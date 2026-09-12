Το επίδομα ανέρχεται σε 150 ευρώ για στέγαση και 150 ευρώ για σίτιση και θα καταβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σε μια σημαντική κίνηση στήριξης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νησί, ο Δήμος Νισυρίων αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του επιδόματος σίτισης και στέγασης στα 300 ευρώ τον μήνα. Η απόφαση ελήφθη μετά από εισήγηση του δημάρχου Χριστοφή Κορωναίου και αξιοποιεί τη δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 529 του Ν. 5314/2026 για την παροχή κινήτρων σε εργαζομένους από δήμους, περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα.

Το επίδομα ανέρχεται σε 150 ευρώ για στέγαση και 150 ευρώ για σίτιση και θα καταβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αποτελώντας μια επιπλέον οικονομική ανάσα για όσους εργάζονται στη Νίσυρο και καλούνται να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και τις δυσκολίες εύρεσης κατοικίας στα μικρά νησιά.

Μεταξύ των δικαιούχων περιλαμβάνονται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί για τα πρώτα πέντε χρόνια υπηρεσίας, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που υπηρετούν στα σχολεία της Νισύρου.

Το μέτρο αφορά ακόμη το παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Νισύρου, καθώς και το προσωπικό του ΕΚΑΒ που υπηρετεί στο νησί, με τη δημοτική αρχή να επιχειρεί να ενισχύσει έμπρακτα όσους στελεχώνουν κρίσιμες δομές της τοπικής κοινωνίας.

Ο δήμαρχος Χριστοφής Κορωναίος χαρακτήρισε την απόφαση μια ουσιαστική αναγνώριση της προσφοράς των εργαζομένων, τονίζοντας ότι η δημοτική αρχή θέλει να κάνει το νησί πιο φιλόξενο και να στηρίξει όσους επιλέγουν να υπηρετήσουν εκεί.

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