Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι πυροδότησε ευρεία εισαγγελική έρευνα, με τις Αρχές να εξετάζουν το πλαίσιο λειτουργίας και ελέγχου κέντρων που διαφημίζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, έγινε δυστυχώς η αφορμή να ξεκινήσει μεγάλη εισαγγελική έρευνα για να αναζητηθούν ποινικές ευθύνες σχετικά με το άναρχο τοπίο που επικρατεί στην αδειοδότηση και λειτουργία όλων των κέντρων της Αθήνας που διαφημίζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείας, θέτοντας στην πραγματικότητα σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών.

Λίγες ώρες μετά την προφυλάκιση των δύο γιατρών, διατάχθηκε από τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αριστείδη Κορρέα κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που θέτει στο μικροσκόπιο τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας καθώς και οποιοδήποτε άλλο δημόσιο φορέα που ήταν επιφορτισμένος με τους ελέγχους οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στο ιατρείο των δύο κατηγορουμένων.

Τι θα εξεταστεί

Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί σε ποιες ενέργειες προχώρησε ο ΙΣΑ με δεδομένο ότι από το 2023 οι κατηγορούμενοι γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια και όχι μόνο, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που στάθηκε μοιραίο για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Παράλληλα, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να ερευνηθεί εάν κατά την τελευταία πενταετία , στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυτεπαγγέλτως, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς πραγματοποίησαν ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, αφενός θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και αφετέρου εξαπατώντας τους ασθενείς αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.