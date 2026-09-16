Όσο η Apple εργαζόταν πάνω στη νέα Siri, εμφανίστηκε μια νέα κατηγορία βοηθών τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να κάνουν ακόμη περισσότερα.

Επιτέλους, υπάρχει μια Siri που λειτουργεί όπως το ChatGPT. Το πρόβλημα για την Apple είναι ότι, όσο εκείνη εργαζόταν πάνω σε αυτό, ο πήχης ανέβηκε.

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του νέου λογισμικού για τα smartphones της Apple, που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα, είναι η ανασχεδιασμένη Siri που λειτουργεί όπως το ChatGPT, το Claude και άλλα chatbots. Μπορεί να κάνει συζήτηση, να συντάξει email, να αναζητήσει πληροφορίες μέσα σε μηνύματα και φωτογραφίες και να απαντήσει σε σύνθετα ερωτήματα αναζήτησης.

Ωστόσο, όσο η Apple εργαζόταν πάνω σε αυτό, εμφανίστηκε μια νέα κατηγορία βοηθών τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να κάνουν όλα τα παραπάνω - και ακόμη περισσότερα. Μπορούν να κλείσουν ταξίδια, να συμπληρώσουν ηλεκτρονικές φόρμες, να ακυρώσουν ραντεβού, ακόμη και να υποβάλουν καταγγελία στην εξυπηρέτηση πελατών.

Με άλλα λόγια, μπορούν να λειτουργήσουν σαν προσωπικοί γραμματείς, αναλαμβάνοντας τις μικρές αλλά απαραίτητες ψηφιακές εργασίες που καταναλώνουν χρόνο στην καθημερινότητα.

Αυτό διατηρεί την πίεση στον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Τζον Τέρνους, ώστε η Siri να κάνει το άλμα από chatbot σε «πράκτορα» τεχνητής νοημοσύνης (AI agent). Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του ως επικεφαλής της εταιρείας, επιχείρησε να προωθήσει την ιδέα ότι το iPhone είναι η καλύτερη συσκευή τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά.

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Ανοίγοντας την εκδήλωση προϊόντων της Apple την περασμένη Τετάρτη, ο Τέρνους περιέγραψε το iPhone ως έναν «έξυπνο προσωπικό κόμβο», ιδανικά σχεδιασμένο για να προσφέρει τις εμπειρίες τεχνητής νοημοσύνης του μέλλοντος.

Ωστόσο, η σύγκριση της ανανεωμένης Siri με άλλους νέους βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης δείχνει πόσο δρόμο έχει ακόμη να διανύσει η Apple για να φτάσει στην κορυφή της καταναλωτικής AI.

Instinct

Ένας από αυτούς τους βοηθούς ονομάζεται Instinct. Παρουσιάστηκε το καλοκαίρι και ήδη αποτιμάται στα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Instinct είναι δημιούργημα μιας startup 11 ατόμων και βασίζεται σε ένα κινεζικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ανοικτού κώδικα. Η υπηρεσία, που διατίθεται μόνο κατόπιν πρόσκλησης, κερδίζει γρήγορα δημοτικότητα στη Silicon Valley χάρη στην ικανότητά της να κάνει πολλές από τις εργασίες που οι χρήστες ζητούν από τη Siri.

Η υπηρεσία του Instinct λειτουργεί έξω από το «περιφραγμένο οικοσύστημα» της Apple. Δεν είναι μια εφαρμογή smartphone με την παραδοσιακή έννοια. Πρόκειται για ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργεί στο cloud και στο οποίο οι χρήστες μπορούν, για παράδειγμα, να συνδέσουν τους λογαριασμούς τους στο Gmail και να συνομιλούν μαζί του μέσω iMessage ή WhatsApp.

Το Instinct μπορεί να εντοπίσει αντικρουόμενες κρατήσεις ταξιδιών στο ημερολόγιό σας και στη συνέχεια να τις ακυρώσει και να κάνει νέες. Μπορεί να εμφανίσει αξιόπιστες προτάσεις για εστιατόρια στην περιοχή σας, απαλλάσσοντάς σας από χρονοβόρες αναζητήσεις στο Google Maps ή το Yelp.

