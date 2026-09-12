Από το μεσημέρι του Σαββάτου θα ξεκινήσει η αστάθεια στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Μακεδονία, όπου και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.

Με διπλό «πρόσωπο» θα κυλήσει ο καιρός στη χώρα σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, καθώς αναμένεται σταδιακή μεταβολή στα βορειοδυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες.

Πιο αναλυτικά, η ημέρα θα ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό και ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τα δυτικά και τα βόρεια όπου γρήγορα οι νεφώσεις θα αυξηθούν. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ από το μεσημέρι και το απόγευμα, θα ξεκινήσει η αστάθεια στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Μακεδονία. Στις περιοχές αυτές θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, φαινόμενα που σε ορισμένες περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας θα διατηρηθούν μέχρι και τη νύχτα.

Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, την Πελοπόννησο και την Ανατολική Στερεά, ο καιρός θα παραμείνει αίθριος καθ' όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους να κυμαίνεται από 3 έως 5 μποφόρ. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, στα βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται μικρή άνοδος, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει τοπικά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.