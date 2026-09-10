Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι.

Δεκαετία του ’80… Λάμψη, χρώματα, ένταση, υπερβολή. Άνθρωποι φτιαγμένοι από εύφλεκτα υλικά και πάθη που αναβοσβήνουν σαν τις μαρκίζες.

Ο τόπος ορίζεται από το εδώ, ο χρόνος από το τώρα. Και στις ατελείωτες νύχτες, οι πόλεις δεν κοιμούνται ποτέ. Παρά μόνο ζουν. Ζουν πιο δυνατά από όσο αντέχουν.

Αυτός είναι ο κόσμος του «Ντέρτι», της νέας πολυαναμενόμενης σειράς του ΑΝΤ1, που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, με διπλό επεισόδιο και θα καθηλώσει με την ένταση της αφήγησης και το βάθος των χαρακτήρων της.

Μια δυνατή ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

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Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00

Πάτρα, 1987

Η Στέλλα εισβάλλει σε έναν ξένο, λαμπερό, αλλά και επικίνδυνο κόσμο για να σώσει τον εαυτό της.

Εκεί, θα βρει τη μητέρα που την εγκατέλειψε, έναν άντρα που θα σημαδέψει τη ζωή της, μια οικογένεια γεμάτη πάθη, φόβους και μυστικά και, τελικά, τη δική της φωνή…

Η Στέλλα Σμαραγδή (Ευγενία Ξυγκόρου), μια νεαρή δασκάλα μουσικής, βλέπει τη ζωή της να γκρεμίζεται όταν κατηγορείται άδικα από την Αστυνομία για κάτι που δεν έκανε.

Για να γλιτώσει από τη φυλακή, αναγκάζεται να δεχτεί μια επικίνδυνη συμφωνία: μετακομίζει στην Πάτρα για να μπει ως πληροφοριοδότρια της Αστυνομίας στο «Ντέρτι», το λαμπερό - αλλά και ύποπτο - νυχτερινό βασίλειο του Αλέκου Αβραμίδη (Τάσος Νούσιας) και της συζύγου του, της θρυλικής τραγουδίστριας Ξένιας Αβραμίδου (Κλέλια Ρένεση) - της μητέρας που εγκατέλειψε τη Στέλλα όταν ήταν μικρή.

Η επιστροφή της Στέλλας στη ζωή της μητέρας της γίνεται η αφορμή για να ανοίξουν παλιές πληγές και να αποκαλυφθούν μυστικά που καθόρισαν και τις δύο γυναίκες.

Αυτό που ξεκινά ως απελπισμένη αποστολή, σύντομα τη σπρώχνει σε έναν σαγηνευτικό κόσμο μουσικής, αλλά και εγκλημάτων, εξουσίας και μυστικών. Το δίλημμα της Στέλλας είναι σπαρακτικό: για να σωθεί η ίδια, πρέπει να βοηθήσει στην πτώση της ίδιας της της μητέρας.

Θα επιλέξει την αλήθεια, που μπορεί να καταστρέψει την Ξένια ή τη σιωπή, που μπορεί να καταστρέψει την ίδια;

Στο πλευρό της Στέλλας, ο Άρης Δεληγιάννης (Νικόλας Χαλκιαδάκης), ένας μυστικός αστυνομικός με έντονο αίσθημα δικαιοσύνης, που, όμως, κρύβει μια δική του πληγή.

Η έλξη ανάμεσά τους γεννιέται αθόρυβα, αλλά γρήγορα γίνεται μια αγάπη που καίει.

Όμορφη, αληθινή, αλλά και απαγορευμένη. Δύο μοναχικές ψυχές που αναγνωρίζουν ο ένας τις πληγές του άλλου. Σύντομα, θα παρασυρθούν βαθύτερα στο σκοτεινό δίκτυο του Αλέκου Αβραμίδη και η ζωή τους θα κρέμεται από μία κλωστή. Σε έναν κόσμο όπου όλοι κρύβουν κάτι, το πιο επικίνδυνο μυστικό είναι ο έρωτάς τους.

Και καθώς το κρυμμένο ταλέντο της Στέλλας στο τραγούδι ξυπνά, θα βρεθεί και αυτή στην πίστα δίπλα στη μητέρα της.

Οι δυο τους γίνονται αντίπαλες, αλλά και καθρέφτης η μία της άλλης, κάτω από τα φώτα του νυχτερινού κέντρου ΝΤΕΡΤΙ, όπου, τελικά, συγκρούονται οι μοίρες όλων…

{https://www.youtube.com/watch?v=okmkToahPtE}