Το Instinct λειτουργεί χρησιμοποιώντας έναν εικονικό web browser στο cloud, ο οποίος επισκέπτεται ιστοτόπους και ολοκληρώνει καθημερινές διαδικτυακές εργασίες που δεν είναι περίπλοκες, αλλά απαιτούν χρόνο και αρκετά διαδοχικά βήματα.

Muse

Και δεν είναι το μόνο. Η Meta Platforms έχει δημιουργήσει παρόμοιο εργαλείο, το οποίο ονομάζεται Muse και έχει κερδίσει δημοτικότητα από τότε που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της SensorTower, έγιναν σχεδόν 600.000 λήψεις μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες, γεγονός που το φέρνει σχεδόν στο ίδιο επίπεδο δημοτικότητας με το ChatGPT κατά τις πρώτες πέντε ημέρες κυκλοφορίας του.

Με την τεράστια βάση χρηστών που διαθέτει, αντίστοιχη με εκείνη της Apple, η Meta βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από οποιαδήποτε startup για να προσελκύσει χρήστες στον AI agent της και, παράλληλα, να αμφισβητήσει το οικοσύστημα της Apple.

Η νέα Siri με τεχνητή νοημοσύνη δεν περιηγείται ακόμη σε ιστοτόπους για λογαριασμό των χρηστών. Έχει σχεδιαστεί ώστε να πλοηγείται στις εφαρμογές του iPhone. Ορισμένοι τρίτοι προγραμματιστές έχουν ανοίξει τις εφαρμογές τους ώστε να μπορεί να τις χειρίζεται η Siri. Ωστόσο, ορισμένες σημαντικές εφαρμογές δεν το έχουν κάνει ακόμη, όπως η Google, με αποτέλεσμα η Siri να μην μπορεί, για παράδειγμα, να λειτουργήσει ακόμη απρόσκοπτα με το Gmail.

Προτεραιότητα η προστασία της ιδιωτικότητας, λέει η Apple

Η στρατηγική της Apple είναι να δώσει έμφαση στις προστασίες ιδιωτικότητας του iPhone. Ενώ «άλλοι αντιμετωπίζουν τα δεδομένα ως κάτι που πρέπει να συλλέγουν και να αποθηκεύουν», η Apple διατηρεί τα δεδομένα των χρηστών ιδιωτικά, δήλωσε ο Τέρνους. Είναι αλήθεια ότι εργαλεία όπως το Instinct και το Muse έχουν πρόσβαση, για παράδειγμα, στις πληροφορίες που υπάρχουν μέσα στον λογαριασμό email που συνδέει ο χρήστης. Υπάρχουν φόβοι ότι θα μπορούσαν να διαγράψουν emails - κάτι που έχει αναγνωρίσει και η ίδια η Meta - ή ακόμη και να χρεώσουν μια πιστωτική κάρτα χωρίς εξουσιοδότηση.

Ωστόσο, πρώην στελέχη της Apple στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζουν ότι η προσέγγιση της εταιρείας στην προστασία της ιδιωτικότητας μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη των προϊόντων της και να περιορίζει τις δυνατότητες των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να προσφέρει μέσω της πλατφόρμας της. Οι καταναλωτές ενδέχεται να είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τα δεδομένα τους με υπηρεσίες που προσφέρουν μεγαλύτερες δυνατότητες.

Ένας κίνδυνος για την Apple είναι ότι, εάν οι ανεξάρτητες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αποδειχθούν κατά πολύ καλύτερες από τη Siri, μπορεί να γίνει ευκολότερο για τους χρήστες να στραφούν σε φθηνότερα τηλέφωνα Android ή να μην είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν το υψηλό κόστος για να αναβαθμίσουν στις τελευταίες συσκευές της Apple.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal