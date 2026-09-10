Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τουριστικό λεωφορείο στην Ελβετία, ανατράπηκε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Ένα τουριστικό λεωφορείο ανετράπη μεταξύ Susch και Zernez στην Ελβετία με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς και τραυματίες.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το λεωφορείο, που αναφέρεται να ανήκει σε τουριστικό πρακτορείο από την Ολλανδία, ανατράπηκε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Στο σημείο βρίσκονται πολλά ασθενοφόρα και πέντε ελικόπτερα.

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H αστυνομία του καντονιού Graubünden επιβεβαίωσε ότι είναι σε εξέλιξη σχετική επιχείρηση ενώ ο δρόμος Engadine μεταξύ Susch και Zernez έχει αποκλειστεί.

Μέχρι στιγμής, έχει επιβεβαιωθεί επίσημα μόνο το γεγονός ενώ δεν υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος αλλά και τον ακριβή αριθμό νεκρών και τραυματιών.

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Ο κεντρικός σύνδεσμος της ολλανδικής ταξιδιωτικής εταιρείας, ANVR, στην οποία ανήκει το τουριστικό λεωφορείο, δήλωσε στο 20 Minuten ότι βρίσκεται σε επαφή με τους πληγέντες, τις οικογένειές τους και τους φίλους τους για να τους ενημερώνει για την πρόοδο της επιχείρησης διάσωσης.

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«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ορισμένοι άνθρωποι λαμβάνουν φροντίδα και νοσηλεία επί τόπου, ενώ άλλοι βρίσκονται στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να παράσχουμε περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή».

Ολλανδικά Μέσα αναφέρουν ότι το λεωφορείο, που μετέφερε 48 Ολλανδούς επιβάτες, ταξίδευε στην Αυστρία από τη Δευτέρα ενώ σήμερα είχε προγραμματιστεί ημερήσια εκδρομή στην Ελβετία. Ο διευθυντής του τουριστικού πρακτορείου, Arjan Koster, δήλωσε πως δεν γνωρίζει ακόμα πολλές λεπτομέρειες αλλά το πρακτορείο συνεργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές για να παράσχει βοήθεια στα θύματα. «Αυτό είναι το κύριο μέλημα. Όπως και η ενημέρωση των οικογενειών».

Η αστυνομία δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Keystone-SDA ότι πρόκειται για «σοβαρό δυστύχημα» ενώ δεν είναι σαφές εάν εμπλέκονται άλλα οχήματα.