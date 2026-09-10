Η εμπορική παραγωγή αναμένεται το 4ο τρίμηνο του 2026.

Η Eldorado Gold Corporation (TSX: ELD, NYSE: EGO) («Eldorado», «Eldorado Gold» ή «η Εταιρεία») είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρήχθη το πρώτο συμπύκνωμα χαλκού-χρυσού στο ιδιόκτητο έργο των Σκουριών στη Βόρεια Ελλάδα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στη μετάβαση του έργου από τη φάση κατασκευής στη φάση λειτουργίας και ένα σημαντικό βήμα προς την εμπορική παραγωγή, η οποία αναμένεται να επιτευχθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Το πρώτο συμπύκνωμα παρήχθη στις 8 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαδικασίας έναρξης λειτουργίας και της σταδιακής αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας επεξεργασίας μεταλλεύματος. Το ορόσημο αυτό ακολουθεί την πρώτη εισαγωγή μεταλλεύματος στον θραυστήρα τον Ιούλιο και αντανακλά την επιτυχή θέση σε λειτουργία, βασικών συστημάτων της μονάδας επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κυκλωμάτων θραύσης, άλεσης, επίπλευσης και πύκνωσης τελμάτων. Το απόθεμα μεταλλεύματος υπερβαίνει σήμερα τους 4,6 εκατ. τόνους, με περιεκτικότητα υψηλότερη από την περιεκτικότητα των μεταλλευτικών αποθεμάτων, παρέχοντας μία ισχυρή βάση για τη σταδιακή αύξηση της παραγωγής και εξασφαλίζοντας επαρκές υλικό για περισσότερους από επτά μήνες επεξεργασίας και παραγωγής συμπυκνώματος.

«Πρόκειται για μια καθοριστική στιγμή για την Eldorado», δήλωσε ο George Burns, Διευθύνων Σύμβουλος. «Η παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος στις Σκουριές αποτελεί το επιστέγασμα πολυετών προσπαθειών ανάπτυξης, κατασκευής και συνεργασίας, και σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για την Εταιρεία μας. Οι Σκουριές δεν αποτελούν μόνο ένα έργο-ορόσημο με σημαντικό αντίκτυπο για την Eldorado, αλλά και μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα έργα χαλκού-χρυσού στην Ευρώπη. Μαζί με το McIlvenna Bay στο Saskatchewan του Καναδά, οι Σκουριές αναμένεται να μετασχηματίσουν την Eldorado σε έναν μεγαλύτερο και πιο διαφοροποιημένο παραγωγό πολύτιμων μετάλλων και κρίσιμων ορυκτών, με ισχυρότερη παραγωγική βάση, ουσιαστική παρουσία στους κλάδους του χαλκού και του αργύρου, και δημιουργία αυξημένων ελεύθερων ταμειακών ροών. Είμαστε περήφανοι για όσα έχουν επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας μας με την Ελληνική Κυβέρνηση και τις τράπεζες, τις τοπικές κοινότητες, το εργατικό δυναμικό μας και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, και προσβλέπουμε στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και οφελών για την Ελλάδα και όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους για τις επόμενες δεκαετίες».

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Η θέση σε λειτουργία των βασικών υποδομών έχει προχωρήσει σταθερά, με τα συστήματα θραύσης, άλεσης, επίπλευσης, πύκνωσης τελμάτων και συμπυκνώματος να λειτουργούν με επιτυχία. Η προσωρινή επιτόπια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνεχίζει να υποστηρίζει τις αρχικές λειτουργίες και τη σταδιακή αύξηση της παραγωγής έως ότου επιτευχθεί η σύνδεση με το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία τελεί υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των τελικών επιθεωρήσεων, των δοκιμών και της εγκατάστασης εξοπλισμού μέτρησης από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και που επί του παρόντος αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2026.

Οι Σκουριές αναμένεται να παράγουν κατά μέσο όρο 140.000 ουγκιές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού ετησίως κατά τη διάρκεια ζωής του μεταλλείου.