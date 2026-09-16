Ο Παναγιώτης Δουδωνής και η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε να αποχωρήσει από τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση ο Γιώργος Φλωρίδης.

Με ένταση ξεκίνησε η σημερινή συζήτηση στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, λόγω της παρουσίας του Γιώργου Φλωρίδη στα υπουργικά έδρανα. Ο Παναγιώτης Δουδωνής χαρακτήρισε την παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης ως αντισυνταγματική, λέγοντας ότι δεν προβλέπεται να βρίσκεται εντός της αίθουσας της Ολομέλειας.

«Κύριε Φλωρίδη, τι δουλειά έχετε εδώ πέρα; Να διαβάσετε και να δείτε ότι στην αναθεώρηση του Συντάγματος δεν έχει καμία δουλειά η εκτελεστική εξουσία», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δουδωνής, υπενθυμίζοντας ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης δεν φέρει τη βουλευτική ιδιότητα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει από το έδρανό της «φύγετε, φύγετε».

«Σε αυτό το Κοινοβούλιο πρέπει να ακούγεται και η άλλη φωνή και να μην επισκιάζεται από καμία κραυγή. Η κοινοβουλευτική πρακτική είναι αυτή, πάντα στις αναθεωρήσεις παρίσταται υπουργός. Βλέπω τα πρακτικά από τον Μάρτιο του ‘19, ο κ. Καλογήρου, υπουργός Δικαιοσύνης, παρίσταται», είπε ο προεδρεύων εκείνη την ώρα, Γιώργος Γεωργαντάς.

«Πόσα χρόνια θα χρησιμοποιείτε τις αντισυνταγματικές πρακτικές του Τσίπρα για να δικαιολογείτε τα δικά σας αίσχη; Πόσα χρόνια θα είναι δικαιολογία το σκιάχτρο για να φοβίζετε τον λαό; Είστε και οι δυο εξίσου άθλιοι…Ο κύριος Φλωρίδης έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Δεν δικαιολογείται να είναι εδώ», συνέχισε ο Παναγιώτης Δουδωνής.

«Δες πως κατάντησες το κόμμα σου», είπε ο Γιώργος Φλωρίδης απευθυνόμενος στον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, για να απαντήσει εκ νέου ο εισηγτής του κόμματος: «Δες πώς κατάντησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη! Και άσε που καταντήσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει;» και να συμπληρώνει: «Πρέπει να είμαστε όλοι απόντες, όλη η αντιπολίτευση, την ώρα της τοποθέτησής του Φλωρίδη». Στο μεταξύ η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον είχε χαρακτηρίσει ως «παιδί της Χούντας».

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Λίγο αργότερα, ο κ. Γεωργαντάς υπενθύμισε ότι ο εκάστοτε υπουργός Δικαιοσύνης παρίσταται και παίρνει τον λόγο εθιμοτυπικά στις συνεδριάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος, σημειώνοντας με νόημα ότι όταν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης εξήγησε τη διαδικασία στη Διάσκεψη των Προέδρων, ουδείς από τους μετέχοντες προέβαλε ένσταση.