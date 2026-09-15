«Ακύρωση δικαστικής απόφασης του ΣτΕ με τροπολογία» καταγγέλλει ο Καμπαγιάννης με φόντο τη νέα τροπολογία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Νέα πολιτική και νομική αντιπαράθεση προκαλεί η τροπολογία για την αναδρομική αναγνώριση χρόνου σπουδών και ακαδημαϊκών μονάδων φοιτητών των ιδιωτικών πανεπιστημίων των οποίων η άδεια ή η πιστοποίηση έχει ακυρωθεί δικαστικά.

Ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνει λόγο για «δια νόμου αναδρομική αναγνώριση χρόνου σπουδών», υποστηρίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη παρέμβαση αναγνωρίζεται εκ των υστέρων χρόνος φοίτησης σε «μη κρατικό Πανεπιστήμιο» που βρέθηκε χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή με ακυρωμένη πιστοποίηση προγράμματος.

Στην ανάρτησή του κάνει λόγο για «ακύρωση του διατακτικού δικαστικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας με τροπολογία», εκφράζοντας την αντίθεσή του στη νομοθετική επιλογή. Παράλληλα καλεί τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα στις ενέργειες που έχει προαναγγείλει σχετικά με τις άδειες των ιδιωτικών Νομικών Σχολών.

«Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών πρέπει να προχωρήσει άμεσα στις αποφάσεις του για προσβολή όλων των αδειών των ιδιωτικών Νομικών Σχολών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ, κατά τη συνεδρίασή του στις 7.9.2026, αφού έλαβε υπόψη την αναλυτική ενημέρωση από τον καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Π. Λαζαράτο, επί των ζητημάτων που εγείρονται μετά την έκδοση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες ακυρώθηκαν οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς επίσης και ή πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών παραρτημάτων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, διαπίστωσε ότι τίθενται σοβαρά θέματα ως προς τη νομιμότητα των αδειοδοτήσεων των μη κρατικών Νομικών Σχολών, ιδίως σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, τη συγκρότηση των αρμοδίων επιτροπών αξιολόγησης και το εν γένει κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΘΑΑΕ. Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προσφύγει δικαστικά για την ακύρωση των σχετικών πράξεων ή παραλείψεων.

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Η ανάρτηση του Θανάση Καμπαγιάννη

Δια νόμου αναδρομική αναγνώριση χρόνου σπουδών σε μη κρατικό Πανεπιστήμιο χωρίς άδεια και με ακυρωθείσα πιστοποίηση προγράμματος σπουδών. Που πάει να πει ακύρωση του διατακτικού δικαστικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας με τροπολογία σε (άσχετο) σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών. Αν ρώταγε κάποιος τι είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και γιατί την χαρακτηρίζετε πρακτορείο ιδιωτικών συμφερόντων, θα αρκούσε να δείξεις αυτό. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών πρέπει να προχωρήσει άμεσα στις αποφάσεις του για προσβολή όλων των αδειών των ιδιωτικών Νομικών Σχολών.

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