Την απόφαση έλαβε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τη διακοπή των θανατώσεων ζώων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο απέρριψε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε ληφθεί έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις των κτηνοτρόφων σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της ζωονόσου και ειδικότερα με τη διαδικασία των θανατώσεων.

Σημειώνεται ότι η αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού βασίζεται σε συγκεκριμένο ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και σε κτηνιατρικές διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αναμένεται να αποσαφηνίσει το διοικητικό πλαίσιο σχετικά με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και τη δυνατότητα εφαρμογής της.

Από την πλευρά τους, οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου συνεχίζουν να ζητούν αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης της ζωονόσου, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις θανατώσεις ζώων και ζητώντας την εξέταση άλλων μέτρων διαχείρισης.