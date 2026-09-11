Μεγάλες αποκλίσεις καταγράφονται στα συστήματα κοινωνικής προστασίας της Ευρώπης, καθώς η διάρκεια καταβολής του επιδόματος ανεργίας μεταβάλλεται δραματικά από κράτος σε κράτος. Η πλειοψηφία ωστόσο των χωρών της Ε.Ε. επιλέγουν ένα ισχυρό δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας, με το επιχείρημα ότι οι λίγοι μήνες στήριξης δεν επαρκούν για την εύρεση ποιοτικής θέσης εργασίας, ειδικά σε περιόδους οικονομικής πίεσης ή σε κλάδους με υψηλή εποχικότητα.
Ωστόσο χώρες όπως η Μάλτα και η Ουγγαρία επιλέγουν καταβολή επιδόματος ανεργίας για λίγους μήνες με το επιχείρημα ότι η σύντομη διάρκεια των επιδομάτων λειτουργεί ως κίνητρο για τη γρήγορη επανένταξη των ανέργων στην απασχόληση, αποτρέποντας την παγίδευση σε καθεστώς μακροχρόνιας αδράνειας.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ευρωπαϊκού δικτύου MISSOC, η ακριβής διάρκεια της επιδότησης ανά χώρα διαμορφώνεται ως εξής:
- Βέλγιο: Αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το επίδομα χορηγείται για αόριστο χρόνο, με το ποσό όμως να μειώνεται σταδιακά προκειμένου να παρακινηθεί ο δικαιούχος να αναζητήσει εργασία.
- Ισλανδία: Προσφέρει ένα από τα πιο ισχυρά δίχτυα ασφαλείας, με τη διάρκεια της επιδότησης να αγγίζει τους 36 μήνες.
- Γαλλία: Η διάρκεια φτάνει τους 18 μήνες για τους εργαζόμενους κάτω των 55 ετών, ενώ για τους μεγαλύτερους σε ηλικία (άνω των 57 ετών) επεκτείνεται έως τους 27 μήνες.
- Γερμανία: Το επίδομα κυμαίνεται από 6 έως 24 μήνες, με το ανώτατο όριο να αφορά αποκλειστικά άτομα άνω των 58 ετών με μακρόχρονη προϊστορία εισφορών.
- Δανία: Παρέχει σταθερή στήριξη για 24 μήνες, η οποία υπό ειδικές συνθήκες απασχόλησης μπορεί να παραταθεί έως και τα 3 έτη.
- Ιταλία: Το επίδομα (NASpI) καταβάλλεται για μέγιστο διάστημα 24 μηνών, καλύπτοντας χρονικά το μισό των εβδομάδων ασφάλισης που συγκέντρωσε ο εργαζόμενος την τελευταία τετραετία.
- Ισπανία: Η διάρκεια κλιμακώνεται από 4 έως 24 μήνες, υπολογιζόμενη με ακρίβεια βάσει των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη εξαετία.
- Πορτογαλία: Το σύστημα προβλέπει επιδότηση από 9 έως 24 μήνες, αναλόγως της ηλικιακής κατηγορίας και του ασφαλιστικού ιστορικού του δικαιούχου.
- Ολλανδία: Η περίοδος στήριξης κυμαίνεται από 3 έως 24 μήνες, αντιστοιχίζοντας έναν μήνα επιδόματος για κάθε έτος προηγούμενης εργασίας.
- Σουηδία: Η βασική διάρκεια ορίζεται στους 14 μήνες (300 ημέρες), με δυνατότητα επέκτασης στις 450 ημέρες για γονείς με ανήλικα τέκνα.
- Φινλανδία: Οι άνεργοι επιδοτούνται για διάστημα από 14 έως 18 μήνες, ανάλογα με τη συνολική προϋπηρεσία τους.
- Λουξεμβούργο: Η τυπική διάρκεια είναι 12 μήνες, με πρόβλεψη παράτασης έως τους 24 μήνες για εργαζόμενους άνω των 50 ετών.
- Ελλάδα: Το τακτικό επίδομα ανεργίας χορηγείται για 5 έως 12 μήνες, με τη διάρκεια να καθορίζεται από τις ημέρες ασφάλισης της προηγούμενης διετίας και με ανώτατο όριο τις 400 ημέρες επιδότησης ανά τετραετία.
- Αυστρία: Η κάλυψη εκτείνεται από 5 έως 12 μήνες, με ειδικές προσαρμογές που επιτρέπουν τη στήριξη έως και για 18 μήνες σε μεγαλύτερους ηλικιακά ανέργους.
- Σλοβενία: Το χρονικό διάστημα κυμαίνεται από 2 έως 12 μήνες, αγγίζοντας τους 25 μήνες μόνο για ασφαλισμένους που βρίσκονται πολύ κοντά στο όριο συνταξιοδότησης.
- Πολωνία: Προβλέπεται επιδότηση από 6 έως 12 μήνες, με τη διάρκεια να διπλασιάζεται σε περιοχές που πλήττονται από εξαιρετικά υψηλά ποσοστά τοπικής ανεργίας.
- Κροατία: Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται για διάστημα από 3 έως 12 μήνες, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας.
- Ρουμανία: Οι εργαζόμενοι που χάνουν τη δουλειά τους καλύπτονται για 6 έως 12 μήνες βάσει των εισφορών τους.
- Βουλγαρία: Η διάρκεια κυμαίνεται από 4 έως 12 μήνες, με το ανώτατο όριο να προϋποθέτει τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.
- Εσθονία: Το σύστημα προβλέπει στήριξη από 6 έως 12 μήνες, αναλόγως του χρόνου που ο εργαζόμενος παρέμεινε στην αγορά εργασίας.
- Τσεχία: Η κλιμάκωση ορίζεται από 5 έως 11 μήνες και είναι καθαρά ηλικιακή (5 μήνες έως 50 ετών, 8 μήνες για 50-55 ετών, 11 μήνες για άνω των 55).
- Λιθουανία: Εφαρμόζεται οριζόντια διάρκεια 9 μηνών για όλους τους δικαιούχους.
- Λετονία: Το επίδομα καταβάλλεται για 8 έως 9 μήνες, με το χορηγούμενο ποσό να μειώνεται σταδιακά ανά τρίμηνο.
- Ιρλανδία: Η διάρκεια περιορίζεται στους 6 έως 9 μήνες, ανάλογα με το αν η προηγούμενη απασχόληση ήταν πλήρης ή μερική.
- Κύπρος: Το σύστημα είναι απόλυτα σταθερό, προσφέροντας επιδότηση για 6 μήνες (156 ημέρες) χωρίς καμία δυνατότητα παράτασης.
- Σλοβακία: Η οικονομική συνδρομή του κράτους διαρκεί αυστηρά 6 μήνες.
- Μάλτα: Η νησιωτική χώρα παρέχει στήριξη για έως 5 μήνες (156 ημέρες).
- Ουγγαρία: Διατηρεί το πιο σύντομο τακτικό επίδομα ανεργίας στην Ευρώπη, καθώς η καταβολή του σταματά μόλις στους 3 μήνες (90 ημέρες).