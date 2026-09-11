Η ιδιαίτερη ανάρτηση της Μαρίας Κορινθίου για το χτύπημα στου δίδυμους πύργους στην Αμερική.

Για σπουδές στην Αμερική βρισκόταν η Μαρία Κορινθίου την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, όταν ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθούσε το τρομοκρατικό χτύπημα στους δίδυμους πύργους.

Μέσα από μία ανάρτησή της στα social media, η ηθοποιός περιγράφει τις μνήμες της από την εκείνη την ημέρα 25 χρόνια μετά.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, η Μαρία Κορινθίου δημοσίευσε μία φωτογραφία από την φοιτητικής ταυτότητα και στο συνοδευτικό κείμενο περιέγραψε την πρώτη ημέρα της στο πανεπιστήμιο η οποία δεν ξεκίνησε λόγω της επίθεσης.

Η ανάρτηση της Μαρία Κορινθίου

Όπως περιέγραψε η ηθοποιός, εκείνη την ημέρα θα ξεκινούσαν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο που φοιτούσε και η ίδια πραγματοποιούσε τις τελευταίες λεπτομέρειες, όταν τα έκτακτα δελτία ειδήσεων άρχισαν να μεταφέρουν τα γεγονότα σε ζωντανή μετάδοση.

«Η πρώτη μου ημέρα στο Πανεπιστήμιο. Την ώρα που έβγαζα φωτογραφία για το student ID μου, μεγάλες οθόνες τηλεοράσεις με breaking news και το πρώτο αεροπλάνο να έχει πέσει στον πρώτο πύργο. Σοκαρισμένοι όλοι.

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Και ξαφνικά live να πέφτει και το δεύτερο αεροπλάνο στον δεύτερο πύργο. Το τρίτο αεροπλάνο απέτυχε να πέσει στον λευκό οίκο αλλά έπεσε στο πεντάγωνο Ουάσιγκτον. Ξεκάθαρα πια η Αμερική δεχόταν επίθεση. Σιωπή… τα μαθήματα να μην ξεκινούν και να περιμένουμε…. και μετά σε λίγα λεπτά η κατάρρευση των πύργων.

Ενημέρωση από τον advisor μου για εκκένωση. Πανδαιμόνιο. Κλείσιμο των πάντων, εντολή όλοι στα σπίτια τους , όλη η χώρα. Γραμμές τηλεφωνικές να μην πιάνουν, social και smart phones δεν υπήρχαν και φυσικά ούτε καν emails».

«3 ημέρες κλεισμένοι στα σπίτια μας, μέχρι να ενημερωθούμε εκ νέου από τις ειδήσεις για τις εξελίξεις. Το έζησα το πανδαιμόνιο…. Την πρώτη ημέρα του Πανεπιστημίου μου.

Σήμερα η πρώτη ημέρα του παιδιού μου στο κολέγιο - πανεπιστήμιο και όλα κάπως ζωντανεύουν μετά από 25 χρόνια».

{https://www.instagram.com/p/DdIzbJ3CvdZ/?hl=el}