Η πλειοψηφία των χωρών της Ε.Ε. επιλέγουν ένα ισχυρό δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας, με το επιχείρημα ότι οι λίγοι μήνες στήριξης δεν επαρκούν για την εύρεση ποιοτικής θέσης εργασίας, ειδικά σε περιόδους οικονομικής πίεσης ή σε κλάδους με υψηλή εποχικότητα.

Μεγάλες αποκλίσεις καταγράφονται στα συστήματα κοινωνικής προστασίας της Ευρώπης, καθώς η διάρκεια καταβολής του επιδόματος ανεργίας μεταβάλλεται δραματικά από κράτος σε κράτος. Η πλειοψηφία ωστόσο των χωρών της Ε.Ε. επιλέγουν ένα ισχυρό δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας, με το επιχείρημα ότι οι λίγοι μήνες στήριξης δεν επαρκούν για την εύρεση ποιοτικής θέσης εργασίας, ειδικά σε περιόδους οικονομικής πίεσης ή σε κλάδους με υψηλή εποχικότητα.

Ωστόσο χώρες όπως η Μάλτα και η Ουγγαρία επιλέγουν καταβολή επιδόματος ανεργίας για λίγους μήνες με το επιχείρημα ότι η σύντομη διάρκεια των επιδομάτων λειτουργεί ως κίνητρο για τη γρήγορη επανένταξη των ανέργων στην απασχόληση, αποτρέποντας την παγίδευση σε καθεστώς μακροχρόνιας αδράνειας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ευρωπαϊκού δικτύου MISSOC, η ακριβής διάρκεια της επιδότησης ανά χώρα διαμορφώνεται ως εξής: