.

{https://youtu.be/YMbqJOOtMgU?si=xn7ooQrqW9hgHIui}

Πέρυσι, η Lady Gaga επαίνεσε την τραγουδίστρια του «Anxiety» Doechii σε συνέντευξή της στη βρετανική Vogue. «Δεν βλέπεις συχνά κάποιον να βγαίνει από την πόρτα με τρόπο γραφής που μοιάζει αμέσως θρυλικός. Αυτή είναι η Doechii για μένα. Ερωτεύτηκα τη μουσική της και την ακατέργαστη, βαθιά προσωπική της οπτική» ανέφερε. «Η δύναμη στα λόγια της, η ευαλωτότητά της, αυτό το άγριο μείγμα τόλμης και συναισθηματικής ακρίβειας - με συγκίνησε βαθιά» είπε.

Το σίκουελ επανενώνει τη Μέριλ Στριπ, την Άν Χάθαγουεϊ, την Έμιλι Μπλαντ και τον Στάνλεϊ Τούτσι οι οποίοι επιστρέφουν στους εμβληματικούς τους ρόλους. Στις νέες προσθήκες του καστ περιλαμβάνονται επίσης οι: Σιμόν Άσλεϊ, Λούσι Λιου, Μπι Τζέι Νόβακ, Τζάστιν Θερού, Lady Gaga και Πολίν Σαλαμέ. Επίσης, θα εμφανιστούν οι αστέρες του Broadway, Έλεν Τζ. Σεν και Κόνραντ Ρικάμορα, μαζί με τον κωμικό Κάλεμπ Χίρον.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας του 2006 Ντέιβιντ Φράνκελ και η Αλίν Μπρος ΜακΚένα που έγραψε το σενάριο, επιστρέφουν μαζί με την παραγωγό Γουέντι Φάινερμαν.

Το «The Devil Wears Prada 2» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες την 1η Μαΐου.