Σύμφωνα με την υπουργό ότι οι επόμενες ενέργειες για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια γίνονται με απόλυτο σεβασμό στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και με βασική μέριμνα την προστασία των φοιτητών και των οικογενειών τους.

Στις εξελίξεις γύρω από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στις επόμενες κινήσεις μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι οι επόμενες ενέργειες θα γίνουν με απόλυτο σεβασμό στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, με βασική προτεραιότητα την προστασία των φοιτητών και των οικογενειών τους που έχουν ήδη επιλέξει τα συγκεκριμένα ιδρύματα.

«Εκατοντάδες οικογένειες και τα παιδιά τους εμπιστεύθηκαν το κράτος και εμπιστεύθηκαν έναν νόμο», σημείωσε η κ. Ζαχαράκη, τονίζοντας ότι η θεσμική αποκατάσταση των ζητημάτων που ανέδειξε το ΣτΕ θα πρέπει να γίνει με πλήρη τεκμηρίωση και ασφάλεια.

«Σκυτάλη» στη πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών

Όπως ανέφερε η Υπουργός, έχουν ήδη προχωρήσει οι διαδικασίες για τις άδειες των Keele, York και Anatolia, ενώ το επόμενο κρίσιμο στάδιο αφορά την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. Η ΕΘΑΑΕ έχει επικαιροποιήσει την κανονιστική πράξη που αφορά τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια πιστοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τα ζητήματα που ανέδειξαν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στη συνέχεια αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία επαναπιστοποίησης των προγραμμάτων που επηρεάζονται από τις συγκεκριμένες αποφάσεις.

«Όχι με γνώμονα την ταχύτητα, αλλά με γνώμονα την πολύ σωστή και πλήρως τεκμηριωμένη αποκατάσταση», τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη, περιγράφοντας τη λογική με την οποία θα προχωρήσουν οι επόμενες διαδικασίες.

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