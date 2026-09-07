Αυτό είναι το δεύτερο σοβαρό δυστύχημα στην ιστορία της Amazon Air, καθώς τον Φεβρουάριο του 2019 ένα αεροσκάφος cargo που εκτελούσε πτήση από το Μαϊάμι προς το Χιούστον, συνετρίβη σε βαλτώδη περιοχή στο Τέξας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι τρεις επιβαίνοντες.

Οι ομοσπονδιακές αρχές αναμένεται να ανακοινώσουν τη Δευτέρα το πλάνο της έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όπου εμπορικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε εκτός διαδρόμου, παρέσυρε αυτοκίνητα και τυλίχθηκε στις φλόγες, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον πέντε νεκρούς και πέντε τραυματίες.

Το αεροπλάνο, που εκτελούσε τη διαδρομή από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης γύρω στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής και εισέβαλε σε δρόμο που χρησιμοποιούν εργαζόμενοι γειτονικών αποθηκών και επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τις αρχές, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και άλλοι δύο φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν οι πιλότοι επέζησαν ή αν όλα τα θύματα ήταν επιβαίνοντες στα οχήματα.

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Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής του Μαϊάμι-Ντέιντ, Ρέι Τζαντάλα, δήλωσε ότι εξαιτίας της πρόσκρουσης προκλήθηκε πυκνός μαύρος καπνός, ενώ ο κυβερνήτης, ο συγκυβερνήτης και ορισμένοι οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους. Μάλιστα, τα σωστικά συνεργεία χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν ένα άτομο που είχε παγιδευτεί κάτω από αυτοκίνητο.

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Η στιγμή που το αεροσκάφος της Amazon βγαίνει εκτός διαδρόμου

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Σύμφωνα με ειδικούς, ένα από τα βασικά στοιχεία που θα εξετάσουν οι ερευνητές είναι αν το αεροπλάνο άργησε να πατήσει στο έδαφος. Κανονικά, η προσγείωση πρέπει να γίνεται στα πρώτα 900 μέτρα του διαδρόμου. Ο ειδικός σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας, Στιβ Αρόγιο, σημείωσε ότι αν το σκάφος προσπέρασε αυτό το σημείο, ο πιλότος όφειλε να ακυρώσει την προσγείωση, να πάρει ξανά ύψος και να δοκιμάσει δεύτερη προσπάθεια.

Η Μαίρη Σκιάβο, πιλότος και πρώην Γενική Επιθεωρήτρια του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ, ανέφερε ότι σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται να καθυστερεί να αγγίξει το έδαφος, μένοντας στον αέρα πάνω από τον διάδρομο. Αν και εκείνη την ώρα δεν έβρεχε, στην περιοχή υπήρχαν καταιγιδοφόρα σύννεφα και έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Η Σκιάβο εξήγησε ότι αν το αεροπλάνο είχε ούριο άνεμο (άνεμο από πίσω), αυτό θα μπορούσε να το σπρώξει ακόμα πιο μακριά κατά μήκος του διαδρόμου.

«Αν έχεις ήδη χάσει μεγάλο μέρος του διαδρόμου επειδή δεν πάτησες αμέσως κάτω, ο ούριος άνεμος κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα», δήλωσε η ίδια.

Σημειώνεται ότι το αεροδρόμιο του Μαϊάμι δεν διαθέτει τα ειδικά συστήματα αναχαίτισης (EMAS) που υπάρχουν σε πάνω από 120 άλλα αμερικανικά αεροδρόμια. Πρόκειται για ειδικά «στρώματα» εύθραυστου υλικού στο τέλος του διαδρόμου, τα οποία υποχωρούν κάτω από το βάρος του αεροσκάφους και το ακινητοποιούν αμέσως. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), τα συστήματα αυτά έχουν σώσει τουλάχιστον 497 ζωές σε παρόμοια περιστατικά.

Το δυστύχημα παρέλυσε το αεροδρόμιο για ώρες. Στο σημείο έσπευσαν περίπου 200 διασώστες και πυροσβέστες, οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με μια δύσκολη πυρκαγιά στους κινητήρες. Η κατάσβεση έγινε με ειδικό αφρό από τα οχήματα του αεροδρομίου, ενώ τα συνεργεία προσπαθούσαν να ελέγξουν τη διαρροή καυσίμων για ώρες.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν το αεροσκάφος να έχει ακινητοποιηθεί δίπλα σε δύο νταλίκες. Παρά τη φωτιά, η άτρακτος παρέμεινε σε μεγάλη βαθμό σώα.

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Τη συγκεκριμένη πτήση εκτελούσε η εταιρεία 21 Air για λογαριασμό της Amazon. Το Boeing 767, ηλικίας 32 ετών, κατασκευάστηκε αρχικά ως επιβατικό και πετούσε για διάφορες αεροπορικές εταιρείες επί δύο δεκαετίες, πριν μετατραπεί σε εμπορικό το 2015.

Η Σκιάβο πρόσθεσε ότι η NTSB θα εξετάσει εξονυχιστικά το ιστορικό συντήρησης του αεροσκάφους, ειδικά επειδή στο παρελθόν ανήκε σε αλλοδαπές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και μία ρωσική.

Εξαιτίας του συμβάντος ακυρώθηκαν περισσότερες από 160 πτήσεις και σχεδόν 325 είχαν καθυστερήσεις, ενώ ορισμένες εκτράπηκαν προς το αεροδρόμιο του Ορλάντο.

Σε ανακοίνωσή της, η Amazon δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές, τονίζοντας: «Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια πέντε ανθρώπων στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων».

Μόλις πέρυσι, ένα αεροσκάφος της UPS συνετρίβη στο αεροδρόμιο του Λούισβιλ όταν έχασε τον κινητήρα του κατά την απογείωση, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι τρεις πιλότοι και 12 άνθρωποι στο έδαφος.