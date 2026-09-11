Σε εξέλιξη είναι το μέτωπο της φωτιάς ενώ για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και εναέρια μέσα - «112» στους κατοίκους για ετοιμότητα.

Φωτιά ξέσπασε σε ελαιώνα στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιοκήπου της Γέρας. Στο σημείο σύμφωνα με το stonisi.gr έχουν μεταβεί εννέα οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και 4 εναέρια μέσα.

Φωτιά στον Παλαιόκηπο - Επιχειρούν 4 εναέρια

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής έχουν κινητοποιηθεί 36 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, εννέα πυροσβεστικά οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2098352515246960773}

Μεγάλη φωτιά καίει ελαιοκτήματα

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία για τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στην περιοχή «Μαυριά» του Παλαιοκήπου, κοντά στο σημείο όπου είχε ξεσπάσει πυρκαγιά τον Ιούνιο του 2025. Στην περιοχή επιχειρούν εννέα πυροσβεστικά οχήματα με τις δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες προτού εξαπλωθούν. Στην περιοχή μεταβαίνει και η Πολιτική Προστασία, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό του πύρινου μετώπου προτού επεκταθεί ακόμη περισσότερο.

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Ήχησε 112 για ετοιμότητα

Στο μήνυμα που στάλθηκε στα κινητά των κατοίκων στο Παλαιόκηπο αναφέρεται «Πυρκαγιά στην περιοχή #Παλαιόκηπος της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

{https://x.com/112Greece/status/2098364494720172415}

Ενισχύονται οι εναέριες δυνάμεις στη φωτιά του Παλαιοκήπου

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη μεγάλη πυρκαγιά που καίει ελαιοκτήματα στην περιοχή «Μαυριά» του Παλαιοκήπου. Το δύσβατο ανάγλυφο δυσχεραίνει την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων, με αποτέλεσμα το βάρος της επιχείρησης να πέφτει στα εναέρια μέσα.