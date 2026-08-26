Στο πλευρό των εκπαιδευτικών ο Δήμος Σίφνου με μηνιαίο επίδομα σίτισης 200 ευρώ, η διαδικασία.

Με απόφασή του ο Δήμος Σίφνου για τη νέα σχολική χρονιά παρέχει μηνιαίο επίδομα σίτισης ύψους 200 ευρώ στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο νησί, προσφέροντας μια οικονομική ανάσα στις καθημερινές τους ανάγκες.

Όπως σημειώνεται η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.), με την προσκόμιση των απαραίτητων αποδείξεων στην Οικονομική Υπηρεσία. Παράλληλα με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027, ο Δήμος καλωσορίζει τους εκπαιδευτικούς που θα υπηρετήσουν στο νησί και δηλώνει ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους, παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση κατά τη διάρκεια της παραμονής και της άσκησης του εκπαιδευτικού τους έργου.

Η ανάρτηση του Δήμου Σίφνου

Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς και της υποδοχής των εκπαιδευτικών που θα υπηρετήσουν στις σχολικές μονάδες του νησιού μας, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος μας έχει θεσμοθετήσει μηνιαίο επίδομα σίτισης ύψους 200,00 ευρώ. Το ανωτέρω επίδομα, που καθορίστηκε με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του μικρού Δήμου μας, παρέχεται μέσω της Ε.Α.Π., με την προσκόμιση αποδείξεων στην Οικονομική Υπηρεσία, και αποτελεί μια μικρή πρακτική βοήθεια αλλά και συμβολική έκφραση της αναγνώρισης του σπουδαίου έργου που καλούνται να προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί στα παιδιά μας. Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, ο Δήμος Σίφνου σας καλωσορίζει και εκφράζει τη διάθεσή του να είναι κοντά σας με κάθε πρόσφορο μέσο, παρέχοντας -στο μέτρο των δυνατοτήτων του- κάθε διευκόλυνση κατά τη διαμονή σας και την άσκηση του λειτουργήματός σας στο νησί μας.

{https://www.facebook.com/dimossifnou/posts/pfbid02QMV21tY31h9gBCV2XvpzyR6LkugVUp6WPMrtR3AmeJmPBjH45T79HxnwZk3p4JeHl}