Σε υπόγειες εγκαταστάσεις, το Ιράν κατασκευάζει πυραύλους από το απόθεμα εξαρτημάτων.

Το Ιράν ξανάρχισε την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων, σε υπόγειες εγκαταστάσεις, χρησιμοποιώντας το απόθεμα εξαρτημάτων που διαθέτει, δήλωσαν στη WSJ αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή, πληροφορίες που έρχονται κόντρα με αυτό που ο Λευκός Οίκος και το Ισραήλ έχουν παρουσιάσει ως σημαντικό επίτευγμα του πολέμου.

Παρά τις σφοδρές επιθέσεις σε πυραυλικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην πρώτη φάση του πολέμου, το Ιράν συναρμολογεί πυραύλους τόσο υγρού καυσίμου- που τροφοδοτούνται λίγο πριν την εκτόξευση- όσο και στερεού καυσίμου, οι οποίοι μπορούν να αποθηκευτούν έτοιμοι για χρήση, ανέφεραν κάποιοι από τους αξιωματούχους.

Οι πληροφορίες δείχνουν δραστηριότητα σε αρκετές υπόγειες εγκαταστάσεις, ανάμεσά τους εκείνη του Χοτζίρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν. Επίσης, η Τεχεράνη προσπαθεί να φτιάξει νέες υπόγειες εγκαταστάσεις συναρμολόγησης, προκειμένου να αποφύγει νέα πλήγματα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Το Ιράν εκμεταλλεύτηκε την περίοδο «ηρεμίας» του καλοκαιριού

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έπληξαν σφοδρά το πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με χιλιάδες χτυπήματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης, σε πυραύλους και εκτοξευτές. Όμως, το Ιράν αξιοποίησε την περίοδο ηρεμίας αυτού του καλοκαιριού για να αποκαταστήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές του, με την πεποίθηση ότι είναι απίθανο να κρατήσει η κατάπαυση πυρός.

Μέχρι στιγμής, κατά κύριο λόγο το Ιράν συναρμολογεί νέους πυραύλους από το απόθεμα εξαρτημάτων, σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σύγκριση με πριν από την έναρξη του πολέμου. Οι επιθέσεις των αμερικανικών και των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων κατέστρεψαν αρκετές βιομηχανικές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την κατασκευή τόσο εξαρτημάτων, όσο και των ίδιων των πυραύλων. Παράλληλα, ο ναυτικός αποκλεισμός έχει περιπλέξει τις εισαγωγές εξαρτημάτων και πρώτων υλών για στερεά καύσιμα.

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«Είσαι εξαιρετικά αφελής αν πιστεύεις πως το Ιράν δεν ανασυγκροτεί τις δυνατότητες παραγωγής πυραύλων»

Η επανέναρξη της παραγωγής δείχνει πόσο δύσκολο είναι να «ξηλωθεί» ολοκληρωτικά το πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ένας από τους στόχους του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Επίσης, ενισχύει την ικανότητα του Ιράν να αντέξει σε αυτό τον πόλεμο φθοράς, που φέρνει το απόθεμα όπλων της Τεχεράνης κόντρα στο οπλοστάσιο αναχαιτιστικών πυραύλων των ΗΠΑ και των χωρών του Κόλπου, το οποίο μειώνεται.

«Όταν δεν βομβαρδίζονται εγκαταστάσεις, μπορείς να αντικαταστήσεις τις κατεστραμμένες υποδομές, να αγοράσεις νέα εξαρτήματα από άλλες χώρες και να τα αποθηκεύσεις. Πρέπει να είσαι εξαιρετικά αφελής για να πιστεύεις πως το Ιράν δεν ανασυγκροτεί τις δυνατότητες παραγωγής πυραύλων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ταλ Ίνμπαρ, αναλυτής του Missile Defense Advocacy Alliance.

«Πιθανόν χιλιάδες πύραυλοι»

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ιράν πιθανότατα ξανάρχισε την παραγωγή σε μειωμένο ρυθμό μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα Ιουνίου. Πιστεύεται ότι η Τεχεράνη έχει τη δυνατότητα να συναρμολογήσει τουλάχιστον μερικές εκατοντάδες πυραύλους από τα εξαρτήματα που διέθετε, δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Πριν από τον πόλεμο, το Ιράν είχε συγκεντρώσει απόθεμα εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένων έτοιμων κεφαλών, ατράκτων και συστημάτων καθοδήγησης και ελέγχου, δήλωσε ο Τζιμ Λάμσον ερευνητής στο King’s College London και πρώην αναλυτής της CIA, που ειδικεύεται στον ιρανικό στρατό.

Το πόσους νέους πυραύλους μπορεί να κατασκευάσει το Ιράν εξαρτάται από το μέγεθος αυτού του αποθέματος και τον αριθμό των υπόγειων εγκαταστάσεων οι οποίες είναι λειτουργικές. «Θα μπορούσαμε να μιλάμε για εκατοντάδες ή πιθανόν χιλιάδες πυραύλους», συμπλήρωσε.

Το Ιράν εξάντλησε το απόγευμα πυραύλων κατά τη διάρκεια του πολέμου, κάτι που ανάγκασε την Τεχεράνη να μειώσει την ένταση των επιθέσεων, αλλά διατηρεί σημαντικές δυνατότητες. Ο Ίνμπαρ εκτίμησε ότι έχει ακόμα χιλιάδες βαλλιστικούς πυραύλους στο οπλοστάσιό του.

Εξάλλου, το Ιράν συνεχίζει να εκτοξεύει πυραύλους εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, επιδεικνύοντας την ποικιλία του οπλοστασίου του. Κάποιοι από αυτούς που χρησιμοποιεί, όπως οι πύραυλοι Kheibar Shekan, θεωρούνται ακριβείς και σχετικά χαμηλού κόστους παραγωγής.