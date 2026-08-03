Το έργο των Σκουριών προχωρά σταθερά προς την πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος το 3ο τρίμηνο.

Η Eldorado Gold Corporation («Eldorado», «Eldorado Gold» ή «η Εταιρεία») ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και στην Έκθεση Διαχείρισης και Ανάλυσης («MD&A») που έχουν κατατεθεί στο SEDAR+ στη διεύθυνση www.sedarplus.com, στο προφίλ της Εταιρείας.

Σημαντικά στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του 2026

Λειτουργίες

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Παραγωγή χρυσού: 104.616 ουγκιές.

104.616 ουγκιές. Πωλήσεις χρυσού : 102.691 ουγκιές, με μέση τιμή πώλησης ανά ουγκιά() 4.379 δολάρια.

: 102.691 ουγκιές, με μέση τιμή πώλησης ανά ουγκιά() 4.379 δολάρια. Συνολικό κόστος μετρητών : 1.432 δολάρια ανά πωληθείσα ουγκιά.

: 1.432 δολάρια ανά πωληθείσα ουγκιά. Συνολικό κόστος διατήρησης («AISC») : 1.926 δολάρια ανά πωληθείσα ουγκιά.

: 1.926 δολάρια ανά πωληθείσα ουγκιά. Συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες: 441,3 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 154,6 εκατομμυρίων δολαρίων κεφαλαίου έργου και 59,6 εκατομμυρίων δολαρίων επιταχυνόμενου λειτουργικού κεφαλαίου στις Σκουριές, καθώς και 78,1 εκατομμυρίων δολαρίων κεφαλαίου έργου που επενδύθηκε στο έργο McIlvenna. Το κεφάλαιο ανάπτυξης(1) στα λειτουργούντα μεταλλεία ανήλθε συνολικά σε 91,1 εκατομμύρια δολάρια και το κεφάλαιο συντήρησης(1) στα λειτουργούντα μεταλλεία ανήλθε συνολικά σε 35,0 εκατομμύρια δολάρια.

Οικονομικά

Έσοδα : 487,5 εκατομμύρια δολάρια.

: 487,5 εκατομμύρια δολάρια. Κόστος παραγωγής: 184,8 εκατομμύρια δολάρια.

184,8 εκατομμύρια δολάρια. Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες: 149,5 εκατομμύρια δολάρια.

149,5 εκατομμύρια δολάρια. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από τις μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης : 103,1 εκατομμύρια δολάρια.

103,1 εκατομμύρια δολάρια. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα: 554,6 εκατομμύρια δολάρια, στις 30 Ιουνίου 2026. Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 314,8 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω επενδύσεων κεφαλαίου ανάπτυξης, επαναγοράς μετοχών, αποπληρωμών της πιστωτικής διευκόλυνσης ΦΠΑ, καταβολών μερισμάτων και καταβληθέντων φόρων εισοδήματος. Αυτές οι ταμειακές εκροές αντισταθμίζονται εν μέρει από ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, αναλήψεις από την πιστωτική διευκόλυνση και τη μακροπρόθεσμη πιστωτική διευκόλυνση, καθώς και από ταμειακά διαθέσιμα που εισπράχθηκαν από την εξαγορά της Foran Mining Corporation («Foran»).

554,6 εκατομμύρια δολάρια, στις 30 Ιουνίου 2026. Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 314,8 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω επενδύσεων κεφαλαίου ανάπτυξης, επαναγοράς μετοχών, αποπληρωμών της πιστωτικής διευκόλυνσης ΦΠΑ, καταβολών μερισμάτων και καταβληθέντων φόρων εισοδήματος. Αυτές οι ταμειακές εκροές αντισταθμίζονται εν μέρει από ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, αναλήψεις από την πιστωτική διευκόλυνση και τη μακροπρόθεσμη πιστωτική διευκόλυνση, καθώς και από ταμειακά διαθέσιμα που εισπράχθηκαν από την εξαγορά της Foran Mining Corporation («Foran»). Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους: 172,8 εκατομμύρια δολάρια, ή 0,69 δολάρια βασικά κέρδη ανά μετοχή.

172,8 εκατομμύρια δολάρια, ή 0,69 δολάρια βασικά κέρδη ανά μετοχή. Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη : 136,7 εκατομμύρια δολάρια ή 0,54 δολάρια ανά μετοχή το 2ο τρίμηνο του 2026. Οι προσαρμογές για το 2ο τρίμηνο του 2026 περιλαμβάνουν κέρδος 47,4 εκατομμυρίων δολαρίων από αναβαλλόμενους φόρους λόγω αλλαγών στον συντελεστή του εταιρικού φόρου εισοδήματος στην Τουρκία, καθαρό κέρδος 19,0 εκατομμυρίων δολαρίων από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, καθώς και έξοδα 13,1 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με έξοδα εξαγοράς και ενοποίησης.

136,7 εκατομμύρια δολάρια ή 0,54 δολάρια ανά μετοχή το 2ο τρίμηνο του 2026. Οι προσαρμογές για το 2ο τρίμηνο του 2026 περιλαμβάνουν κέρδος 47,4 εκατομμυρίων δολαρίων από αναβαλλόμενους φόρους λόγω αλλαγών στον συντελεστή του εταιρικού φόρου εισοδήματος στην Τουρκία, καθαρό κέρδος 19,0 εκατομμυρίων δολαρίων από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, καθώς και έξοδα 13,1 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με έξοδα εξαγοράς και ενοποίησης. Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων («Προσαρμοσμένο EBITDA») : 281,1 εκατομμύρια δολάρια το 2ο τρίμηνο του 2026.

281,1 εκατομμύρια δολάρια το 2ο τρίμηνο του 2026. Ελεύθερες ταμειακές ροές : Αρνητικές κατά 334,1 εκατομμύρια δολάρια το 2ο τρίμηνο του 2026, κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων επενδύσεων στα έργα Σκουριές και McIlvenna Bay. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές, εξαιρουμένων των έργων Σκουριές και McIlvenna Bay ανήλθαν σε 40,9 εκατομμύρια δολάρια.

{https://youtu.be/3InQaITHEyU?si=HYXRfkyZr66PiEnP}

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