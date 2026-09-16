«Δεν θα υπάρξει αιφνιδιασμός μαθητών και οικογενειών» τόνισε η υπουργός Παιδείας ερωτηθείσα για τα επόμενα βήματα για το Εθνικό Απολυτήριο και το Νέο Λύκειο.

Στην τελική ευθεία περνά ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο, με την αρμόδια Επιτροπή να προχωρά στην επεξεργασία των προτάσεων και των συμπερασμάτων που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας σε σημερινές της δηλώσεις το ERTNews.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας, το πόρισμα της Επιτροπής αναμένεται να παρουσιαστεί στα τέλη Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα στη διαδικασία για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου.

Αναφερόμενη στον Εθνικό Διάλογο για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, η Σοφία Ζαχαράκη επανέλαβε ότι η μεταρρύθμιση δεν αφορά τα παιδιά που σήμερα φοιτούν στη Β΄ Γυμνασίου, οι Πανελλήνιες θα διεξαχθούν κανονικά και υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αιφνιδιασμός μαθητών και οικογενειών. Όπως ανακοίνωσε, η Ανεξάρτητη Εθνική Επιτροπή Διαλόγου προχωρά στην επόμενη φάση των εργασιών της, με τη συμμετοχή και των πολιτικών κομμάτων, ενώ το πόρισμά της αναμένεται στο τέλος Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου.

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι η τελική πρόταση θα προκύψει μέσα από την αναλυτική δουλειά της Επιτροπής και τον διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο οι αλλαγές στο Λύκειο να σχεδιαστούν με επαρκή χρόνο, επιστημονική τεκμηρίωση και καθαρούς κανόνες για μαθητές, εκπαιδευτικούς και οικογένειες.

Η συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα ολοκληρώνεται η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θα αποτυπώνεται η συνολική πορεία των μαθητών στο Λύκειο. Πηγές του ΥΠΑΙΘΑ τονίζουν στο Dnews ότι κεντρική φιλοσοφία του Εθνικού Απολυτηρίου είναι να θεσπιστεί ένα σύστημα εξετάσεων και αξιολόγησης δίκαιο, αντικειμενικό και αξιόπιστο, χωρίς να μετατρέψει ολόκληρο το Λύκειο σε μια αδιάκοπη εξεταστική διαδικασία.Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα σύστημα που θα λαμβάνει υπόψη τη συνολική εκπαιδευτική διαδρομή και όχι αποκλειστικά την επίδοση σε μία τελική εξέταση.

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