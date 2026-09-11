Επτά μεταναστευτικά είδη πτηνών έχουν επιβεβαιωθεί ως εξαφανισμένα ή θεωρείται πιθανό ότι έχουν εξαφανιστεί τα τελευταία 150 χρόνια.

Ένα στα εννέα μεταναστευτικά πουλιά απειλείται με εξαφάνιση, ενώ το 45% των μεταναστευτικών ειδών, όπως οι κούκοι, τα τρυγόνια και τα αρκτικά γλαρόνια, καταγράφει μείωση του πληθυσμού του, σύμφωνα με παγκόσμια έκθεση υπό τον τίτλο «Η κατάσταση των πτηνών παγκοσμίως».

Η διπλοσκαλίδρα κηρύχθηκε επίσημα εξαφανισμένο πέρυσι, αποτελώντας την πρώτη παγκόσμια εξαφάνιση πτηνού στην ηπειρωτική Ευρασία και την Αφρική εδώ και αρκετούς αιώνες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, επτά μεταναστευτικά είδη πτηνών έχουν επιβεβαιωθεί ως εξαφανισμένα ή θεωρείται πιθανό ότι έχουν εξαφανιστεί τα τελευταία 150 χρόνια.

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες απειλούν τα μεταναστευτικά είδη

Οι απειλές για τα μεταναστευτικά πουλιά οφείλονται σε συντριπτικό βαθμό στην ανθρώπινη δραστηριότητα και περιλαμβάνουν την εντατικοποίηση της γεωργίας, το μη βιώσιμο κυνήγι, τη ρύπανση, τα χωροκατακτητικά είδη και την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Τα θαλασσοπούλια και τα παρυδάτια πουλιά, τα οποία εξαρτώνται από τους θαλάσσιους βιότοπους και τους παράκτιους υγροτόπους, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα, σύμφωνα με την ανάλυση της BirdLife International, η οποία δημοσιεύεται κάθε τέσσερα χρόνια.

Ο Στιούαρτ Μπούτσαρτ, επικεφαλής επιστήμονας της BirdLife International, δήλωσε: «Τα μεταναστευτικά πουλιά είναι δείκτες της κατάστασης του περιβάλλοντος και η μείωση των πληθυσμών τους αποκαλύπτει την αυξανόμενη πίεση που δέχονται τα φυσικά συστήματα από τα οποία εξαρτόμαστε. Ωστόσο, η επιστήμη είναι εξίσου σαφής: η προστασία της φύσης αποδίδει, καθώς συντονισμένη δράση μπορεί να αποτρέψει εξαφανίσεις και να βοηθήσει τους πληθυσμούς να ανακάμψουν. Οι λύσεις υπάρχουν· αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να εφαρμοστούν σε ολόκληρο το μήκος των μεταναστευτικών διαδρομών».

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Αλλες απειλές

Στις απειλές για τα μεταναστευτικά πουλιά περιλαμβάνεται και η παράνομη θανάτωσή τους. Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο 13,1 έως 42,7 εκατομμύρια μεταναστευτικά πουλιά σκοτώνονται ή παγιδεύονται παράνομα στην Ευρώπη, τη Μεσόγειο, τον Καύκασο και την Αραβική χερσόνησο. Πολλά από αυτά είναι ωδικά πτηνά που παγιδεύονται σε δίχτυα ή πιάνονται με ξόβεργες και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Απειλή αποτελούν επίσης τα χωροκατακτητικά είδη, όπως τρωκτικά που φθάνουν άθελά τους σε μικρά νησιά όπου αναπαράγονται θαλασσοπούλια.

Απώλεια ή υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων

Η απώλεια ή η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων αποτελεί έναν ακόμη βασικό παράγοντα. Σύμφωνα με την έκθεση, η επιστημονική παρακολούθηση την τελευταία δεκαετία έδειξε ότι περισσότερες από τις μισές (58%) από τις 1.099 σημαντικές περιοχές βιοποικιλότητας για τα μεταναστευτικά πουλιά βρίσκονται σε κακή ή πολύ κακή κατάσταση.

Ωστόσο, η έκθεση αναδεικνύει και περιπτώσεις όπου οι δράσεις προστασίας, συχνά με τη συνεργασία διαφορετικών χωρών, έχουν συμβάλει στην ανάκαμψη ορισμένων ειδών.

Διεθνής κινητοποίηση

Η έκθεση δημοσιεύθηκε στη σύνοδο Global Flyways στο Ναϊρόμπι της Κένυας, όπου κυβερνήσεις, επιστήμονες, περιβαλλοντικές οργανώσεις και χρηματοπιστωτικοί φορείς υπέγραψαν δέσμευση για την ενίσχυση των προσπαθειών προστασίας των μεταναστευτικών πουλιών κατά μήκος των διαδρομών τους - διαδρομές που ακολουθούν δισεκατομμύρια μεταναστευτικά πουλιά καθώς μετακινούνται μεταξύ ηπείρων και ανάλογα με την εποχή.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στη σύνοδο Global Flyways στο Ναϊρόμπι της Κένυας, όπου κυβερνήσεις, επιστήμονες, περιβαλλοντικές οργανώσεις και χρηματοπιστωτικοί φορείς δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν την προστασία των μεταναστευτικών πουλιών κατά μήκος των διαδρομών τους.

Η Διακήρυξη του Ναϊρόμπι συνοδεύεται από σημαντικές χρηματοδοτήσεις. Τρεις αναπτυξιακές τράπεζες θα ενσωματώσουν την προστασία των μεταναστευτικών διαδρομών στα χρηματοδοτικά τους προγράμματα, διαθέτοντας 6 δισ. δολάρια για την προστασία και αποκατάσταση οικοτόπων.

Η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης σχεδιάζει να κινητοποιήσει 3 δισ. δολάρια την επόμενη δεκαετία για την προστασία τουλάχιστον 50 σημαντικών υγροτόπων στην ανατολική Ασία και την Αυστραλασία.

Με πληροφορίες από Guardian