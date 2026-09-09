«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν τρομοκρατικό στρατό να εγκατασταθεί στα σύνορά μας» είπε ο Νετανιάχου.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι κοντά στην ήττα από τις ισραηλινές δυνάμεις δήλωσε από τη Συρία, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου βρέθηκε στο Όρος Ερμών σε συριακό έδαφος που είναι στην κατοχή των IDF, από την πτώση του καθεστώτος του Άσαντ στα τέλη του 2024. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε πως το Ισραήλ δεν «θα αφήσει έναν τρομοκρατικό στρατό να εγκατασταθεί στα σύνορα» σε μία σαφή αναφορά του στην ουδέτερη ζώνη που κατέχει το Ισραήλ στη Συρία.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν τρομοκρατικό στρατό να εγκατασταθεί στα σύνορά μας, και αυτό είναι από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα που έχουμε πετύχει στον Πόλεμο της Αναγέννησης» είπε ο Νετανιάχου χρησιμοποιώντας τον όρο που επινόησε για την πολυμέτωπη σύγκρουση που ακολούθησε μετά τις επιθέσεις της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Επισήμανε ότι χρειάζεται να γίνει ακόμα περισσότερη δουλειά. «Βασικός στόχος είναι να νικήσουμε το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Γνωρίζουμε ότι ολόκληρος ο άξονας τελικά θα καταρρεύσει. Έχουμε δεσμευτεί για αυτό και θα το κάνουμε» είπε ο Νετανιάχου.

Τον Νετανιάχου συνόδευσαν ο ακροδεξιός υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κάτζ και ο αναπληρωτής επιτελάρχης του στρατού, στρατηγός Ταμίρ Γιαντάι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την επίθεση στο Ιράν τον Φεβρουάριο με την αισιοδοξία ότι θα άλλαζαν το καθεστώς μέσα σε λίγες μέρες. Οι μάχες μεταξύ Ισραήλ και Ιράν σταμάτησαν τον Απρίλιο. ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις.

{https://x.com/IsraeliPM/status/2097686202845458477}

Με πληροφορίες του Times of Israel